Inter-Atalanta, Palladino: "Reazione da uomini veri, la panchina è la nostra forza"atalanta
L'allenatore dell'Atalanta dopo il pari di San Siro a DAZN: "Per noi è stata una settimana difficile, Bayern e Inter sono due corazzate. Benissimo chi è subentrato, la panchina è la nostra forza". Sulle proteste dell'Inter: "Non parlo mai di arbitri, ma mi hanno detto che non c'erano falli. Bayern? Il risultato ormai è compromesso, ma andremo a giocarcela"
Dopo il pesantissimo 6-1 subito dal Bayern in Champions l'Atalanta riparte con un pari a San Siro contro l'Inter che pesa tantissimo soprattutto sul piano del morale: "Per noi è una settimana molto difficile, Bayern e Inter sono due corazzate. Oggi ho visto una bella risposta della squadra, soprattutto profilo mentale, da uomini veri" - è infatti il commento di Palladino a DAZN a match concluso. "Oggi c'è stata grande intensità, chi è subentrato ha fatto benissimo, la panchina è la nostra forza. Questo è un grande gruppo - ha aggiunto - che spinge da quattro mesi. Li ringrazio, ci mettono sempre cuore e coraggio".
Proteste Inter: "Non voglio parlare di arbitri"
Ovviamente, non poteva mancare una domanda sulle proteste nerazzurre per il contatto su Dumfries che ha dato il via al gol del pari e per il rigore chiesto da Frattesi poco dopo: "Non li ho visti e sapete che non parlo mai di arbitri, ma mi hanno detto che non c'era fallo su Dumfries e che non c'era rigore, mi attengo a questo". Ora il ritorno col Bayern: "Il risultato ormai è compromesso, loro sono fortissimi. Andremo a giocarcela consapevoli che sono una grande squadra. Vorremo essere competitivi, darò spazio a chi ne ha avuto meno all'andata".
Palladino in conferenza: "Da domani torna anche Raspadori"
L'allenatore dell'Atalanta ha poi toccato altri temi in conferenza stampa, come il ritorno di Ederson: "C'è mancato, lui come chiunque altro è fuori. Vorrei sempre averli tutti a disposizione. Bene anche il ritorno di De Ketelaere e, da domani, tornerà anche Raspadori. Mercoledì speriamo di dargli un po' di minuti". Di nuovo su Bayern e Inter: "Se avevamo poche chance di passare ce le volevamo giocare in casa. Anche Kompany mi ha detto che, in questo momento, gli esce tutto. Oggi? Mi aspettavo delle scorie, ma i ragazzi si sono rialzati alla grande, come se tre giorni fa non fosse successo nulla".