Il Torino ha trovato un accordo di massima con Roberto D'Aversa , le parti sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli. Pronto un contratto fino a giugno 2026 , la trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Nello staff di D'Aversa ci sarà anche Salvatore Sullo (detto "Sasà") con il ruolo di vice-allenatore, per lui si tratta di un ritorno in granata: ha già lavorato nel Torino dal 2011 al 2016 nello staff di Gian Piero Ventura . D'Aversa dovrebbe prendere il posto di Baroni, sempre più vicino all'esonero.

Baroni, decisiva la sconfitta per 3-0 contro il Genoa

L’attuale allenatore dei granata, Marco Baroni, a questo punto è sempre più vicino all'esonero. La società potrebbe comunicare il cambio in panchina nelle prossime ore. Baroni paga la sconfitta per 3-0 contro il Genoa nell'ultima giornata di Serie A, oltre ai risultati negativi tra gennaio e febbraio: nelle ultime 7 partite, tra campionato e Coppa Italia, sono arrivate 5 sconfitte (oltre a una vittoria e un pareggio). Un rendimento che ha portato il Torino fuori dalla Coppa Italia (contro l'Inter) e al 15° posto in classifica, a +6 dalla zona retrocessione.