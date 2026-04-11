La squadra di Spalletti torna temporaneamente al quarto posto in classifica dopo il successo di Bergamo al termine di una gara molto combattuta. L’Atalanta si fa preferire nella prima frazione e sfiora il gol con Zalewski (tiro fuori di poco) e Scalvini (palo di testa). A inizio ripresa Boga sfrutta un’indecisione della difesa nerazzurra per segnare l’1-0. L’Atalanta prova a reagire ma la Juve difende bene e porta a casa un successo prezioso

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