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Serie AGiornata 30 - domenica 22 marzo 2026Giornata 30 - dom 22 mar
Fine
Fiorentina
Ndour C. 77'
1 - 1
Inter
Esposito F. 1'
Fiorentina
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Fiorentina-Inter 1-1: video, gol e highlights

Tantissime emozioni e 1-1 finale al Franchi: l'Inter rallenta ancora dopo il ko nel derby e il pari contro l'Atalanta. Pio Esposito segna dopo appena 39 secondi, quindi tantissime chance per entrambe. La Fiorentina cresce e trova il pari con Ndour a 13' dalla fine. Chivu (squalificato, in panchina c'era Kolarov) a +6 sul Milan e +7 sul Napoli, mentre Vanoli infila la seconda vittoria di fila e va a +2 sulla zona calda

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