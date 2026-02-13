Offerte Sky
Lotta Champions, Europa e Conference League: calendario e scontri diretti a confronto

Serie A

Introduzione

L'Inter in volata, poi sei squadre in 12 punti e un Bologna che prova a risalire e tornare in corsa. È l'emozionante lotta per qualificarsi alle prossime coppe europee, più combattuta che mai. Classifica, calendario e scontri diretti (che potrebbero essere decisivi in caso di arrivo a pari punti) a confronto: ecco la situazione in Serie A


TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Quello che devi sapere

La situazione attuale

Per la stagione 2026-27 l'Italia avrà diritto alla partecipazione di sette squadre alle coppe europee. Il criterio è il seguente:

 

  • Dal 1° al 4° posto in campionato – qualificazione diretta alla Champions League (in palio c'è ancora la possibilità di una 5^ squadra in Champions data dal ranking Uefa per nazioni)
  • 5° posto in campionato e vincitrice Coppa Italia – qualificazione diretta all'Europa League
  • 6° posto in campionato – qualificazione ai playoff di Conference League

 

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

  • 1. INTER: 67 punti (64 gol fatti, 21 gol subiti)
  • 2. MILAN: 57 punti (43 gol fatti, 20 gol subiti)
  • 3. NAPOLI: 53 punti (41 gol fatti, 28 gol subiti)
  • 4. ROMA51 punti (37 gol fatti, 19 gol subiti)
  • 5. COMO48 punti (44 gol fatti, 20 gol subiti)
  • 6. JUVENTUS: 47 punti (46 gol fatti, 28 gol subiti)
  • 7. ATALANTA45 punti (37 gol fatti, 24 gol subiti)
  • 8. BOLOGNA39 punti (36 gol fatti, 32 gol subiti)

1/10

I criteri in caso di arrivo punti

Se per la questione scudetto sarebbe uno spareggio a decidere il vincitore del campionato in caso di arrivo a punti in testa alla classifica, per ciò che riguarda la qualificazione alle coppe europee saranno altri i criteri da seguire se due più o squadre dovessero arrivare alla fine della Serie A con lo stesso numero di punti. Di seguito i criteri in ordine:

  • Scontri diretti
  • Differenza reti negli scontri diretti
  • Differenza reti generale
  • Reti segnate
  • Sorteggio


Chi vince la Coppa Italia, inoltre, avrà garantito un posto in Europa League. Ma se la squadra vincitrice dovesse già risultare qualificata attraverso il campionato, a quel punto anche la sesta classificata andrebbe in Europa League, mentre la settima giocherebbe i playoff di Conference.

2/10
Il calendario dell'Inter

  • Milan-Inter
  • Inter-Atalanta
  • Fiorentina-Inter
  • Inter-Roma
  • Como-Inter
  • Inter-Cagliari
  • Inter-Como (semifinale Coppa Italia, ritorno)
  • Torino-Inter
  • Inter-Parma
  • Lazio-Inter
  • Inter-Verona
  • Bologna-Inter


Negli scontri diretti:

  • in vantaggio contro: /
  • in parità contro: Juventus
  • in svantaggio contro: Napoli

3/10

Il calendario del Milan

  • Milan-Inter
  • Lazio-Milan
  • Milan-Torino
  • Napoli-Milan
  • Milan-Udinese
  • Verona-Milan
  • Milan-Juventus
  • Sassuolo-Milan
  • Milan-Atalanta
  • Genoa-Milan
  • Milan-Cagliari


Negli scontri diretti:

  • in vantaggio contro: Roma, Bologna e Como
  • in parità contro: /
  • in svantaggio contro: /

4/10
Il calendario del Napoli

  • Napoli-Torino
  • Napoli-Lecce
  • Cagliari-Napoli
  • Napoli-Milan
  • Parma-Napoli
  • Napoli-Lazio
  • Napoli-Cremonese
  • Como-Napoli
  • Napoli-Bologna
  • Pisa-Napoli
  • Napoli-Udinese


Negli scontri diretti:

  • in vantaggio contro: Inter, Roma e Atalanta
  • in parità contro: /
  • in svantaggio contro: Juventus

5/10

Il calendario della Roma

  • Genoa-Roma
  • Bologna-Roma (ottavi Europa League, andata)
  • Como-Roma
  • Roma-Bologna (ottavi Europa League, ritorno)
  • Roma-Lecce
  • Inter-Roma
  • Roma-Pisa
  • Roma-Atalanta
  • Bologna-Roma
  • Roma-Fiorentina
  • Parma-Roma
  • Roma-Lazio
  • Verona-Roma


Negli scontri diretti:

  • in vantaggio contro: /
  • in parità contro: /
  • in svantaggio contro: Milan, Napoli e Juventus

6/10
Il calendario del Como

  • Cagliari-Como
  • Como-Roma
  • Como-Pisa
  • Udinese-Como
  • Como-Inter
  • Sassuolo-Como
  • Inter-Como (semifinale Coppa Italia, ritorno)
  • Genoa-Como
  • Como-Napoli
  • Verona-Como
  • Como-Parma
  • Cremonese-Como


Negli scontri diretti:

  • in vantaggio contro: Juventus
  • in parità contro: Atalanta
  • in svantaggio contro: Bologna e Milan

7/10

Il calendario della Juventus

  • Juventus-Pisa
  • Udinese-Juventus
  • Juventus-Sassuolo
  • Juventus-Genoa
  • Atalanta-Juventus
  • Juventus-Bologna
  • Milan-Juventus
  • Juventus-Verona
  • Lecce-Juventus
  • Juventus-Fiorentina
  • Torino-Juventus


Negli scontri diretti:

  • in vantaggio contro: Napoli e Roma
  • in parità contro: Inter
  • in svantaggio contro: Como

8/10
Il calendario dell'Atalanta

  • Atalanta-Udinese
  • Atalanta-Bayern Monaco (ottavi Champions League, andata)
  • Inter-Atalanta
  • Bayern Monaco-Atalanta (ottavi Champions League, ritorno)
  • Atalanta-Verona
  • Lecce-Atalanta
  • Atalanta-Juventus
  • Roma-Atalanta
  • Atalanta-Lazio (semifinale Coppa Italia, ritorno)
  • Cagliari-Atalanta
  • Atalanta-Genoa
  • Milan-Atalanta
  • Atalanta-Bologna
  • Fiorentina-Atalanta


Negli scontri diretti:

  • in vantaggio contro: /
  • in parità contro: Como
  • in svantaggio contro: Napoli

9/10

Il calendario del Bologna

  • Bologna-Verona
  • Bologna-Roma (ottavi Europa League, andata)
  • Sassuolo-Bologna
  • Roma-Bologna (ottavi Europa League, ritorno)
  • Bologna-Lazio
  • Cremonese-Bologna
  • Bologna-Lecce
  • Juventus-Bologna
  • Bologna-Roma
  • Bologna-Cagliari
  • Napoli-Bologna
  • Atalanta-Bologna
  • Bologna-Inter


Negli scontri diretti:

  • in vantaggio contro: Como
  • in parità contro: /
  • in svantaggio contro: Milan

10/10
