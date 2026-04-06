Le dichiarazioni prima del match del Ds del Napoli: "Arriviamo da un momento positivo e vogliamo dare continuità. Giovane oggi ha un'occasione importante, è un ragazzo serio che lavora e di solito il lavoro paga: ci darà una mano. Lukaku? La situazione per me è chiara: doveva andare in nazionale, ha avuto un piccolo versamento, con i suoi dottori ha preferito restare in Belgio per allenarsi, al contrario della nostra volontà. Nessuno gli ha proibito di lavorare con i suoi fisioterapisti, perché è previsto anche dal contratto collettivo, noi avremmo voluto confrontarci con lui e parlarne qui a Napoli. Non è avvenuto e non siamo contenti, ma l'integrità del gruppo vale più di tutto. Rientrerà penso tra una settimana e vedremo il da farsi, sa che si saranno delle conseguenze e avanti così. Abbiamo avuto tante defezioni quest'anno, ma ci siamo sempre adattati. Speriamo di vedere una bella partita stasera".