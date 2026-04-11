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Serie AGiornata 32 - sabato 11 aprile 2026Giornata 32 - sab 11 apr
Fine
Torino
Simeone G. 6'Casadei C. 50'
2 - 1
Verona
Bowie K. 38'
Torino
Simeone G. 6'Casadei C. 50'
2 - 1 Verona
Bowie K. 38'
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Torino-Verona 2-1: i gol di Simeone e Casadei piegano l'Hellas

Quarta vittoria in sei partite per D'Aversa. Il Torino batte il Verona, sale a +12 sul terzultimo posto e mette in cassaforte la salvezza. Simeone approfitta di uno scivolone di Edmundsson e stappa il match già al 6'. La squadra di Sammarco reagisce, colpisce la traversa con Gagliardini e pareggia con Bowie, bravo a vincere un duello di forza con Ismajli. Nella ripresa Casadei sfrutta sotto misura il tiro-cross di Obrador e dà i tre punti ai granata. Annullato il tris di Adams per fuorigioco

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