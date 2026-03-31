Colpo in prospettiva per il Milan, che ha annunciato l'ingaggio di Andrej Kostic. L’attaccante montenegrino, classe 2007, arriverà a titolo definitivo dal Partizan a partire dall'1 luglio 2026 e sarà inserito nel progetto Milan Futuro. Cresciuto nel Buducnost Podgorica, con cui ha vinto il campionato montenegrino, Kostic è passato al Partizan di Belgrado nell’estate 2025 e in questa stagione si è messo in luce nel campionato serbo. Punta centrale di un metro e ottantotto, ha già mostrato buone qualità realizzative dopo i nove gol segnati in Montenegro e gli undici in Serbia. Nonostante la giovane età, ha già esordito con la nazionale maggiore del Montenegro, diventando uno dei prospetti più interessanti del suo Paese. Ha già incrociato anche l’Italia, segnando contro l’Under 21 nelle qualificazioni europee. Per caratteristiche e struttura fisica viene spesso accostato a Dusan Vlahovic, con cui condivide anche l'agente.