Serie A, lotta salvezza: gli scenari e il calendario a confronto

Introduzione
Verona e Pisa sono ancora aritmeticamente in gioco, ma distanti 9 punti dalla salvezza. Poi tre squadre appaiate a 24: Lecce, Cremonese e Fiorentina. Anche Genoa, Torino e Cagliari sono coinvolte nella lotta per non retrocedere e non possono stare tranquille a 11 giornate dal termine del campionato. E occhio al possibile spareggio in caso di arrivo a pari punti tra 17^ e 18^: ecco la situazione della lotta salvezza in Serie A
Quello che devi sapere
La situazione attuale
- Come ogni anno a retrocedere in Serie B saranno le ultime tre squadre in classifica. Al momento dal Cagliari 13° al Verona 20° sono ancora tutte a rischio a 11 giornate dalla fine, anche se i gialloblù e il Pisa sono a -9 dal quartultimo posto che varrebbe la salvezza.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
- 13) CAGLIARI: 30 punti (29 gol fatti, 36 gol subiti)
- 14) TORINO: 30 punti (27 gol fatti, 47 gol subiti)
- 15) GENOA: 27 punti (32 gol fatti, 39 gol subiti)
- 16) FIORENTINA: 24 punti (30 gol fatti, 42 gol subiti)
- 17) CREMONESE: 24 punti (21 gol fatti, 38 gol subiti)
- 18) LECCE: 24 punti (18 gol fatti, 36 gol subiti)
- 19) PISA: 15 punti (20 gol fatti, 44 gol subiti)
- 20) VERONA: 15 punti (20 gol fatti, 48 gol subiti)
I criteri in caso di arrivo punti
- Anche nella lotta retrocessione, così come in quella scudetto, qualora quartultima (teoricamente salva) e terzultima dovessero arrivare a pari punti, si deciderebbe tutto con uno spareggio.
- Come funziona? Si gioca su partite di andata e ritorno, con ritorno in casa della squadra meglio classificata (essendo a pari punti, viene stabilita secondo i criteri della classifica avulsa). Resterà in Serie A la squadra che avrà segnato più gol nel doppio confronto. In caso di parità niente regola del "gol in trasferta" (ormai abolita da diversi anni anche in campo europeo) e nemmeno tempi supplementari: si andrà direttamente ai rigori.
- Nel caso in cui, ad esempio, tre o più club dovessero arrivare a pari punti nelle posizioni a ridosso di salvezza/retrocessione verranno usati i criteri di classifica avulsa (scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, gol fatti e sorteggio) per determinare un ordine di classifica: a quel punto, solo le due nelle posizioni interessate (17^ e 18^) si giocheranno lo spareggio.
Il calendario del Cagliari
- Cagliari-Como
- Pisa-Cagliari
- Cagliari-Napoli
- Sassuolo-Cagliari
- Cagliari-Cremonese
- Inter-Cagliari
- Cagliari-Atalanta
- Bologna-Cagliari
- Cagliari-Udinese
- Cagliari-Torino
- Milan-Cagliari
Negli scontri diretti
- in vantaggio contro: Verona, Fiorentina
- in parità contro: /
- in svantaggio contro: Lecce, Genoa
Il calendario del Torino
- Napoli-Torino
- Torino-Parma
- Milan-Torino
- Pisa-Torino
- Torino-Verona
- Cremonese-Torino
- Torino-Inter
- Udinese-Torino
- Torino-Sassuolo
- Cagliari-Torino
- Torino-Juventus
Negli scontri diretti
- in vantaggio contro: /
- in parità contro: Fiorentina, Lecce
- in svantaggio contro: Genoa
Il calendario del Genoa
- Genoa-Roma
- Verona-Genoa
- Genoa-Udinese
- Juventus-Genoa
- Genoa-Sassuolo
- Pisa-Genoa
- Genoa-Como
- Atalanta-Genoa
- Fiorentina-Genoa
- Genoa-Milan
- Lecce-Genoa
Negli scontri diretti:
- in vantaggio contro: Torino, Cagliari
- in parità contro: Parma
- in svantaggio contro: Cremonese
Il calendario della Fiorentina
- Fiorentina-Parma
- Fiorentina-Rakow (ottavi di Conference League, andata)
- Cremonese-Fiorentina
- Rakow-Fiorentina (ottavi di Conference League, ritorno)
- Fiorentina-Inter
- Verona-Fiorentina
- Fiorentina-Lazio
- Lecce-Fiorentina
- Fiorentina-Sassuolo
- Roma-Fiorentina
- Fiorentina-Genoa
- Juventus-Fiorentina
- Fiorentina-Atalanta
Negli scontri diretti:
- in vantaggio contro: Pisa
- in parità contro: Torino
- in svantaggio contro: Cagliari
Il calendario della Cremonese
- Lecce-Cremonese
- Cremonese-Fiorentina
- Parma-Cremonese
- Cremonese-Bologna
- Cagliari-Cremonese
- Cremonese-Torino
- Napoli-Cremonese
- Cremonese-Lazio
- Cremonese-Pisa
- Udinese-Cremonese
- Cremonese-Como
Negli scontri diretti:
- in vantaggio contro: Genoa
- in parità contro: Verona
- in svantaggio contro: /
Il calendario del Lecce
- Lecce-Cremonese
- Napoli-Lecce
- Roma-Lecce
- Lecce-Atalanta
- Bologna-Lecce
- Lecce-Fiorentina
- Verona-Lecce
- Pisa-Lecce
- Lecce-Juventus
- Sassuolo-Lecce
- Lecce-Genoa
Negli scontri diretti:
- in vantaggio contro: Cagliari
- in parità contro: Torino, Parma
- in svantaggio contro: /
Il calendario del Pisa
- Juventus-Pisa
- Pisa-Cagliari
- Como-Pisa
- Pisa-Torino
- Roma-Pisa
- Pisa-Genoa
- Parma-Pisa
- Pisa-Lecce
- Cremonese-Pisa
- Pisa-Napoli
- Lazio-Pisa
Negli scontri diretti:
- in vantaggio contro: /
- in parità contro: Verona
- in svantaggio contro: Fiorentina
Il calendario del Verona
- Bologna-Verona
- Verona-Genoa
- Atalanta-Verona
- Verona-Fiorentina
- Torino-Verona
- Verona-Milan
- Verona-Lecce
- Juventus-Verona
- Verona-Como
- Inter-Verona
- Verona-Roma
Negli scontri diretti:
- in vantaggio contro: /
- in parità contro: Pisa, Cremonese
- in svantaggio contro: Parma, Cagliari
