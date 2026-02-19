Serie AGiornata 26 - domenica 22 febbraio 2026Giornata 26 - dom 22 feb
2 - 1
Atalanta-Napoli 2-1: video, gol e highlights
Un soffertissimo big match va all'Atalanta che ribalta il Napoli nel secondo tempo della partita di Bergamo. Tutti gol di testa: Beukema sblocca. Pasalic e Samardzic la ribaltano. Proteste Napoli tra fine primo tempo e inizio secondo per un rigore dato e poi tolto (dal Var) su Hojlund e per una rete annullata a Gutierrez. Corsa Champions apertissima (in attesa di tutte le partite della 26^). Conte a 50, Palladino sale a 45