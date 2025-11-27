Introduzione
Dopo il derby l'Inter manca ancora l'appuntamento con la vittoria, pareggiando 1-1 a San Siro con l'Atalanta, ma il Milan non ne approfitta, perdendo contro la Lazio e aumentando a 8 i punti il ritardo dalla capolista. Si rifà sotto il Napoli che, dopo il 2-1 sul Lecce, è a -9 dalla vetta. E 9 sono le giornate che mancano alla fine del campionato: quali sono le prossime partite che attendono le squadre di Chivu, Allegri e Conte? E chi avrà il calendario migliore nella corsa allo scudetto? Ecco l'analisi degli impegni delle prime due in classifica da qui a fine stagione
Quello che devi sapere
Cosa è successo nell'ultima giornata
Due sfide difficili alla vigilia, poi il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta di sabato a dare ulteriore speranza al Milan per ridurre il gap di distanza a 5 punti. E, invece, alla fine sono stati i nerazzurri a guadagnare qualcosa sui cugini grazie al ko della squadra di Allegri in casa della Lazio: il vantaggio per Chivu è ora di 8 lunghezze. A recuperare il ritardo da entrambe è stato il Napoli: 2-1 a Lecce e primo posto ora lontano 9 punti.
I risultati della 29^ giornata:
- Inter-Atalanta 1-1
- Napoli-Lecce 2-1
- Lazio-Milan 1-0
Ecco la classifica aggiornata:
- INTER: 68 punti (65 gol fatti, 23 gol subiti)
- MILAN: 60 punti (44 gol fatti, 21 gol subiti)
- NAPOLI: 59 punti (45 gol fatti, 30 gol subiti)
Diamo un'occhiata ai rispettivi calendari, ricordando che i nerazzurri sono in corsa anche in Coppa Italia...
Serie A, 30^ giornata
- Cagliari-Napoli, venerdì 20 marzo ore 18.30
- Milan-Torino, sabato 21 marzo ore 18
- Fiorentina-Inter, domenica 22 marzo ore 20.45
L'ultimo turno prima della sosta che vedrà la Nazionale a caccia del pass per il Mondiale. Si parte dal Napoli, in trasferta col Cagliari che ha bisogno di punti. Poi rossoneri di scena a San Siro contro i granata dalla classifica instabile: ecco perché anche questo incrocio merita attenzione così come quello della squadra di Chivu che gioca a Firenze contro i viola impegnati nella lotta salvezza
Serie A, 31^ giornata
- Inter-Roma, domenica 5 aprile ore 20.45
- Napoli-Milan, lunedì 6 aprile ore 20.45
Dopo la sosta c'è una Pasqua dalle sfide ad altissima quota tra lotta scudetto e corsa Champions. La prima a scendere in campo è la squadra di Chivu contro i giallorossi di Gasperini (battuti 1-0 all'andata), ma a distanza di 24 ore toccherà al big match tra gli azzurri e i rossoneri al 'Maradona' in un altro scontro da brividi: lo scorso 28 settembre vinse il Milan 2-1
Serie A, 32^ giornata
- Como-Inter, weekend 11-12 aprile (data e orario da stabilire)
- Milan-Udinese, weekend 11-12 aprile (data e orario da stabilire)
- Parma-Napoli, weekend 11-12 aprile (data e orario da stabilire)
I nerazzurri ritrovano il Como per la terza volta in stagione tra campionato e Coppa Italia (e ci sarà un quarto confronto il seguente 21 aprile a San Siro). Proprio in casa ci sarà invece il Milan contro i friulani, battuti 3-0 all'andata, mentre il Napoli scenderà in campo al Tardini
Serie A, 33^ giornata
- Inter-Cagliari, weekend 18-19 aprile (data e orario da stabilire)
- Napoli-Lazio, weekend 18-19 aprile (data e orario da stabilire)
- Verona-Milan, weekend 18-19 aprile (data e orario da stabilire)
Solo sulla carta un turno morbido per entrambe le milanesi, ma vietato sottovalutare gli impegni. L'Inter si giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia pochi giorni dopo e potrebbe ricorrere al turnover, il Milan non dovrà sbagliare al Bentegodi contro un'avversaria obbligata a salvarsi. In teoria l'incontro più complicato spetta alla squadra di Conte che ospiterà la Lazio
Coppa Italia, semifinale di ritorno
- Inter-Como, martedì 21 aprile ore 21
Si riparte a San Siro dallo 0-0 dell'andata: in palio c'è un posto nella finalissima del 13 maggio contro la vincente di Atalanta-Lazio (2-2 nel primo round)
Serie A, 34^ giornata
