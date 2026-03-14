Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter-Atalanta, Palladino: "Reazione da uomini veri, la panchina è la nostra forza"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta dopo il pari di San Siro a DAZN: "Per noi è stata una settimana difficile, Bayern e Inter sono due corazzate. Benissimo chi è subentrato, la panchina è la nostra forza". Sulle proteste dell'Inter: "Non parlo mai di arbitri, ma mi hanno detto che non c'erano falli. Bayern? Il risultato ormai è compromesso, ma andremo a giocarcela"

HIGHLIGHTSCLASSIFICA - PAGELLE

Dopo il pesantissimo 6-1 subito dal Bayern in Champions l'Atalanta riparte con un pari a San Siro contro l'Inter che pesa tantissimo soprattutto sul piano del morale: "Per noi è una settimana molto difficile, Bayern e Inter sono due corazzate. Oggi ho visto una bella risposta della squadra, soprattutto profilo mentale, da uomini veri" - è infatti il commento di Palladino a DAZN a match concluso. "Oggi c'è stata grande intensità, chi è subentrato ha fatto benissimo, la panchina è la nostra forza. Questo è un grande gruppo - ha aggiunto - che spinge da quattro mesi. Li ringrazio, ci mettono sempre cuore e coraggio".

Proteste Inter: "Non voglio parlare di arbitri"

Ovviamente, non poteva mancare una domanda sulle proteste nerazzurre per il contatto su Dumfries che ha dato il via al gol del pari e per il rigore chiesto da Frattesi poco dopo: "Non li ho visti e sapete che non parlo mai di arbitri, ma mi hanno detto che non c'era fallo su Dumfries e che non c'era rigore, mi attengo a questo". Ora il ritorno col Bayern: "Il risultato ormai è compromesso, loro sono fortissimi. Andremo a giocarcela consapevoli che sono una grande squadra. Vorremo essere competitivi, darò spazio a chi ne ha avuto meno all'andata".

Palladino in conferenza: "Da domani torna anche Raspadori"

L'allenatore dell'Atalanta ha poi toccato altri temi in conferenza stampa, come il ritorno di Ederson: "C'è mancato, lui come chiunque altro è fuori. Vorrei sempre averli tutti a disposizione. Bene anche il ritorno di De Ketelaere e, da domani, tornerà anche Raspadori. Mercoledì speriamo di dargli un po' di minuti". Di nuovo su Bayern e Inter: "Se avevamo poche chance di passare ce le volevamo giocare in casa. Anche Kompany mi ha detto che, in questo momento, gli esce tutto. Oggi? Mi aspettavo delle scorie, ma i ragazzi si sono rialzati alla grande, come se tre giorni fa non fosse successo nulla".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Palladino: "Reazione da uomini veri"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta dopo il pari di San Siro a DAZN: "Per noi è stata una settimana...

Dove vedere Udinese-Juve

guida tv

La partita Udinese-Juventus della 29^ giornata di Serie A, si gioca sabato 14 marzo alle ore...

Sarri: "I tifosi avranno un peso sul mio futuro"

lazio

Nella conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, Maurizio Sarri ha parlato dei tifosi, che...

Dove vedere Napoli-Lecce

guida tv

La partita tra Napoli e Lecce della 29^ giornata di Serie A si gioca sabato 14 marzo alle 18 e...

Allegri: "Scudetto? Proviamo ma dipende da Inter"

Serie A

Alla vigilia della sfida in casa della Lazio, Massimiliano Allegri è chiaro sulla corsa-scudetto:...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE