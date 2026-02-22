Serie AGiornata 26 - domenica 22 febbraio 2026Giornata 26 - dom 22 feb
Genoa-Torino 3-0: gol di Norton-Cuffy, Ekuban e Messias. De Rossi sale a 27
Il Genoa torna alla vittoria e allunga sulla zona retrocessione agganciando proprio il Toro a quota 27 punti in classifica. Apre la partita Norton-Cuffy (spostato a sinistra da De Rossi), poi bis di Ekuban dopo una grande azione personale di Baldanzi. Nel finale di tempo il Torino chiede un rigore, poi resta in dieci per un brutto fallo di Ilkhan su Colombo. Nel finale di partita Messias la chiude col 3-0