- Milan-Juventus, weekend 25-26 aprile (data e orario da stabilire)
- Napoli-Cremonese, weekend 25-26 aprile (data e orario da stabilire)
- Torino-Inter, weekend 25-26 aprile (data e orario da stabilire)
Scontro diretto per i rossoneri che, come ha puntualmente sottolineato Allegri, rincorrono un posto in Champions League proprio come i bianconeri. All'andata finì 0-0 a Torino, dove invece i nerazzurri possono sfruttare l'impegno dei rivali contro i granata travolti 5-0 ad agosto. Impegno sulla carta più morbido anche per il Napoli che se la vedrà con la Cremonese
Serie A, 35^ giornata
- Como-Napoli, weekend 2-3 maggio (data e orario da stabilire)
- Inter-Parma, weekend 2-3 maggio (data e orario da stabilire)
- Sassuolo-Milan, weekend 2-3 (data e orario da stabilire)
Le emiliane sulla strada delle milanesi, ma entrambe le avversarie delle candidate allo scudetto dovrebbero verosimilmente aver già blindato la salvezza. Discorso ben diverso per gli azzurri che giocheranno in casa di Fabregas, in piena lotta Champions
Serie A, 36^ giornata
- Lazio-Inter, weekend 9-10 maggio (data e orario da stabilire)
- Milan-Atalanta, weekend 9-10 aprile (data e orario da stabilire)
- Napoli-Bologna, weekend 9-10 aprile (data e orario da stabilire)
Massima attenzione per tutte: i nerazzurri giocano all'Olimpico e potrebbero tornarci dopo pochi giorni qualora si qualificassero alla finale di Coppa Italia. Ostacolo difficile anche per il Milan, che all'andata frenò 1-1 a Bergamo, e per i ragazzi di Conte che, col Bologna, hanno perso al Dall'Ara ma si sono tolti poi la soddisfazione di batterli per conquistare la Supercoppa Italiana
Coppa Italia, finale
- Mercoledì 13 maggio ore 21
Semifinali ancora apertissime dopo i pareggi dell'andata: certo è che l'Inter (0-0 a Como nel primo round) potrebbe presentarsi a Roma contro la vincente di Atalanta-Lazio (2-2 all'andata)
Serie A, 37^ giornata
- Genoa-Milan, weekend 16-17 maggio (data e orario da stabilire)
- Inter-Verona, weekend 16-17 maggio (data e orario da stabilire)
- Pisa-Napoli, weekend 16-17 maggio (data e orario da stabilire)
Triplo incrocio contro avversarie iscritte nella seconda metà della classifica, quanto basta per non sottovalutare gli impegni, anche se i giochi in ottica salvezza potrebbero essere già compromessi per Pisa e Verona, opposte rispettivamente a Napoli e Inter. I rossoneri dovranno stare attenti, visto che gli uomini di De Rossi avevano sfiorato il colpaccio a San Siro (1-1 finale)
Serie A, 38^ e ultima giornata
- Bologna-Inter, weekend 23-24 maggio (data e orario da stabilire)
- Milan-Cagliari, weekend 23-24 maggio (data e orario da stabilire)
- Napoli-Udinese, weekend 23-24 maggio (data e orario da stabilire)
I 90 minuti conclusivi del campionato: il Dall'Ara riserva pessimi ricordi ai nerazzurri proprio in occasione dell'ultimo scudetto del Milan nel 2022. Rossoneri che invece chiuderanno a San Siro contro i sardi, mentre il Napoli terminerà la stagione in casa contro l'Udinese
Il calendario dell'Inter
- Inter-Atalanta 1-1
- Fiorentina-Inter (30^ giornata)
- Inter-Roma (31^ giornata)
- Como-Inter (32^ giornata)
- Inter-Cagliari (33^ giornata)
- Inter-Como (Coppa Italia, semifinale ritorno)
- Torino-Inter (34^ giornata)
- Inter-Parma (35^ giornata)
- Lazio-Inter (36^ giornata)
- Inter-Verona (37^ giornata)
- Bologna-Inter (38^ giornata)
Il calendario del Milan
- Lazio-Milan 1-0
- Milan-Torino (30^ giornata)
- Napoli-Milan (31^ giornata)
- Milan-Udinese (32^ giornata)
- Verona-Milan (33^ giornata)
- Milan-Juventus (34^ giornata)
- Sassuolo-Milan (35^ giornata)
- Milan-Atalanta (36^ giornata)
- Genoa-Milan (37^ giornata)
- Milan-Cagliari (38^ giornata)
Il calendario del Napoli
- Napoli-Lecce 2-1
- Cagliari-Napoli (30^ giornata)
- Napoli-Milan (31^ giornata)
- Parma-Napoli (32^ giornata)
- Napoli-Lazio (33^ giornata)
- Napoli-Cremonese (34^ giornata)
- Como-Napoli (35^ giornata)
- Napoli-Bologna (36^ giornata)
- Pisa-Napoli (37^ giornata)
- Napoli-Udinese (38^ giornata)