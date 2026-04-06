Triplice fischio al Maradona: il Napoli batte 1-0 il Milan grazie al gol di Politano
Napoli-Milan 1-0: gol e highlights. Politano entra e firma la rete decisiva
Il big match del Maradona lo vince il Napoli che batte 1-0 il Milan e lo supera in classifica, riportandosi a -7 dall'Inter capolista. Dopo un primo tempo senza grossi guizzi, nella ripresa Conte manda in campo Politano ed è la mossa vincente: l'esterno firma il gol da tre punti al 79' e tiene viva la corsa scudetto
Le pagelle
Politano, autore del gol della vittoria, è l'MVP di Napoli-Milan. Tra i rossoneri delude la coppia Fullkrug-Nkunku. I voti del match di Federico Botti.
Le pagelle di Napoli-Milan 1-0Vai al contenuto
93' - Il Milan spostato tutto in avanti per tentare di trovare il gol, Napoli a protezione del vantaggio
90' - Cinque minuti di recupero
89' - Forcing del Milan alla ricerca del pari, ma Leao e Pulisic si ostacolano al momento del tiro dal limite: conclusione lontana dallo specchio
86' - Occasione per Gimenez! Cross dalla destra per il colpo di testa in torsione del messicano che finisce di poco alto
85' - Conte si gioca gli ultimi cambi: dentro Beukema ed Elmas per Juan Jesus e De Bruyne
82' - Doppio cambio per Allegri: entrano Loftus-Cheek e Leao per Tomori e Fofana
82' - Politano ferma irregolarmente Pulisic e incassa il giallo
La sblocca Politano
79' - Napoli in vantaggio! Si rompe l'equilibrio al Maradona: bell'inserimento in area di Olivera che la mette al centro, De Winter allunga di testa ma Politano alle spalle lo beffa con il tiro mancino, al volo, che batte il portiere per l'1-0!
77' - Siamo già entrati abbondantemente nell'ultimo quarto d'ora, il punteggio non si schioda dallo 0-0
74' - Cambia anche Conte: dentro Politano al posto di Spinazzola
74' - Altro cambio per Allegri: esce Nkunku, entra Pulisic
72' - Su un cross dalla bandierina, Maignan esce alto ma respinge corto, Anguissa in qualche modo in acrobazia tira in porta e il portiere è costretto a indietreggiare e bloccare sulla linea un pallone lento ma insidioso
70' - Prima mossa di Conte che inserisce Alisson Santos per Giovane
66' - Tentativo velleitario di Athekame al volo: palla altissima
65' - Sicuramente più propositivo il Napoli in questo secondo tempo, Milan invece che fatica a creare trame interessanti nella metà campo avversaria
62' - Doppio cambio per Allegri: fuori Fullkrug e Saelemaekers, dentro Gimenez e Athekame
60' - Ora di gioco al Maradona: è ancora 0-0 tra Napoli e Milan
57' - Sul cross dalla sinistra, stacca in area Anguissa che colpisce di testa ma non trova la porta
54' - Bellissima imbucata di Spinazzola per De Bruyne che la mette in mezzo: Maignan tocca la sfera ma non riesce a bloccarla e finisce per perderla sulla pressione, sul rimpallo arriva il mancino di Olivera dal lato corto dell'area che si chiude lontano dallo specchio
51' - Ci prova Giovane! Prima pericoloso il Milan con un paio di verticalizzazioni e rimpalli che favoriscono Nkunku, lento e poco deciso poi a calciare dall'interno dell'area. Ripartenza del Napoli ed ecco il tiro da fuori del brasiliano col mancino che impegna Maignan: deviazione in angolo
49' - Come già accaduto nel primo tempo, anche questa ripresa si apre con un ritmo non particolarmente elevato
Cosa è successo nel primo tempo
Nessuna rete e partita che ha regalato poche fiammate nei primi 45 minuti: partenza migliore del Milan, pericoloso con Fofana e soprattutto con Pavlovic, molto attivo in fase offensiva, mentre dall'altra parte è stato Spinazzola a costruirsi l'occasione più importante, con un tiro a giro finito di un soffio fuori. Nel finale un paio di timidi tentativi di Nkunku e McTominay, ma si ripartirà dallo 0-0!
