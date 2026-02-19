Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
MIL-
PAR-
ROM-
CRE-
GEN3
TOR0
ATA2
NAP1
Serie AGiornata 26 - domenica 22 febbraio 2026Giornata 26 - dom 22 feb
Fine
Atalanta
Pasalic M. 61'Samardzic L. 81'
2 - 1
Napoli
Beukema S. 18'
Atalanta
Pasalic M. 61'Samardzic L. 81'
2 - 1 Napoli
Beukema S. 18'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Atalanta-Napoli 2-1: video, gol e highlights

Un soffertissimo big match va all'Atalanta che ribalta il Napoli nel secondo tempo della partita di Bergamo. Tutti gol di testa: Beukema sblocca. Pasalic e Samardzic la ribaltano. Proteste Napoli tra fine primo tempo e inizio secondo per un rigore dato e poi tolto (dal Var) su Hojlund e per una rete annullata a Gutierrez. Corsa Champions apertissima (in attesa di tutte le partite della 26^). Conte a 50, Palladino sale a 45

PAGELLE - CLASSIFICA 