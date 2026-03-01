Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
CRE0
MIL2
SAS2
ATA1
TOR2
LAZ0
ROM3
JUV3
Serie AGiornata 27 - domenica 1 marzo 2026Giornata 27 - dom 1 mar
Fine
Roma
Wesley 39'Ndicka E. 54'Malen D. 65'
3 - 3
Juventus
Francisco Conceição 47'Boga J. 78'Gatti F. 90' + 3'
Roma
Wesley 39'Ndicka E. 54'Malen D. 65'
3 - 3 Juventus
Francisco Conceição 47'Boga J. 78'Gatti F. 90' + 3'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Roma-Juventus 3-3: video, gol e highlights

Il 3-3 in rimonta ottenuto all'Olimpico contro la Roma, lascia intatte le speranze di rincorsa alla Champions da parte della Juve che resta a -4 dai giallorossi. L'equilibrio del primo tempo viene rotto al 39' da un gran gol di Wesley ma nella ripresa è altrettanto bella la risposta di Conceiçao che fa 1-1. La Roma reagisce e in 10 minuti segna con Ndicka e Malen. La Juve non ci sta: Boga restituisce le speranze agli uomini di Spalletti che trovano il pari con Gatti al 93'

CLASSIFICA - PAGELLE