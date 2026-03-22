Pio Esposito (MVP) sblocca il risultato dopo 39 secondi con un colpo di testa su assist di Barella. Viola vicini al pareggio con Gudmundsson e Kean. Nella ripresa la squadra di Vanoli continua a collezionare occasioni, fino al gol del definitivo 1-1 realizzato da Ndour al 77’. Bene anche De Gea e Bisseck. L'Inter adesso è a +6 sul Milan e a +7 sul Napoli, la Fiorentina si porta a 27 punti, a +2 su Cremonese e Lecce. Di seguito tutti i voti a cura di Maurizio Compagnoni

FIORENTINA-INTER 1-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA