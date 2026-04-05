Si attendeva una risposta dall’Inter che torna a +9 sul Milan e lo fa demolendo la resistenza della Roma nel 5-2 di San Siro. La squadra di Chivu la sblocca dopo appena 1’ con Lautaro, ma la formazione di Gasperini risponde con l’1-1 di Mancini. Calhanoglu segna dalla distanza prima del break. Nella ripresa, Lautaro fa 3-1 con la sua personale doppietta e poi arrivano anche le reti di Thuram e Barella che firmano la cinquina nerazzurra. Pellegrini accorcia per il definitivo 5-2

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