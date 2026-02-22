Offerte Sky
Serie AGiornata 26 - domenica 22 febbraio 2026Giornata 26 - dom 22 feb
Fine
Roma
Cristante B. 59'Ndicka E. 77'Pisilli N. 86'
3 - 0
Cremonese
Roma
Cristante B. 59'Ndicka E. 77'Pisilli N. 86'
3 - 0 Cremonese
La squadra di Gasperini regola i grigiorossi e aggancia il Napoli al terzo posto in classifica. Nel primo tempo brividi per Luperto, che rischia l'autogol sul cross di Zaragoza. Al 35' lo spagnolo serve l'assist a Mancini, fermato di testa dalla traversa. Nella ripresa la sblocca Cristante di testa su corner di Pellegrini. Ci provano Malen e Ndicka, che raddoppia ancora dagli sviluppi di calcio d'angolo prima del tris di Pisilli

