Milan-Parma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo il pareggio nel recupero infrasettimanale contro il Como, a San Siro il Milan affronta il Parma. Allegri schiera Bartesaghi terzo di difesa. In campo Estupinan. Davanti Pulisic e Leao. Cuesta con Ordonez al posto di Sorensen, in attacco Strefezza-Pellegrino. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
Il Parma è la squadra con l’età media più bassa dei propri titolari in questa Serie A: 24 anni e 125 giorni fin qui.
Saelemaekers: "Classifica? Pensiamo solo a noi stessi"
"Si gioca guardando noi stessi. Abbiamo lavorato tanto per arrrivare pronti a questa partita. Vogliamo e dobbiamo fare un bel risultato davanti ai nostri tifosi"
Il Milan ha trovato la rete in ciascuno degli ultimi 19 match di campionato (32 in totale, 1.7 a partita) e l’ultima volta che è rimasto a secco di gol risale allo 0-0 contro la Juventus del 5 ottobre scorso. L’ultima volta che i rossoneri sono arrivati a 20 gare consecutive a bersaglio nel torneo risale al periodo tra novembre 2023 e aprile 2024 (22 in quel caso, con Stefano Pioli in panchina).
Regalo speciale per il pattinatore di velocità Andrea Giovannini, due medaglie olimpiche a Milano-Cortina
Il 54 punti ottenuti dal Milan in questa Serie A sono così suddivisi: 25 conquistati in casa e 29 in trasferta. La differenza di -4 punti nel rendimento tra i match interni ed esterni è la seconda peggiore del campionato in corso, dietro solo al Bologna (-5) e al pari del Sassuolo.
Landucci: "Leao? Da punta ha fatto già 8 gol"
"Sta meglio, se gioca vuol dire che può farlo. Secondo noi quella posizione può farla benissimo e ha già fatto 8 gol. Abbiamo fiducia in lui come in molti altri giocatori. I cambi sono fondamentali per il risultato finale"
Cherubini: "Allegri sta facendo un ottimo lavoro, Pellegrino cresciuto tanto"
"Massimiliano Allegri lo sta facendo un lavoro straordinario, lo conferma la striscia di risultati utili: ero sicuro e speravo potesse fare un buon lavoro. Se lo merita come professionista e come persona. Pellegrino? L'ho visto arrivare un anno fa a gennaio e in un anno è cresciuto tantissimo: giocatore con una fisicità importante, generoso e che fa reparto da solo. Può continuare a far bene e avere un futuro importante"
L’unica volta nella storia che Milan ha vinto un match di Serie A in cui si trovava in svantaggio al 90’ è stata proprio nel match casalingo contro il Parma nel girone di ritorno della passata stagione: da 1-2 a 3-2 per i rossoneri grazie ai gol di Tijjani Reijnders al 90+2’ e Samuel Chukwueze al 90+5’.
Il Milan ha vinto gli ultimi tre match contro il Parma nel girone di ritorno in Serie A e solo una volta nella propria storia ha messo in fila quattro successi consecutivi contro i Ducali nella seconda metà di stagione in massima serie: quattro, tra il 2003/04 ed il 2006/07.
In ben 14 delle ultime 15 partite di Serie A tra Parma e Milan entrambe le formazioni sono andate a segno (59 reti totali, 3.9 in media nel periodo) – fa eccezione soltanto la vittoria per 1-0 dei rossoneri dell’1 dicembre 2019
Dopo il 2-2 dell’andata, Milan e Parma potrebbero pareggiare le due sfide stagionali in Serie A per la 3^ volta, dopo il 1993/94 e il 2007/08
Parma, le scelte di formazione
Cuesta conferma la coppia d'attacco composta da Strefezza e Pellegrino. A centrocampo non gioca Sorensen da interno sinistro bensì Ordonez. Sulle corsie Britschgi e Valeri
Milan, le scelte di formazione
Allegri ne cambia sei rispetto alla gara con il Como: Bartesaghi nella difesa a 3 con Tomori e Gabbia. Estupinan sulla sinistra, torna Saelemaekers a destra, gioca Loftus Cheek, rientra Rabiot e davanti la coppia Pulisic-Leao
Le formazioni ufficiali
Statistiche e curiosità
Dopo il 2-2 nella gara di andata, Milan e Parma potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la terza volta, dopo il 1993/94 e il 2007/08; inoltre, in ben 14 delle ultime 15 partite tra queste due squadre entrambe le formazioni sono andate a segno (3.9 gol in media nel periodo) - fa eccezione soltanto la vittoria per 1-0 dei rossoneri del 1° dicembre 2019
Milan, contro il Parma la più lunga serie realizzativa
Il Parma è la squadra contro cui il Milan vanta la serie realizzativa in corso più lunga in Serie A: 19 gare consecutive a segno; i gialloblù potrebbero diventare la quarta formazione, dopo Cagliari, Genoa e Sampdoria, contro cui i rossoneri arrivano ad almeno 20 match di fila in rete nella massima serie.
