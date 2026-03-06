Introduzione
Gli occhi degli appassionati di calcio saranno puntati su San Siro e su un derby che può chiudere o riaprire parzialmente il discorso scudetto. Curiosamente lo scorso anno, di questi tempi, il Napoli secondo in classifica aveva anch’esso 57 punti come il Milan, ma era solo a -1 dalla vetta. Allegri è in linea con Conte ma Chivu per ora è molto distante là davanti. Pensare che Milan-Inter sia l’unica gara da circoletto rosso non corrisponde a realtà: per conferma chiedere a Nicola e Di Francesco che si affronteranno al Via del Mare in un rovente Lecce-Cremonese. Tra le notizie di questa settimana c'è anche l'operazione di Dybala e invece importanti “uscite” dalle infermerie.
Chi rientra? Chi invece deve rinviare il ritorno in campo? Queste e molte altre le domande di tifosi e fantallentori. Per dirimere ogni questione e risolvere ogni dubbio non possiamo che affidarci alla squadra degli inviati si Sky Sport. Tra turnover, soprese di formazione e molto altro, la nostra squadra speciale ha già inviato un bel po’ di aggiornamenti. E allora non perdiamo ulteriore tempo e andiamo a snocciolare tutto quello che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 28^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Napoli-Torino, venerdì ore 20:45
Napoli
- Sentimenti alterni per Antonio Conte che contro il Torino riporta nella lista dei convocati Anguissa e De Bruyne. Il tecnico però perde Lobotka per un sovraccarico muscolare
- Per quel che riguarda McTominay, lo scozzese non è ancora al 100% e quindi discorso rientro rimandato. In porta torna Milinkovic-Savic mentre in difesa Olivera è favorito
- In mediana coppia inedita formata da Gilmour ed Elmas. Politano e Spinazzola agiranno sulle corsie esterne mentre resta nel tridente offensivo Alisson Santos
Torino
- Il successo di settimana scorsa porterà un bel po’ di conferme. In mediana torna a disposizione Ilkhan dopo lo stop imposto dal Giudice Sportivo
- In difesa Ismajli è punto fermo. Ebosse può essere confermato mentre per la terza maglia se la giocano Coco e Marianucci con il primo ancora in vantaggio
- Davanti si continua con Vlasic e Simeone a supporto di Zapata. Fasce affidate a Lazaro e Obrador. Gineitis ha convinto settimana scorsa ma Casadei scalpita
Probabili formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson Santos
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Di Lorenzo, Rrahmani, Neres, Lobotka
TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Cagliari-Como, sabato ore 15
Cagliari
- Yerry Mina, dopo aver scontato il turno di squalifica, poteva tornare al centro della difesa ma non ci sarà per un problema muscolare
- Deiola, Gaetano e Mazzitelli non sono recuperabili per la sfida contro il Como. Linea mediana che vedrà sicuramente la presenza di Adopo e Sulemana
- In caso di 3-5-2 la terza maglia potrebbe andare a Folorunsho che resta però in ballottaggio con Liteta. Davanti solito duo formato da Esposito e Kilicsoy
Como
- Fabregas sperava che i suoi riposassero un po’ di più dopo l’impegno in Coppa Italia. Possibile che il tecnico ruoti un po’. In attacco pare scontato l’utilizzo di Douvikas, entrato solo a gara in corso contro l’Inter
- Forse è ancora presto per rivedere Diao dal primo minuto così come Baturina che ha riassaporato il campo solo negli ultimi minuti di Coppa
- Jesus Rodriguez deve smaltire una botta. A Cagliari ci sarà il ritorno di Kempf al centro della difesa. Duello Valle-Alberto Moreno sulla corsia sinistra
Probabili formazioni
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Rodriguez, Dossena., Obert; Palestra, Adopo, Folorunsho, Sulemana; Kilicsoy, Esposito
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Belotti, Borrelli, Felici, Gaetano, Mazzitelli, Deiola, Mina
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Addai
Atalanta-Udinese, sabato ore 18
Atalanta
- Contusione al ginocchio sinistro per Giorgio Scalvini. Il difensore potrebbe non essere rischiato nella sfida contro i bianconeri. Possibile invece il ritorno tra i convocati di Ederson
- Mercoledì si è rivisto in campo Kossounou che quindi, al pari di Ahanor, si candida per un posto in difesa. Musah, dopo gli ultimi expolit spinge per una chance dal primo minuto
- Esterni e trequartisti sono da decidere soprattutto in base al recupero fisico post Coppa Italia. Bellanova ha “riposato” per 90 minuti. Là davanti resta Krstovic in vantaggio
Udinese
- Una distorsione alla caviglia mette fuori gioco Nicolò Bertola che dovrà stare fermo per qualche settimana. Persiste anche l’assenza di Solet
- In difesa quindi resta il solo Mlacic, che ha esordito settimana scorsa. L’alternativa è quella di passare a una linea a 4 là dietro. Possibile ritorno tra i convocati di Atta
