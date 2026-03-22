Tantissime emozioni e 1-1 finale al Franchi: l'Inter rallenta ancora dopo il ko nel derby e il pari contro l'Atalanta. Pio Esposito segna dopo appena 39 secondi, quindi tantissime chance per entrambe. La Fiorentina cresce e trova il pari con Ndour a 13' dalla fine. Chivu (squalificato, in panchina c'era Kolarov) a +6 sul Milan e +7 sul Napoli, mentre Vanoli infila la seconda vittoria di fila e va a +2 sulla zona calda

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