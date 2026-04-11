Serie AGiornata 32 - sabato 11 aprile 2026Giornata 32 - sab 11 apr
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Cagliari-Cremonese 1-0: il gol di Esposito rilancia i rossoblù
Il Cagliari vince il delicato scontro diretto contro la Cremonese e ritrova i 3 punti che mancavano da gennaio. Decisivo il colpo di testa al 63' di Esposito, bravo a schiacciare sul secondo palo il cross di Zé Pedro. Audero negapoi il raddoppio a Deiola e nel finale i sardi si difendono senza patemi, riabbracciando anche il ritorno in campo di Belotti