Milan vittorioso in otto delle ultime dieci gare in casa contro il Parma
Il Milan ha vinto otto delle ultime 10 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), segnando in media 2.7 gol a partita nel parziale; dall'altro lato, il Parma ha però trovato la rete in tutte le ultime otto trasferte contro il Diavolo e non è mai arrivato a nove nella massima serie sul campo dei rossoneri.
Milan imbattuto da 24 partite consecutive
Il Milan è imbattuto da 24 gare consecutive (15 vittorie, 9 pareggi) e potrebbe registrare una serie di almeno 25 match senza sconfitta in un singolo massimo campionato solo per la seconda volta nella sua storia, dopo la striscia di 34 durata per tutta la stagione 1991/92 in Serie A.
Parma, 29 punti raccolti fino a questo momento in campionato
Il Parma ha raccolto 29 punti in questo campionato dopo 25 gare giocate, nelle precedenti cinque partecipazioni alla massima serie solo in una stagione i gialloblù hanno fatto meglio a questo punto del torneo: 35 nel 2019/20, campionato concluso in 11ª posizione.
Milan secondo per percentuale realizzativa in questa Serie A
Il Milan vanta una percentuale realizzativa del 12.6%: la seconda più alta di questo campionato dietro a quella dell'Inter (13.0%), mentre il Parma è ultimo in questa graduatoria (6.2%); i gialloblù, inoltre, hanno registrato un valore di Expected Goals del 23.1: più alto soltanto di quello del Lecce (20.2).
Parma squadra che segna meno gol nei primi tempi
Il Parma è la squadra che ha segnato meno gol nei primi tempi (sette); in aggiunta, in una classifica che considera solo il rendimento delle prime frazioni, i gialloblù sarebbero a quota 23 punti in questo campionato e al di sopra solo di Pisa (20) e Fiorentina (22)
Bernabé, un gol al Milan sui quattro realizzati in Serie A
Uno dei quattro gol - tutti realizzati in casa, incluso quello contro l'Hellas Verona nell'ultimo turno - di Adrián Bernabé in Serie A è arrivato contro il Milan, nel pareggio per 2-2 nella gara di andata; il centrocampista spagnolo ha guadagnato nove falli nell'ultimo terzo di campo: tra i pari ruolo solo Adrien Rabiot (12) ne conta di più in questa Serie A.
Pellegrino secondo solo a Merino per percentuale di gol di testa
Tra i giocatori in doppia cifra di gol dall'inizio della scorsa stagione nei maggiori cinque campionati europei, solo Mikel Merino (64%) ha segnato in percentuale più gol di testa rispetto a Mateo Pellegrino (60% - 6/10); il classe 2001, inoltre, potrebbe andare a segno per due presenze di fila per la prima volta in Serie A.
Leao ha eguagliato il numero di gol fatti nella scorsa stagione
Rafael Leão ha eguagliato i gol segnati nell'intero scorso campionato (otto in 34 partite) e potrebbe arrivare ad almeno nove reti stagionali in Serie A per la prima volta dal 2023/24; il portoghese, inoltre, ha preso parte a tre marcature (due reti, un assist) nelle ultime quattro sfide contro il Parma in campionato, incluso il gol nel match di andata, il suo secondo centro su rigore nella massima serie (dopo quello contro la Fiorentina lo scorso ottobre)