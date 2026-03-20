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Fantacalcio, i "campo o panca" della 30^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Prendiamo in considerazione i bonus del fantacalcio traslati in statistiche. Parliamo di occasioni create e di finalizzazione, il cuore pulsante del "fanta". Arrivati a questo punto della stagione l'analisi dei vari trend è sicuramente più indicativa. C'è chi aveva iniziato alla grande, salvo poi perdersi per strada, chi non ha mai ingranato e chi invece è rimasto più o meno costante.

Ovviamente anche su quaste voci statistiche, incide non poco la diversa dinamica casa-trasferta. Ci sono "esperti di settore" se l'impegno è sul proprio campo che però stentano un bel po' quando si tratta di fare viaggi in direzione di altri lidi. Vediamo quindi quali possono essere "sicurezze" o piccole gemme nascosta per questo turno. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio, in ambito di grandi occasioni create e/o realizzate, per la 30^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

Cagliari-Napoli, venerdì ore 18:30

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Gaetano


CONSIGLIATO NAPOLI

  • De Bruyne


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Folorunsho


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Lobotka

1/10

Genoa-Udinese, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO GENOA

  • Baldanzi


CONSIGLIATO UDINESE

  • Kamara


SCONSIGLIATO GENOA

  • Ellertsson


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Atta

2/10
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Parma-Cremonese, sabato ore 15

CONSIGLIATO PARMA

  • Britschgi


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Vandeputte


SCONSIGLIATO PARMA

  • Ordonez


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Pezzella

3/10

Milan-Torino, sabato ore 18

CONSIGLIATO MILAN

  • Bartesaghi


CONSIGLIATO TORINO

  • Obrador


SCONSIGLIATO MILAN

  • Fofana


SCONSIGLIATO TORINO

  • Prati

4/10
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Juventus-Sassuolo, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Koopmeiners


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Koné


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • McKennie


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Pinamonti

5/10

Como-Pisa, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO COMO

  • Diao


CONSIGLIATO PISA

  • Angori


SCONSIGLIATO COMO

  • Caqueret


SCONSIGLIATO PISA

  • Tramoni

6/10
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Atalanta-Verona, domenica ore 15

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Krstovic


CONSIGLIATO VERONA

  • Belghali


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Zalewski


SCONSIGLIATO VERONA

  • Harroui

7/10

Bologna-Lazio, domenica ore 15

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Cambiaghi


CONSIGLIATO LAZIO

  • Taylor


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Castro


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Noslin

8/10
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Roma-Lecce, domenica ore 18 su Sku Sport

CONSIGLIATO ROMA

  • Pisilli


CONSIGLIATO LECCE

  • Sottil


SCONSIGLIATO ROMA

  • El Aynaoui


SCONSIGLIATO LECCE

  • Stulic

9/10

Fiorentina-Inter, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Gudmundsson


CONSIGLIATO INTER

  • Esposito


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Kean


SCONSIGLIATO INTER

  • Zielinski

10/10
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