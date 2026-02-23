Baroni sempre più vicino all'esonero dopo la sconfitta contro il Genoa, il Torino pensa già al futuro della panchina granata: trovato un accordo di massima con D'Aversa, contratto fino a giugno 2026. Nel suo staff ci sarà anche Salvatore Sullo, che ha già lavorato nel Torino dal 2011 al 2016 con Gian Piero Ventura
Il Torino ha trovato un accordo di massima con Roberto D'Aversa, le parti sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli. Pronto un contratto fino a giugno 2026, la trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Nello staff di D'Aversa ci sarà anche Salvatore Sullo (detto "Sasà") con il ruolo di vice-allenatore, per lui si tratta di un ritorno in granata: ha già lavorato nel Torino dal 2011 al 2016 nello staff di Gian Piero Ventura. D'Aversa dovrebbe prendere il posto di Baroni, sempre più vicino all'esonero.
Baroni, decisiva la sconfitta per 3-0 contro il Genoa
L’attuale allenatore dei granata, Marco Baroni, a questo punto è sempre più vicino all'esonero. La società potrebbe comunicare il cambio in panchina nelle prossime ore. Baroni paga la sconfitta per 3-0 contro il Genoa nell'ultima giornata di Serie A, oltre ai risultati negativi tra gennaio e febbraio: nelle ultime 7 partite, tra campionato e Coppa Italia, sono arrivate 5 sconfitte (oltre a una vittoria e un pareggio). Un rendimento che ha portato il Torino fuori dalla Coppa Italia (contro l'Inter) e al 15° posto in classifica, a +6 dalla zona retrocessione.