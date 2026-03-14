Attimi di apprensione al Maradona per Lameck Banda. L'attaccante del Lecce, nei minuti finali, si è accasciato in campo vicino alla panchina del Napoli ed è stato prontamente soccorso e portato poi via in ambulanza dopo i primi soccorsi. Ha accusato un dolore al petto dopo un contrasto con Gutierrez qualche secondo prima. Il giocatore è cosciente e ora sarà sottoposto ad altri accertamenti

Paura per Lameck Banda che dopo un contrasto con Gutierrez, nei minuti finali di Napoli-Lecce, si è accasciato vicino alla panchina del Napoli accusando un malore. In campo Conte e gli altri componenti della panchina del Napoli insieme agli staff sanitari delle due squadre. Il giocatore è rimasto cosciente ma è stato trasportato dalla barella in ambulanza e successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso. Nel dopo gara le parole dell'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco: "Banda ha preso una botta al petto, credo forte, non ce ne eravamo accorti: lui stesso si e' messo paura, ma credo che tutto si risolva per il meglio. Si tratta di un colpo al petto e' stato uno spavento, soprattutto per lui. Fortuna che il colpo era a destra, non dalla parte del cuore"