Si va al riposo senza gol: 0-0 tra Napoli e Milan
45' - Un minuto di recupero
45' - McTominay cerca una rovesciata molto complicata, palla che si spegne sul fondo
42' - Battute finali del primo tempo, con gli ospiti che cercano di chiudere in attacco: Fullkrug calcia alto da posizione defilata, poi l'assistente dell'arbitro segnala il fuorigioco
39' - Il Milan spinge quasi esclusivamente sul lato mancino, il Napoli ha più possesso ma è abbastanza sterile fin qui: per entrambe le squadre manca il guizzo giusto sulla trequarti offensiva
36' - Dall'altra parte è Giovane che viene lanciato in verticale, con un pallone ricevuto da prima del centrocampo: corsa verso l'area e mancino, subito murato da uno splendido recupero difensivo di Pavlovic
35' - Nkunku! Ripartenza dei rossoneri, con Fofana che dà in profondità al francese, sul lato sinistro dell'area: doppio passo dell'ex Chelsea e mancino sul primo palo, che finisce fuori dalla porta
33' - Regna l'equilibrio negli ultimi minuti: fase di possesso del Milan, entrambe le difese non si fanno trovare scoperte
30' - Mezz'ora di gioco al Maradona, ma il punteggio non si sblocca
26' - Ripartenza potenziale per il Napoli, condotta da Lobotka dopo un recupero nella propria metà campo: verticalizzazione in area su De Bruyne che, però, non riesce a controllare
23' - Spinazzola vicino al gol! Ecco la prima chance dei padroni di casa, con l'esterno che entra in area e dai 15 metri calcia col destro a giro: palla fuori di un soffio
21' - Il Napoli continua a far girare il pallone, senza riuscire a infilarsi negli spazi degli ultimi 20-25 metri. Finora inoperoso Maignan
18' - Ancora Pavlovic a rendersi minaccioso in area avversaria, dopo una bella combinazione insieme a Bartesaghi, ma manca il tempo del tiro in porta e l'occasione sfuma
16' - Se ne è andato il primo quarto d'ora e punteggio che resta sullo 0-0
13' - Pavlovic pericoloso! Sulla palla inattiva, cross in mezzo e colpo di testa del serbo che anticipa il connazionale Milinkovic-Savic, uscito a vuoto, ma non riesce a inquadrare la porta
12' - Arriva il primo giallo del match: è per Buongiorno che stende in ritardo Modric dopo una strepitosa azione personale in slalom sulla trequarti
9' - Alza ora la linea di pressione il Napoli che prova a rispondere dopo il primo tentativo dei rossoneri
6' - Fofana! Sugli sviluppi di una punizione, la palla viene appoggiata per il destro dell'ex Monaco che va subito col piazzato dalla lunetta, ma non riesce ad angolare: blocca il portiere
4' - Qualche errore tecnico in quest'avvio e ritmo non particolarmente intenso
Squadre in campo
Il 'Maradona' accoglie l'ingresso dei giocatori di Napoli e Milan. La partita sta per cominciare!
Napoli-Milan, arbitra Doveri
La terna arbitrale al completo:
- Arbitro: Doveri
- Assistenti: Baccini – Colarossi
- IV: Pairetto
- VAR: Mariani
- AVAR: Di Paolo
Gli highlights di Serie A
Napoli-Milan chiude la 31^ giornata: in questo turno 'pasquale' abbiamo assistito finora a 22 gol.
Highlights | Sky SportVai al contenuto
Un nuovo talento nel Milan Futuro
I rossoneri hanno ufficializzato l'arrivo di Andrej Kostic, attaccante classe 2007 che si trasferirà in estate dal Partizan Belgrado.
