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Serie AGiornata 31 - domenica 5 aprile 2026Giornata 31 - dom 5 apr
Fine
Inter
Lautaro Martínez 1', 52'Calhanoglu H. 45' + 2'Thuram M. 55'Barella N. 63'
5 - 2
Roma
Mancini G. 40'Pellegrini L. 70'
Inter
Lautaro Martínez 1', 52'Calhanoglu H. 45' + 2'Thuram M. 55'Barella N. 63'
5 - 2 Roma
Mancini G. 40'Pellegrini L. 70'
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Inter-Roma 5-2: video, gol e highlights

Si attendeva una risposta dall’Inter che torna a +9 sul Milan e lo fa demolendo la resistenza della Roma nel 5-2 di San Siro. La squadra di Chivu la sblocca dopo appena 1’ con Lautaro, ma la formazione di Gasperini risponde con l’1-1 di Mancini. Calhanoglu segna dalla distanza prima del break. Nella ripresa, Lautaro fa 3-1 con la sua personale doppietta e poi arrivano anche le reti di Thuram e Barella che firmano la cinquina nerazzurra. Pellegrini accorcia per il definitivo 5-2

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