Il 3-3 in rimonta ottenuto all'Olimpico contro la Roma, lascia intatte le speranze di rincorsa alla Champions da parte della Juve che resta a -4 dai giallorossi. L'equilibrio del primo tempo viene rotto al 39' da un gran gol di Wesley ma nella ripresa è altrettanto bella la risposta di Conceiçao che fa 1-1. La Roma reagisce e in 10 minuti segna con Ndicka e Malen. La Juve non ci sta: Boga restituisce le speranze agli uomini di Spalletti che trovano il pari con Gatti al 93'

