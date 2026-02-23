Offerte Sky
Torino-D'Aversa, accordo di massima fino a giugno. Atteso l’esonero di Baroni

Serie A

Baroni sempre più vicino all'esonero dopo la sconfitta contro il Genoa, il Torino pensa già al futuro della panchina granata: trovato un accordo di massima con D'Aversa, contratto fino a giugno 2026. Nel suo staff ci sarà anche Salvatore Sullo, che ha già lavorato nel Torino dal 2011 al 2016 con Gian Piero Ventura

GENOA-TORINO 3-0: HIGHLIGHTSCLASSIFICA

Il Torino ha trovato un accordo di massima con Roberto D'Aversa, le parti sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli. Pronto un contratto fino a giugno 2026, la trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Nello staff di D'Aversa ci sarà  anche Salvatore Sullo (detto "Sasà") con il ruolo di vice-allenatore, per lui si tratta di un ritorno in granata: ha già lavorato nel Torino dal 2011 al 2016 nello staff di Gian Piero Ventura. D'Aversa dovrebbe prendere il posto di Baroni, sempre più vicino all'esonero.

Baroni, decisiva la sconfitta per 3-0 contro il Genoa

L’attuale allenatore dei granata, Marco Baroni, a questo punto è sempre più vicino all'esonero. La società potrebbe comunicare il cambio in panchina nelle prossime ore. Baroni paga la sconfitta per 3-0 contro il Genoa nell'ultima giornata di Serie A, oltre ai risultati negativi tra gennaio e febbraio: nelle ultime 7 partite, tra campionato e Coppa Italia, sono arrivate 5 sconfitte (oltre a una vittoria e un pareggio). Un rendimento che ha portato il Torino fuori dalla Coppa Italia (contro l'Inter) e al 15° posto in classifica, a +6 dalla zona retrocessione.

serie a

Le pagelle di Genoa-Torino 3-0

