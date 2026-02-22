Serie AGiornata 26 - domenica 22 febbraio 2026Giornata 26 - dom 22 feb
0 - 1
0 - 1
Milan-Parma 0-1: video, gol e highlights
Si allontana il sogno Scudetto per il Milan che perde in casa con il Parma e scivola a -10 dall'Inter capolista. Prima della gara i rossoneri perdono Gabbia, sostituito da De Winter e dopo 7' va fuori anche Loftus Cheek. Pulisic ci prova. Nella ripresa, i rossoneri accelerano, Leao è sfortunato e colpisce il palo. Il Parma ci crede e sfrutta un angolo per segnare di testa con Troilo. L'assalto milanista non basta, rossoneri battuti, per il Parma 3 punti d'oro per la salvezza