Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
ROM0
CRE0
GEN3
TOR0
ATA2
NAP1
MIL0
PAR1
Serie AGiornata 26 - domenica 22 febbraio 2026Giornata 26 - dom 22 feb
Fine
Milan
0 - 1
Parma
Troilo M. 80'
Milan0 - 1 Parma
Troilo M. 80'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Milan-Parma 0-1: video, gol e highlights

Si allontana il sogno Scudetto per il Milan che perde in casa con il Parma e scivola a -10 dall'Inter capolista. Prima della gara i rossoneri perdono Gabbia, sostituito da De Winter e dopo 7' va fuori anche Loftus Cheek. Pulisic ci prova. Nella ripresa, i rossoneri accelerano, Leao è sfortunato e colpisce il palo. Il Parma ci crede e sfrutta un angolo per segnare di testa con Troilo. L'assalto milanista non basta, rossoneri battuti, per il Parma 3 punti d'oro per la salvezza

CLASSIFICA - PAGELLE