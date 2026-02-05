Serie AGiornata 24 - domenica 8 febbraio 2026Giornata 24 - dom 8 feb
Sassuolo-Inter 0-5: video, gol e highlights
Trascinata dagli assist di Dimarco (tre), l’Inter batte il Sassuolo 5-0 e allunga in vetta (+8) in attesa di Milan-Como, che si giocherà il 18 febbraio. Apre Bisseck di testa, raddoppia Thuram (serviti da Dimarco). Nella ripresa Lautaro trova il 3-0 che lo rende il quarto miglior marcatore in A nella storia dell’Inter, poi ancora Dimarco da corner serve Akanji, al primo centro in nerazzurro. Nel finale trova il gol anche Luis Henrique