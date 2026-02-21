Si ferma ancora Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio è uscito per un infortunio alla spalla nel match pareggiato 0-0 contro il Cagliari. Sospetta frattura della clavicola destra per l'ex Juve che in questa stagione ha giocato solo 9 partite. Il calciatore è stato subito portato in ospedale per accertamenti: a confermare le sensazioni sullo stop, ci ha pensato Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport dopo il match: "Purtroppo Rovella ha una frattura della clavicola". Sulla questione infortuni, l'allenatore ha ribadito: "Questa è una stagione maledetta, stasera siamo venuti qui senza 6 giocatori". Anche la Nazionale monitorerà le condizioni del centrocampista in vista dei playoff in programma il 26 marzo contro l'Irlanda del Nord.