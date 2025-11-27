Introduzione

Dopo il derby l'Inter manca ancora l'appuntamento con la vittoria, pareggiando 1-1 a San Siro con l'Atalanta, ma il Milan non ne approfitta, perdendo contro la Lazio e aumentando a 8 i punti il ritardo dalla capolista. Si rifà sotto il Napoli che, dopo il 2-1 sul Lecce, è a -9 dalla vetta. E 9 sono le giornate che mancano alla fine del campionato: quali sono le prossime partite che attendono le squadre di Chivu, Allegri e Conte? E chi avrà il calendario migliore nella corsa allo scudetto? Ecco l'analisi degli impegni delle prime due in classifica da qui a fine stagione





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