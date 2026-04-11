Serie AGiornata 32 - sabato 11 aprile 2026Giornata 32 - sab 11 apr
Fine
2 - 1
2 - 1
Torino-Verona 2-1: i gol di Simeone e Casadei piegano l'Hellas
Quarta vittoria in sei partite per D'Aversa. Il Torino batte il Verona, sale a +12 sul terzultimo posto e mette in cassaforte la salvezza. Simeone approfitta di uno scivolone di Edmundsson e stappa il match già al 6'. La squadra di Sammarco reagisce, colpisce la traversa con Gagliardini e pareggia con Bowie, bravo a vincere un duello di forza con Ismajli. Nella ripresa Casadei sfrutta sotto misura il tiro-cross di Obrador e dà i tre punti ai granata. Annullato il tris di Adams per fuorigioco
PAGELLE - CLASSIFICA