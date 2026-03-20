Introduzione
Prendiamo in considerazione i bonus del fantacalcio traslati in statistiche. Parliamo di occasioni create e di finalizzazione, il cuore pulsante del "fanta". Arrivati a questo punto della stagione l'analisi dei vari trend è sicuramente più indicativa. C'è chi aveva iniziato alla grande, salvo poi perdersi per strada, chi non ha mai ingranato e chi invece è rimasto più o meno costante.
Ovviamente anche su quaste voci statistiche, incide non poco la diversa dinamica casa-trasferta. Ci sono "esperti di settore" se l'impegno è sul proprio campo che però stentano un bel po' quando si tratta di fare viaggi in direzione di altri lidi. Vediamo quindi quali possono essere "sicurezze" o piccole gemme nascosta per questo turno. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio, in ambito di grandi occasioni create e/o realizzate, per la 30^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Cagliari-Napoli, venerdì ore 18:30
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Gaetano
CONSIGLIATO NAPOLI
- De Bruyne
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Folorunsho
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Lobotka
Genoa-Udinese, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO GENOA
- Baldanzi
CONSIGLIATO UDINESE
- Kamara
SCONSIGLIATO GENOA
- Ellertsson
SCONSIGLIATO UDINESE
- Atta
Parma-Cremonese, sabato ore 15
CONSIGLIATO PARMA
- Britschgi
CONSIGLIATO CREMONESE
- Vandeputte
SCONSIGLIATO PARMA
- Ordonez
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Pezzella
Milan-Torino, sabato ore 18
CONSIGLIATO MILAN
- Bartesaghi
CONSIGLIATO TORINO
- Obrador
SCONSIGLIATO MILAN
- Fofana
SCONSIGLIATO TORINO
- Prati
Juventus-Sassuolo, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Koopmeiners
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Koné
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- McKennie
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Pinamonti
Como-Pisa, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO COMO
- Diao
CONSIGLIATO PISA
- Angori
SCONSIGLIATO COMO
- Caqueret
SCONSIGLIATO PISA
- Tramoni
Atalanta-Verona, domenica ore 15
CONSIGLIATO ATALANTA
- Krstovic
CONSIGLIATO VERONA
- Belghali
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Zalewski
SCONSIGLIATO VERONA
- Harroui
Bologna-Lazio, domenica ore 15
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Cambiaghi
CONSIGLIATO LAZIO
- Taylor
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Castro
SCONSIGLIATO LAZIO
- Noslin
Roma-Lecce, domenica ore 18 su Sku Sport
CONSIGLIATO ROMA
- Pisilli
CONSIGLIATO LECCE
- Sottil
SCONSIGLIATO ROMA
- El Aynaoui
SCONSIGLIATO LECCE
- Stulic
Fiorentina-Inter, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Gudmundsson
CONSIGLIATO INTER
- Esposito
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Kean
SCONSIGLIATO INTER
- Zielinski