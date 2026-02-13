Introduzione
L'Inter in volata, poi sei squadre in 12 punti e un Bologna che prova a risalire e tornare in corsa. È l'emozionante lotta per qualificarsi alle prossime coppe europee, più combattuta che mai. Classifica, calendario e scontri diretti (che potrebbero essere decisivi in caso di arrivo a pari punti) a confronto: ecco la situazione in Serie A
Quello che devi sapere
La situazione attuale
Per la stagione 2026-27 l'Italia avrà diritto alla partecipazione di sette squadre alle coppe europee. Il criterio è il seguente:
- Dal 1° al 4° posto in campionato – qualificazione diretta alla Champions League (in palio c'è ancora la possibilità di una 5^ squadra in Champions data dal ranking Uefa per nazioni)
- 5° posto in campionato e vincitrice Coppa Italia – qualificazione diretta all'Europa League
- 6° posto in campionato – qualificazione ai playoff di Conference League
LA CLASSIFICA AGGIORNATA:
- 1. INTER: 67 punti (64 gol fatti, 21 gol subiti)
- 2. MILAN: 57 punti (43 gol fatti, 20 gol subiti)
- 3. NAPOLI: 53 punti (41 gol fatti, 28 gol subiti)
- 4. ROMA: 51 punti (37 gol fatti, 19 gol subiti)
- 5. COMO: 48 punti (44 gol fatti, 20 gol subiti)
- 6. JUVENTUS: 47 punti (46 gol fatti, 28 gol subiti)
- 7. ATALANTA: 45 punti (37 gol fatti, 24 gol subiti)
- 8. BOLOGNA: 39 punti (36 gol fatti, 32 gol subiti)
I criteri in caso di arrivo punti
Se per la questione scudetto sarebbe uno spareggio a decidere il vincitore del campionato in caso di arrivo a punti in testa alla classifica, per ciò che riguarda la qualificazione alle coppe europee saranno altri i criteri da seguire se due più o squadre dovessero arrivare alla fine della Serie A con lo stesso numero di punti. Di seguito i criteri in ordine:
- Scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Reti segnate
- Sorteggio
Chi vince la Coppa Italia, inoltre, avrà garantito un posto in Europa League. Ma se la squadra vincitrice dovesse già risultare qualificata attraverso il campionato, a quel punto anche la sesta classificata andrebbe in Europa League, mentre la settima giocherebbe i playoff di Conference.
Il calendario dell'Inter
- Milan-Inter
- Inter-Atalanta
- Fiorentina-Inter
- Inter-Roma
- Como-Inter
- Inter-Cagliari
- Inter-Como (semifinale Coppa Italia, ritorno)
- Torino-Inter
- Inter-Parma
- Lazio-Inter
- Inter-Verona
- Bologna-Inter
Negli scontri diretti:
- in vantaggio contro: /
- in parità contro: Juventus
- in svantaggio contro: Napoli
Il calendario del Milan
- Milan-Inter
- Lazio-Milan
- Milan-Torino
- Napoli-Milan
- Milan-Udinese
- Verona-Milan
- Milan-Juventus
- Sassuolo-Milan
- Milan-Atalanta
- Genoa-Milan
- Milan-Cagliari
Negli scontri diretti:
- in vantaggio contro: Roma, Bologna e Como
- in parità contro: /
- in svantaggio contro: /
Il calendario del Napoli
- Napoli-Torino
- Napoli-Lecce
- Cagliari-Napoli
- Napoli-Milan
- Parma-Napoli
- Napoli-Lazio
- Napoli-Cremonese
- Como-Napoli
- Napoli-Bologna
- Pisa-Napoli
- Napoli-Udinese
Negli scontri diretti:
- in vantaggio contro: Inter, Roma e Atalanta
- in parità contro: /
- in svantaggio contro: Juventus
Il calendario della Roma
- Genoa-Roma
- Bologna-Roma (ottavi Europa League, andata)
- Como-Roma
- Roma-Bologna (ottavi Europa League, ritorno)
- Roma-Lecce
- Inter-Roma
- Roma-Pisa
- Roma-Atalanta
- Bologna-Roma
- Roma-Fiorentina
- Parma-Roma
- Roma-Lazio
- Verona-Roma
Negli scontri diretti:
- in vantaggio contro: /
- in parità contro: /
- in svantaggio contro: Milan, Napoli e Juventus
Il calendario del Como
- Cagliari-Como
- Como-Roma
- Como-Pisa
- Udinese-Como
- Como-Inter
- Sassuolo-Como
- Inter-Como (semifinale Coppa Italia, ritorno)
- Genoa-Como
- Como-Napoli
- Verona-Como
- Como-Parma
- Cremonese-Como
Negli scontri diretti:
- in vantaggio contro: Juventus
- in parità contro: Atalanta
- in svantaggio contro: Bologna e Milan
Il calendario della Juventus
- Juventus-Pisa
- Udinese-Juventus
- Juventus-Sassuolo
- Juventus-Genoa
- Atalanta-Juventus
- Juventus-Bologna
- Milan-Juventus
- Juventus-Verona
- Lecce-Juventus
- Juventus-Fiorentina
- Torino-Juventus
Negli scontri diretti:
- in vantaggio contro: Napoli e Roma
- in parità contro: Inter
- in svantaggio contro: Como
Il calendario dell'Atalanta
- Atalanta-Udinese
- Atalanta-Bayern Monaco (ottavi Champions League, andata)
- Inter-Atalanta
- Bayern Monaco-Atalanta (ottavi Champions League, ritorno)
- Atalanta-Verona
- Lecce-Atalanta
- Atalanta-Juventus
- Roma-Atalanta
- Atalanta-Lazio (semifinale Coppa Italia, ritorno)
- Cagliari-Atalanta
- Atalanta-Genoa
- Milan-Atalanta
- Atalanta-Bologna
- Fiorentina-Atalanta
Negli scontri diretti:
- in vantaggio contro: /
- in parità contro: Como
- in svantaggio contro: Napoli
Il calendario del Bologna
- Bologna-Verona
- Bologna-Roma (ottavi Europa League, andata)
- Sassuolo-Bologna
- Roma-Bologna (ottavi Europa League, ritorno)
- Bologna-Lazio
- Cremonese-Bologna
- Bologna-Lecce
- Juventus-Bologna
- Bologna-Roma
- Bologna-Cagliari
- Napoli-Bologna
- Atalanta-Bologna
- Bologna-Inter
Negli scontri diretti:
- in vantaggio contro: Como
- in parità contro: /
- in svantaggio contro: Milan