Colpo per il Milan FuturoVai al contenuto
Conte-Allegri, duello con vista Nazionale
Stasera rivali in panchina durante Napoli-Milan, i due allenatori sono tra gli indiziati principali anche per diventare il prossimo Ct dell'Italia.
Chi sarà il nuovo Ct? La situazione contrattuale di Conte e AllegriVai al contenuto
Manna: "Lukaku? Sa che si saranno delle conseguenze al suo rientro"
Le dichiarazioni prima del match del Ds del Napoli: "Arriviamo da un momento positivo e vogliamo dare continuità. Giovane oggi ha un'occasione importante, è un ragazzo serio che lavora e di solito il lavoro paga: ci darà una mano. Lukaku? La situazione per me è chiara: doveva andare in nazionale, ha avuto un piccolo versamento, con i suoi dottori ha preferito restare in Belgio per allenarsi, al contrario della nostra volontà. Nessuno gli ha proibito di lavorare con i suoi fisioterapisti, perché è previsto anche dal contratto collettivo, noi avremmo voluto confrontarci con lui e parlarne qui a Napoli. Non è avvenuto e non siamo contenti, ma l'integrità del gruppo vale più di tutto. Rientrerà penso tra una settimana e vedremo il da farsi, sa che si saranno delle conseguenze e avanti così. Abbiamo avuto tante defezioni quest'anno, ma ci siamo sempre adattati. Speriamo di vedere una bella partita stasera".
Tare: "Leao frenato da infortuni, ma resta importante per il Milan"
Le parole del Ds del Milan nel pre-partita: "Oggi ci giochiamo tanto per la classifica. Fullkrug-Nkunku? Nessuna sorpresa, sono due giocatori importanti, la cosa bella oggi per Allegri è avere scelte a disposizione. Io cerco di guardare più in alto, ma bisogna stare attenti. Stasera dobbiamo cercare di vincere in tutti i modi. Le qualità di Leao sono fuori discussione, il problema è che quest'anno ha avuto una serie di infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio: l'abbiamo portato in panchina perché può fare la differenza. Ha un contratto di altri due anni, è un giocatore importante per il Milan".
Chi è la vice-Inter?
In palio stasera tra Napoli e Milan c'è il secondo posto e il ruolo di antagonista principale ai nerazzurri, primi con 72 punti.
La classifica della Serie AVai al contenuto
Vittoria casalinga per la Juventus
Nel frattempo è da poco terminata la sfida dello Stadium tra Juve e Genoa.
Juventus-Genoa LIVEVai al contenuto
Le scelte di Allegri
Difesa a 3 anche per i rossoneri che in attacco si schierano con l'inedita coppia Fullkrug-Nkunku. Nessun problema per Rabiot che parte dall'inizio, a sinistra a centrocampo gioca Bartesaghi, mentre De Winter completa con Tomori e Pavlovic il terzetto difensivo.
Le scelte di Conte
Un virus intestinale ha messo ko Hojlund nelle ultime ore: al suo posto ecco Giovane a guidare l'attacco, con a supporto De Bruyne e McTominay. In mezzo al campo spazio per Anguissa, sulle corsie laterali Gutierrez e Spinazzola, mentre Olivera gioca nei tre di difesa.
Formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. All. Conte
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. All. Allegri
I precedenti
Nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22 ad oggi) il bilancio delle sfide tra Napoli e Milan in Serie A è in perfetto equilibrio, grazie a quattro successi per parte ed un pareggio, dopo che nei precedenti 10 campionati (tra il 2011/12 ed il 2020/21) gli azzurri avevano perso solo due confronti su 20 contro i rossoneri (10 successi, 8 pareggi).
Mai così vicine
Per la prima volta nella storia della Serie A, Napoli (62) e Milan (63) si affronteranno avendo giocato entrambe almeno 30 partite in massima serie ed essendo separate al massimo da un punto in classifica. Il gap minore con cui le due formazioni si erano trovate di fronte in precedenza dopo almeno lo stesso numero di gare era di due punti (+2 per i rossoneri nel maggio 1936; +2 per gli azzurri il 12 luglio 2020): in entrambe le occasioni, i partenopei restarono imbattuti (1 vittoria, 1 pari).
