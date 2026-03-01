Offerte Sky
Addio a Rino Marchesi, allenò per primo Maradona a Napoli

LUTTO

Con la maglia della Fiorentina da giocatore vinse due Coppe Italia, una Mitropa e la Coppa delle Coppe del 1961; in panchina allenò Maradona a Napoli e Platini alla Juventus

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 88 anni Rino Marchesi. Fu difensore e centrocampista dagli inizi tra Fanfulla e Atalanta prima di scrivere pagine importanti con la Fiorentina. Tra il 1960 e il 1966 in viola vinse quattro titoli tra le quali due Coppe Italia (1961 e 1966), una Coppa Mitropa (1966) e anchela Coppa delle Coppe 1960/61 nella doppia finale contro i Rangers. Frenato da diversi infortuni, disputò due partite in Nazionale e giocò altri cinque anni con la maglia della Lazio prima di ritirarsi nel 1973 al Prato. Immediato il passaggio dal campo alla panchina alla guida di Montevarchi, Mantova, Ternana e Avellino. Negli anni Ottanta diventa due volte l'allenatore del Napoli: nella prima parentesi (1980-1982) sfiora il primo scudetto azzurro nel 1981 ma chiuderà terzo in campionato. Nel 1984 diventa invece il primo ad allenare in Italia Diego Armando Maradona. A curriculum anche le panchine di Inter (1982/83) e Juventus (1986-1988) quando allenò un altro campione come Michel Platini. Le ultime parentesi in panchina sono state con Como, Udinese, Venezia e Spal fino al Lecce nel 1994.

