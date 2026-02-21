Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Infortunio Rovella (Lazio), frattura della clavicola destra: le news e le parole di Sarri

LAZIO
©Getty

Infortunio per Nicolò Rovella, uscito al 60' di Cagliari-Lazio. Sospetta frattura della clavicola destra per il centrocampista, come confermato anche dall'allenatore Maurizio Sarri a Sky: "Purtroppo ha una frattura della clavicola". Il calciatore è in ospedale per ulteriori accertamenti: si tratta dell'ennesimo infortunio per l'ex Juve in questa stagione

CAGLIARI-LAZIO 0-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE

Si ferma ancora Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio è uscito per un infortunio alla spalla nel match pareggiato 0-0 contro il Cagliari. Sospetta frattura della clavicola destra per l'ex Juve che in questa stagione ha giocato solo 9 partite. Il calciatore è stato subito portato in ospedale per accertamenti: a confermare le sensazioni sullo stop, ci ha pensato Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport dopo il match: "Purtroppo Rovella ha una frattura della clavicola". Sulla questione infortuni, l'allenatore ha ribadito: "Questa è una stagione maledetta, stasera siamo venuti qui senza 6 giocatori". Anche la Nazionale monitorerà le condizioni del centrocampista in vista dei playoff in programma il 26 marzo contro l'Irlanda del Nord.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Chivu: "Dimarco calcia meglio di me. Ora il Bodo"

inter

L'allenatore dell'Inter commenta il 2-0 al Lecce che vale il +10 sul Milan: "Battiamo colpo su...

Fabregas: "Il Como diventa forte se ha continuità"

COMO

Colpo del Como all'Allianz Stadium per un successo ritrovato in campionato dopo quasi un mese. Ne...

Spalletti: "Se il livello è questo, poi perdi"

JUVENTUS

Momento delicato per i bianconeri, battuti per la terza volta in una settimana tra campionato e...

Dove vedere Cagliari-Lazio

guida tv

La partita Cagliari-Lazio della 26^ giornata di Serie A, si gioca sabato 21 febbraio alle ore...

Dove vedere Lecce-Inter

guida tv

La partita tra Lecce e Inter della 26^ giornata di Serie A si gioca sabato 21 febbraio alle 18 e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE