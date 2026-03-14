L'allenatore dell'Atalanta dopo il pari di San Siro a DAZN: "Per noi è stata una settimana difficile, Bayern e Inter sono due corazzate. Benissimo chi è subentrato, la panchina è la nostra forza". Sulle proteste dell'Inter: "Non parlo mai di arbitri, ma mi hanno detto che non c'erano falli. Bayern? Il risultato ormai è compromesso, ma andremo a giocarcela" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Dopo il pesantissimo 6-1 subito dal Bayern in Champions l'Atalanta riparte con un pari a San Siro contro l'Inter che pesa tantissimo soprattutto sul piano del morale: "Per noi è una settimana molto difficile, Bayern e Inter sono due corazzate. Oggi ho visto una bella risposta della squadra, soprattutto profilo mentale, da uomini veri" - è infatti il commento di Palladino a DAZN a match concluso. "Oggi c'è stata grande intensità, chi è subentrato ha fatto benissimo, la panchina è la nostra forza. Questo è un grande gruppo - ha aggiunto - che spinge da quattro mesi. Li ringrazio, ci mettono sempre cuore e coraggio".

Proteste Inter: "Non voglio parlare di arbitri" Ovviamente, non poteva mancare una domanda sulle proteste nerazzurre per il contatto su Dumfries che ha dato il via al gol del pari e per il rigore chiesto da Frattesi poco dopo: "Non li ho visti e sapete che non parlo mai di arbitri, ma mi hanno detto che non c'era fallo su Dumfries e che non c'era rigore, mi attengo a questo". Ora il ritorno col Bayern: "Il risultato ormai è compromesso, loro sono fortissimi. Andremo a giocarcela consapevoli che sono una grande squadra. Vorremo essere competitivi, darò spazio a chi ne ha avuto meno all'andata".