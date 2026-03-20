Introduzione

Prendiamo in considerazione i bonus del fantacalcio traslati in statistiche. Parliamo di occasioni create e di finalizzazione, il cuore pulsante del "fanta". Arrivati a questo punto della stagione l'analisi dei vari trend è sicuramente più indicativa. C'è chi aveva iniziato alla grande, salvo poi perdersi per strada, chi non ha mai ingranato e chi invece è rimasto più o meno costante.



Ovviamente anche su quaste voci statistiche, incide non poco la diversa dinamica casa-trasferta. Ci sono "esperti di settore" se l'impegno è sul proprio campo che però stentano un bel po' quando si tratta di fare viaggi in direzione di altri lidi. Vediamo quindi quali possono essere "sicurezze" o piccole gemme nascosta per questo turno. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio, in ambito di grandi occasioni create e/o realizzate, per la 30^ giornata di Serie A