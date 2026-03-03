Offerte Sky
Serie A, lotta salvezza: gli scenari e il calendario a confronto

Serie A

Introduzione

Verona e Pisa sono ancora aritmeticamente in gioco, ma distanti 9 punti dalla salvezza. Poi tre squadre appaiate a 24: Lecce, Cremonese e Fiorentina. Anche Genoa, Torino e Cagliari sono coinvolte nella lotta per non retrocedere e non possono stare tranquille a 11 giornate dal termine del campionato. E occhio al possibile spareggio in caso di arrivo a pari punti tra 17^ e 18^: ecco la situazione della lotta salvezza in Serie A

SERIE A, LA LOTTA PER L'EUROPA

Quello che devi sapere

La situazione attuale

  • Come ogni anno a retrocedere in Serie B saranno le ultime tre squadre in classifica. Al momento dal Cagliari 13° al Verona 20° sono ancora tutte a rischio a 11 giornate dalla fine, anche se i gialloblù e il Pisa sono a -9 dal quartultimo posto che varrebbe la salvezza. 

 

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

  • 13) CAGLIARI: 30 punti (29 gol fatti, 36 gol subiti)
  • 14) TORINO: 30 punti (27 gol fatti, 47 gol subiti)
  • 15) GENOA: 27 punti (32 gol fatti, 39 gol subiti)
  • 16) FIORENTINA: 24 punti (30 gol fatti, 42 gol subiti)
  • 17) CREMONESE: 24 punti (21 gol fatti, 38 gol subiti)
  • 18) LECCE: 24 punti (18 gol fatti, 36 gol subiti)
  • 19) PISA: 15 punti (20 gol fatti, 44 gol subiti)
  • 20) VERONA: 15 punti (20 gol fatti, 48 gol subiti)

I criteri in caso di arrivo punti

  • Anche nella lotta retrocessione, così come in quella scudetto, qualora quartultima (teoricamente salva) e terzultima dovessero arrivare a pari punti, si deciderebbe tutto con uno spareggio
  • Come funziona? Si gioca su partite di andata e ritorno, con ritorno in casa della squadra meglio classificata (essendo a pari punti, viene stabilita secondo i criteri della classifica avulsa). Resterà in Serie A la squadra che avrà segnato più gol nel doppio confronto. In caso di parità niente regola del "gol in trasferta" (ormai abolita da diversi anni anche in campo europeo) e nemmeno tempi supplementari: si andrà direttamente ai rigori.
  • Nel caso in cui, ad esempio, tre o più club dovessero arrivare a pari punti nelle posizioni a ridosso di salvezza/retrocessione verranno usati i criteri di classifica avulsa (scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, gol fatti e sorteggio) per determinare un ordine di classifica: a quel punto, solo le due nelle posizioni interessate (17^ e 18^) si giocheranno lo spareggio.  

Il calendario del Cagliari

  • Cagliari-Como
  • Pisa-Cagliari
  • Cagliari-Napoli
  • Sassuolo-Cagliari
  • Cagliari-Cremonese
  • Inter-Cagliari
  • Cagliari-Atalanta
  • Bologna-Cagliari
  • Cagliari-Udinese
  • Cagliari-Torino
  • Milan-Cagliari

 

Negli scontri diretti

  • in vantaggio contro: Verona, Fiorentina
  • in parità contro: /
  • in svantaggio contro: Lecce, Genoa

Il calendario del Torino

  • Napoli-Torino
  • Torino-Parma
  • Milan-Torino
  • Pisa-Torino
  • Torino-Verona
  • Cremonese-Torino
  • Torino-Inter
  • Udinese-Torino
  • Torino-Sassuolo
  • Cagliari-Torino
  • Torino-Juventus

 

Negli scontri diretti

  • in vantaggio contro: /
  • in parità contro: Fiorentina, Lecce
  • in svantaggio contro: Genoa

Il calendario del Genoa

  • Genoa-Roma
  • Verona-Genoa
  • Genoa-Udinese
  • Juventus-Genoa
  • Genoa-Sassuolo
  • Pisa-Genoa
  • Genoa-Como
  • Atalanta-Genoa
  • Fiorentina-Genoa
  • Genoa-Milan
  • Lecce-Genoa

 

Negli scontri diretti: 

  • in vantaggio contro: Torino, Cagliari
  • in parità contro: Parma
  • in svantaggio contro: Cremonese

Il calendario della Fiorentina

  • Fiorentina-Parma
  • Fiorentina-Rakow (ottavi di Conference League, andata)
  • Cremonese-Fiorentina
  • Rakow-Fiorentina (ottavi di Conference League, ritorno)
  • Fiorentina-Inter
  • Verona-Fiorentina
  • Fiorentina-Lazio
  • Lecce-Fiorentina
  • Fiorentina-Sassuolo
  • Roma-Fiorentina
  • Fiorentina-Genoa
  • Juventus-Fiorentina
  • Fiorentina-Atalanta

 

Negli scontri diretti: 

  • in vantaggio contro: Pisa
  • in parità contro: Torino
  • in svantaggio contro: Cagliari

Il calendario della Cremonese

  • Lecce-Cremonese
  • Cremonese-Fiorentina
  • Parma-Cremonese
  • Cremonese-Bologna
  • Cagliari-Cremonese
  • Cremonese-Torino
  • Napoli-Cremonese
  • Cremonese-Lazio
  • Cremonese-Pisa
  • Udinese-Cremonese
  • Cremonese-Como

 

Negli scontri diretti: 

  • in vantaggio contro: Genoa
  • in parità contro: Verona
  • in svantaggio contro: /

Il calendario del Lecce

  • Lecce-Cremonese
  • Napoli-Lecce
  • Roma-Lecce
  • Lecce-Atalanta
  • Bologna-Lecce
  • Lecce-Fiorentina
  • Verona-Lecce
  • Pisa-Lecce
  • Lecce-Juventus
  • Sassuolo-Lecce
  • Lecce-Genoa

 

Negli scontri diretti: 

  • in vantaggio contro: Cagliari
  • in parità contro: Torino, Parma
  • in svantaggio contro: /

Il calendario del Pisa

  • Juventus-Pisa
  • Pisa-Cagliari
  • Como-Pisa
  • Pisa-Torino
  • Roma-Pisa
  • Pisa-Genoa
  • Parma-Pisa
  • Pisa-Lecce
  • Cremonese-Pisa
  • Pisa-Napoli
  • Lazio-Pisa

 

Negli scontri diretti: 

  • in vantaggio contro: /
  • in parità contro: Verona
  • in svantaggio contro: Fiorentina

Il calendario del Verona

  • Bologna-Verona
  • Verona-Genoa
  • Atalanta-Verona
  • Verona-Fiorentina
  • Torino-Verona
  • Verona-Milan
  • Verona-Lecce
  • Juventus-Verona
  • Verona-Como
  • Inter-Verona
  • Verona-Roma

 

Negli scontri diretti: 

  • in vantaggio contro: /
  • in parità contro: Pisa, Cremonese
  • in svantaggio contro: Parma, Cagliari

