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Fiorentina-Inter 1-1, le pagelle della partita di Serie A

Serie A

Pio Esposito (MVP) sblocca il risultato dopo 39 secondi con un colpo di testa su assist di Barella. Viola vicini al pareggio con Gudmundsson e Kean. Nella ripresa la squadra di Vanoli continua a collezionare occasioni, fino al gol del definitivo 1-1 realizzato da Ndour al 77’. Bene anche De Gea e Bisseck. L'Inter adesso è a +6 sul Milan e a +7 sul Napoli, la Fiorentina si porta a 27 punti, a +2 su Cremonese e Lecce. Di seguito tutti i voti a cura di Maurizio Compagnoni

FIORENTINA-INTER 1-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Pagelle
Fiorentina
David de Gea
voto 6.5
David de Gea
Fiorentina
Domilson Dodô
voto 6
Domilson Dodô
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Fiorentina
Marin Pongracic
voto 6
Marin Pongracic
Fiorentina
Luca Ranieri
voto 5
Luca Ranieri
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Fiorentina
Robin Gosens
voto 6
Robin Gosens
Fiorentina
Nicolò Fagioli
voto 6.5
Nicolò Fagioli
Fiorentina
Fabiano Parisi
voto 6
Fabiano Parisi
Fiorentina
Marco Brescianini
voto 6
Marco Brescianini
pubblicità
Fiorentina
Cher Ndour
voto 7
Cher Ndour
Fiorentina
Albert Gudmundsson
voto 6
Albert Gudmundsson
pubblicità
Fiorentina
Moise Kean
voto 6
Moise Kean
I subentrati
S.V.
6
S.V.
S.V.
All. Vanoli 6.5
Inter
Yann Sommer
voto 5.5
Yann Sommer
Inter
Yann Bisseck
voto 7
Yann Bisseck
pubblicità
Inter
Manuel Akanji
voto 6
Manuel Akanji
Inter
Carlos Augusto
voto 5.5
Carlos Augusto
pubblicità
Inter
Denzel Dumfries
voto 6
Denzel Dumfries
Inter
Nicolò Barella
voto 5.5
Nicolò Barella
Inter
Hakan Çalhanoglu
voto 6
Hakan Çalhanoglu
Inter
Piotr Zielinski
voto 6
Piotr Zielinski
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
voto 6
Federico Dimarco
Inter
Marcus Thuram
voto 5.5
Marcus Thuram
pubblicità
mvp
Inter
Pio Esposito
voto 7
Pio Esposito
I subentrati
6
5.5
6
S.V.
S.V.
All. Chivu 6

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