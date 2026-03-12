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LEC1
Serie AGiornata 29 - sabato 14 marzo 2026Giornata 29 - sab 14 mar
Fine
Napoli
Højlund R. 46'Politano M. 67'
2 - 1
Lecce
Siebert J. 3'
Napoli
Højlund R. 46'Politano M. 67'
2 - 1 Lecce
Siebert J. 3'
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Napoli-Lecce 2-1: video, gol e highlights

Il Napoli trova la terza vittoria consecutiva e ritrova McTominay e De Bruyne, che cambiano il volto alla squadra con il loro ingresso nella ripresa. La squadra di Conte parte malissimo e va sotto dopo 3’ (Siebert di testa). Dopo l’intervallo Conte manda in campo i due “big” e trova il pari con Hojlund, servito da Politano. Lo stesso Politano fa 2-1 con un bel sinistro al volo sugli sviluppi di un corner. Nel finale Banda si accascia per un malore: spavento al Maradona

CLASSIFICA - PAGELLEMALORE BANDA: LE NEWS

 