- Sulla corsia sinistra c’è la (ri)candidatura di Kamara, entrato a gara in corso contro la Fiorentina. In mezzo, nuova maglia da titolare pronta per Piotrowski
Probabili formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori, Scalvini
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Zanoli, Solet, Bertola
Juventus-Pisa, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Juventus
- Luciano Spalletti ha ritrovato in gruppo Dusan Vlahovic il cui rientro in squadra avverrà gradualmente onde evitare ricadute. In dubbio invece Federico Gatti, alle prese con una forte contusione
- In mediana torna a disposizione Locatelli al fianco di Thuram. Juve che potrebbe mettersi sia a quattro che a tre dietro pur con gli stessi interpreti
- A Roma l’ingresso di Boga aveva avanzato Yildiz come terminale di riferimento. David resta in pole ma non è da escludere che Spalletti pensi anche a quel 3-4-2-1 visto nella ripresa dell’Olimpico
Pisa
- Calabresi resta ai box visto che la spalla dà ancora qualche problema. Recupero pieno invece per Loyola: il dolore alla caviglia è alle spalle
- Il cileno viaggia quindi verso la titolarità nel centrocampo nerazzurro che sarà completato da Aebischer e Marin. In difesa ballottaggio tra Coppola e Bozhinov
- Sulla corsia destra ci sono vari candidati: Tourè è reduce dalla panchina contro il Bologna. Leris e Cuadrado sono opzioni vive. Davanti favorita la coppia Moreo-Stojilkovic
Probabili formazioni
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Milik, Holm
PISA (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Touré, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Denoon, Vural, Scuffet, Calabresi
Lecce-Cremonese, domenica ore 12:30
Lecce
- Eusebio Di Francesco mette in soffitta la difesa a tre e torna all’antico? Molto probabile vista l’importanza della sfida del Via del Mare
- Danilo Veiga e Gallo saranno gli esterni bassi con Siebert e Tiago Gabriel centrali. Scivola quindi nuovamente in panchina Ndaba
- Gandelman agirà da trequartista centrale. Il resto dell’attacco è un piccolo rebus. Cheddira dovrebbe ancora prevalere su Stulic. Sottil e Banda sono in pieno ballottaggio
Cremonese
- Turno di squalifica pesante per Terracciano che dovrà seguire i compagni dalla tribuna. Folino, che ha ben figurato contro il Milan, va verso la conferma
- Grassi e Bondo si candidano: a seconda di come vorrà gestire la superiorità in mediana, Nicola potrebbe optare per uno dei due al posto di Vandeputte
- Davanti la storia recente dice che, indipendentemente dall’avversario, fuori casa i grigiorossi hanno sempre schierato là davanti Vardy e Bonazzoli. Difficilmente Nicola cambierà se non in corso d’opera
Probabili formazioni
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Perez, Camarda, Berisha, Gaspar
CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Folino, Luperto; Zerbin, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
Squalificati: Terracciano
Indisponibili: Collocolo, Baschirotto, Moumbagna
Bologna-Verona, domenica ore 15
Bologna
- In vista della sfida contro il Verona, Italiano recupera sia Vitik che Joao Mario. L’emergenza però resta: Casale non ha sfigurato lunedì scorso e si candida per un posto
- La squalifica di Freuler porta a un cambio forzato in mediana. Moro potrebbe partire con Ferguson e Sohm ma c’è anche il vecchio 4-2-3-1 in cantiere
- Odgaard è stato provvidenziale settimana scorsa: non è escluso un ritorno da trequartista centrale con Rowe e Bernardeschi, quest’ultimo in lotta con Orsolini per conservare il posto
Verona
- Doppia lesione muscolare nella difesa di Sammarco: sia Bella-Kotchap che Slotsager sono indisponibili. Lesione al bicipite femorale per il tedesco, al muscolo semimembranoso per il danese
- Nella linea a tre dietro torna quindi Valentini. Ancora in dubbio Belghali mentre per il ruolo di mezzala sinistra c’è da considerare anche Suslov
- Davanti torna Orban dopo i due turni di squalifica. Pochi dubbi sulla sua titolairtà: Bowie non si è ancora acceso ma lo scozzese per ora resta avanti su Sarr
Probabili formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumì, Joao Mario; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Rowe: Castro
Squalificati: Freuler
Indisponibili: Lykogiannis, Miranda
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bernede, Kella-Kotchap, Serdar, Lirola, Slotsager
Fiorentina-Parma, domenica ore 15
Fiorentina
- Fastidio alla tibia per Moise Kean che, una volta ripresi gli allenamenti, ha svolto terapie e palestra. Ovviamente la punta proverà il recupero in vista del Parma
- Con Parisi squalificato si apre una porta per Gosens, a patto di riuscire a giocare con maschera protettiva. Rugani, dopo Udine, scivolerà in panchina
- Davanti ci sarà ovviamente Piccoli qualora Kean non ce la facesse. In assenza di Solomon sugli esterni agiranno Harrison e Gudmundsson
