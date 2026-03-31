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Andrej Kostic al Milan Futuro: il comunicato ufficiale sull'attaccante classe 2007

Calciomercato
Foto IG @darkoristicagent

Il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Andrej Kostic: l’attaccante classe 2007 si trasferirà dal Partizan di Belgrado a titolo definitivo dall'1 luglio 2026 ed entrerà a far parte del progetto Milan Futuro

I COLPI DI CALCIOMERCATO GIÀ UFFICIALI ALL'ESTERO

Colpo in prospettiva per il Milan, che ha annunciato l'ingaggio di Andrej Kostic. L’attaccante montenegrino, classe 2007, arriverà a titolo definitivo dal Partizan a partire dall'1 luglio 2026 e sarà inserito nel progetto Milan Futuro. Cresciuto nel Buducnost Podgorica, con cui ha vinto il campionato montenegrino, Kostic è passato al Partizan di Belgrado nell’estate 2025 e in questa stagione si è messo in luce nel campionato serbo. Punta centrale di un metro e ottantotto, ha già mostrato buone qualità realizzative dopo i nove gol segnati in Montenegro e gli undici in Serbia. Nonostante la giovane età, ha già esordito con la nazionale maggiore del Montenegro, diventando uno dei prospetti più interessanti del suo Paese. Ha già incrociato anche l’Italia, segnando contro l’Under 21 nelle qualificazioni europee. Per caratteristiche e struttura fisica viene spesso accostato a Dusan Vlahovic, con cui condivide anche l'agente.

Il comunicato ufficiale

"AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026.  L'attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

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