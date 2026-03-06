Introduzione

Gli occhi degli appassionati di calcio saranno puntati su San Siro e su un derby che può chiudere o riaprire parzialmente il discorso scudetto. Curiosamente lo scorso anno, di questi tempi, il Napoli secondo in classifica aveva anch’esso 57 punti come il Milan, ma era solo a -1 dalla vetta. Allegri è in linea con Conte ma Chivu per ora è molto distante là davanti. Pensare che Milan-Inter sia l’unica gara da circoletto rosso non corrisponde a realtà: per conferma chiedere a Nicola e Di Francesco che si affronteranno al Via del Mare in un rovente Lecce-Cremonese. Tra le notizie di questa settimana c'è anche l'operazione di Dybala e invece importanti “uscite” dalle infermerie.



Chi rientra? Chi invece deve rinviare il ritorno in campo? Queste e molte altre le domande di tifosi e fantallentori. Per dirimere ogni questione e risolvere ogni dubbio non possiamo che affidarci alla squadra degli inviati si Sky Sport. Tra turnover, soprese di formazione e molto altro, la nostra squadra speciale ha già inviato un bel po’ di aggiornamenti. E allora non perdiamo ulteriore tempo e andiamo a snocciolare tutto quello che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 28^ giornata di Serie A