Parma
- Altro cambio nella difesa di Cuesta. Valenti è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo ma le alternative là dietro ci sono
- Il gol di Oristanio rilancia non poco le quotazioni del classe 2002. Con lui eventualmente in campo il Parma giocherebbe con la difesa a quattro
- Pellegrino resta ovviamente il terminale di riferimento ma, tornano alla mediana, c’è anche la candidatura di Nicolussi Caviglia. A rischiare la titolarità è Ordonez
Probabili formazioni
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean
Squalificati: Parisi
Indisponibili: Lamptey, Solomon, Lezzerini
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Bernabé, Keita, Ordonez; Oristanio, Strefezza, Pellegrino
Squalificati: Valenti
Indisponibili: Almqvist, Frigan, Ndiaye, Britschgi
Genoa-Roma, domanica ore 18 su Sky Sport
Genoa
- Fari puntati sul possibile recupero di Norton-Cuffy, oltre a quello di Otoa. De Rossi però dovrà sostituire Baldanzi, fermo per un problema alla coscia sinistra
- Ovviamente il punto di domanda è: chi sostituirà il centrocampista azzurro? Ci sono varie opzioni: a seconda della scelta, possibile anche un cambio di sistema. Messias, Amorin e Masini i candidati
- Un’altra possibilità, unita però al ritorno da titolare di Norton-Cuffy, è rappresentata da Ellertsson. Davanti la combo Colombo-Vitinha per ora resta la favorita
Roma
- Brutte notizie da Trigoria: Dybala ha accusato un fastidio al ginocchio durante l’allenamento del giovedì. Il giocatore è stato sottoposto questo venerdì a un intervento esplorativo in artroscopia
- Non recuperano nemmeno Soulé ed Hermoso che potrebbero rientrare contro il Como (più difficile rivederli in Europa League). In più c’è da sostituire lo squalificato Wesley
- In difesa resta titolare Ghilardi; corsie esterne affidate a Celik e Rensch mentre sulla trequarti Pisilli resta in vantaggio su Zaragoza. Intoccabile là davanti Malen
Probabili formazioni
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Messias; Vitinha, Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Baldanzi
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Hermoso, Soulé, Dybala
Milan-Inter, domenica ore 20:45
Milan
- Gabbia si è operato e starà fuori per qualche settimana. Nella difesa rossonera c’è quindi la conferma di De Winter con Tomori e Pavlovic
- Per quel che riguarda Bartesaghi, il giocatore è nuovamente in gruppo. Da capire se sarà titolare come quinto di sinistra (e quindi starebbe fuori Estupinian) oppure se partirà dalla panchina visto che potrebbe anche essere utile a gara in corso da terzo di difesa (non essendoci Gabbia)
- In attacco Pulisic è in ballottaggio con Nkunku. L’americano resta favorito ma Allegri non ha ancora deciso. Cerniera mediana con Fofana, Modric e Rabiot
Inter
- Ancora assente Lautaro Martinez che mette nel mirino la sfida contro la Fiorentina del 22 marzo. Chivu però recupera Bonny. Il polpaccio dell’attaccante non causa più dolore
- Attacco quindi scontato con Pio Esposito al fianco di Thuram come scontato è il terzetto difensivo che vedrà Akanji al centro del pacchetto
- Regista in mezzo al campo sarà Calhanoglu con Barella e Zielinski ai propri lati. Corsie esterne presidiate da Luis Henrique e Dimarco
Probabili formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gimenez, Loftus-Cheek, Gabbia
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito., Thuram
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lautaro Martinez
Lazio-Sassuolo, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Lazio
- Già in Coppa Italia Gila e Maldini erano tornati titolari e, salvo sorprese, così sarà anche nel Monday Night contro il Sassuolo
- Pellegrini, Lazzari, Pedro e Ratkov sono rimasti in panchina per tutta la partita in Coppa. Possibile che uno (o due) possano strappare una maglia dal primo minuto
- In mediana Dele-Bashiru resta avanti su Belahyane. Rapidità e tempi d’inserimento del nigeriano giocano molto in suo favore. Isaksen e Zaccagni saranno gli esterni d’attacco
Sassuolo
- Cambio forzato per Fabio Grosso in attacco. Andrea Pinamonti sarà infatti assente causa squalifica. Al centro dell’attacco toccherà quindi a Nzola
- La cerniera di centrocampo formata da Koné, Matic e Thorstvedt potrebbe cambiare con l’inserimento di Lipani visto che Matic ha da giorni la febbre
- In difesa torna a disposizione Walukiewicz per un posto sull’out destro. Coulibaly lotta per conservare il posto ma il polacco non dovrebbe temere la concorrenza del compagno di reparto
Probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini.; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Rovella, Basic
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia.; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté
Squalificati: Pinamonti
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé, Fadera