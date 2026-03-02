Offerte Sky
Juve-Vlahovic, primo incontro sul rinnovo: c’è apertura. Le news di calciomercato

Calciomercato

Tra il club e l’attaccante serbo c’è stato un primo incontro per capire se ci sono margini per arrivare a un accordo sul rinnovo: si registra un’importante apertura da tutte e due le parti. Servirà uno sforzo da parte della Juve e da parte dell’entourage di Vlahovic ma a oggi entrambi sono più disposti a cercare un’eventuale intesa

VLAHOVIC POSSIBILE CONVOCATO COL PISA: LE NEWS

La storia tra la Juventus e Dusan Vlahovic non è ancora finita. La scorsa settimana c’è stato un primo incontro tra il club bianconero e l’entourage dell’attaccante, per parlare dell’eventuale rinnovo di contratto del serbo, in scadenza il prossimo 30 giugno. E la notizia è che si registra un’apertura da entrambe le parti, che si riaggiorneranno a breve. Per capire se esistono margini reali -e definitivi- per trovare un accordo servirà ancora tempo ma da parte di entrambi c’è stata un’importante apertura. 

Com'è andato il primo incontro, cosa succede ora

A Vlahovic la Juve ha fatto presente la sua disponibilità a parlare di rinnovo, ovviamente ai parametri stabiliti dal club bianconero. E il calciatore, tramite il suo entourage, ha replicato che la sua priorità è ascoltare per prima l'offerta della Juve: un segnale del fatto che l’attaccante al momento non abbia ancora accordi o impegni con nessun altro club. Ora Vlahovic parlerà di questi sviluppi con il padre e con chi lo assisterà praticamente poi nella negoziazione. Quindi, nei prossimi giorni, si entrerà più nel vivo con le cifre. Chiaramente servirà un duplice sforzo: da parte della Juve e da parte di Vlahovic, per venirsi incontro a livello economico. Ma oggi entrambi sono più disposti a parlare del rinnovo e a cercare un’intesa che fino a qualche tempo fa sembrava estremamente difficile.

Vlahovic possibile convocato col Pisa

Intanto, questa settimana il serbo torna in gruppo ed è possibile una sua convocazione per il match contro il Pisa (sabato alle 20.45 live su Sky Sport). Dopo essersi fermato a novembre per l’infortunio all’adduttore sinistro e per la conseguente operazione, Vlahovic sta proseguendo il suo lavoro differenziato sul campo e questa settimana è previsto un suo ritorno in gruppo. Spalletti potrebbe convocarlo già per la partita di sabato, per portarlo in panchina e fargli riassaggiare il clima della partita e dello spogliatoio. Magari per ritrovarlo in questo finale di campionato in cui la Juve si gioca le sue chances per la corsa Champions. Con un Vlahovic ritrovato. Per il presente e forse per il futuro.

