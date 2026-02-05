Offerte Sky
JUV-
LAZ-
BOL0
PAR1
LEC2
UDI1
SAS0
INT5
Serie AGiornata 24 - domenica 8 febbraio 2026Giornata 24 - dom 8 feb
Fine
Sassuolo
0 - 5
Inter
Bisseck Y. 11'Thuram M. 28'Lautaro Martínez 50'Akanji M. 53'Luis Henrique 88'
Sassuolo0 - 5 Inter
Bisseck Y. 11'Thuram M. 28'Lautaro Martínez 50'Akanji M. 53'Luis Henrique 88'
Sassuolo-Inter 0-5: video, gol e highlights

Trascinata dagli assist di Dimarco (tre), l’Inter batte il Sassuolo 5-0 e allunga in vetta (+8) in attesa di Milan-Como, che si giocherà il 18 febbraio. Apre Bisseck di testa, raddoppia Thuram (serviti da Dimarco). Nella ripresa Lautaro trova il 3-0 che lo rende il quarto miglior marcatore in A nella storia dell’Inter, poi ancora Dimarco da corner serve Akanji, al primo centro in nerazzurro. Nel finale trova il gol anche Luis Henrique

