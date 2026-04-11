Serie AGiornata 32 - sabato 11 aprile 2026Giornata 32 - sab 11 apr
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Atalanta-Juventus 0-1: video, gol e highlights
La squadra di Spalletti torna temporaneamente al quarto posto in classifica dopo il successo di Bergamo al termine di una gara molto combattuta. L’Atalanta si fa preferire nella prima frazione e sfiora il gol con Zalewski (tiro fuori di poco) e Scalvini (palo di testa). A inizio ripresa Boga sfrutta un’indecisione della difesa nerazzurra per segnare l’1-0. L’Atalanta prova a reagire ma la Juve difende bene e porta a casa un successo prezioso