L'anno scorso vinsero gli azzurri di Conte
Dopo il successo per 2-1 del 30 marzo 2025, il Napoli potrebbe battere il Milan in due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta dalla serie di tre successi registrata tra agosto 2016 e agosto 2018 - da allora, prima del confronto più recente al Maradona tra le due formazioni, due pareggi e tre successi esterni dei rossoneri.
Tre anni il poker rossonero a Napoli
Il Milan è la squadra che ha inflitto al Napoli la sua sconfitta interna più ampia in Serie A negli ultimi 25 anni: 4-0 il 2 aprile 2023, grazie ad una doppietta di Rafael Leão e ai gol di Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz.
Napoli e il 'fortino' Maradona
Il Napoli ha vinto ciascuna delle ultime quattro gare giocate in Serie A e potrebbe arrivare a cinque successi di fila per la prima volta in questo campionato; l'ultima occasione in cui la squadra di Antonio Conte ci è riuscita in un singolo torneo, infatti, risale alla serie di sette registrata tra dicembre 2024 e gennaio 2025.
Tre ko in A per il Milan
Il Milan ha registrato solo tre sconfitte in questo campionato (18 vittorie, 9 pareggi) e solo due volte nell'era dei tre punti a vittoria è rimasto imbattuto in almeno 28 delle prime 31 gare di Serie A giocate in una singola stagione: nel 1995/96 (19 vittorie, 10 pareggi) e nel 2003/04 (23 vittorie, 7 pareggi).
Un occhio alle rimonte e ai minuti finali
Milan (14) e Napoli (12) sono le due squadre che hanno recuperato il maggior numero di punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A. Inoltre, i rossoneri sono la formazione che ha conquistato più punti grazie a reti realizzate oltre il 75' (12), mentre gli azzurri sono quella che ne ha guadagnati di più segnando dopo l'80' (nove).
Il Napoli ha ritrovato De Bruyne
Dopo il gol su rigore all'andata, il Milan potrebbe diventare la prima squadra contro cui Kevin De Bruyne troverebbe più di una rete in Serie A; inoltre, se andasse a bersaglio, diventerebbe solo il secondo centrocampista a tagliare il traguardo delle 100 marcature nei Big-5 campionati europei dal suo esordio in avanti (99G finora, dal 2012/13), dopo Marco Reus (120). Dal suo rientro, il Napoli ha vinto tre partite su tre e, più in generale, gli azzurri vantano il 71% di vittorie stagionali in tutte le competizioni (10/14) con il classe 1991 in campo, mentre senza di lui la percentuale scende al 46% (13/28).
Sfida nella sfida tra McTominay e Rabiot
Tra i centrocampisti, solo Nico Paz (10) e Danilo Cataldi (nove) hanno portato più punti alle proprie squadre grazie alla somma dei propri gol e assist rispetto a Scott McTominay (7G+3A) e Adrien Rabiot (5G+4A): otto entrambi. In particolare lo scozzese - ad un passo dalle 50 partecipazioni attive nei Big-5 cinque campionati europei (49) - potrebbe diventare solo il secondo centrocampista a siglare 20 reti nelle sue prime due stagioni in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (attualmente 19), dopo Henrikh Mkhitaryan tra il 2019/20 ed il 2020/21 (22).
La super stagione di Maignan
La prossima sarà la 150^ presenza in Serie A per Mike Maignan che, in questo campionato, ha evitato ben 9.7 gol secondo il modello degli Expected Goals on Target: solo 23 reti subite (autogol esclusi) a fronte di ben 32.7 xGoT. Nei maggiori cinque campionati europei in corso, solo Hervé Koffi dell'Angers (10.3) vanta più Goals Prevented rispetto all'estremo difensore rossonero.