Crolla il Milan a San Siro: l'Udinese vince 3-0
Milan-Udinese 0-3, gol e highlights: Leao e i rossoneri fischiati a San Siro
Dopo il ko contro il Napoli, il Milan perde ancora, e male. Allegri parte per la prima volta in stagione con il 4-3-3, l’Udinese lo punisce in contropiede: al 27’ con Atta (e deviazione decisiva di Bartesaghi), chiudendo una ripartenza di Zaniolo, che 10’ dopo serve Ekkelenkamp per il 2-0. Nella ripresa Atta la chiude. Leao sostituito tra i fischi, il Milan non riesce a riprendersi (nemmeno provvisoriamente) il secondo posto e resta alle spalle del Napoli
Leao, fischi e flop: le pagelle
Leao, uscito tra i fischi, è tra i peggiori. Male anche Pavlovic e De Winter. Tra gli ospiti, Atta si aggiudica il titolo di MVP
Le pagelle di Milan-Udinese 0-3Vai al contenuto
Il Milan resta terzo e ora rischia
Il Milan non riesce nemmeno provvisoriamente a riprendersi il secondo posto e resta alle spalle del Napoli (che domani può allungare ulteriormente)
La classifica della Serie AVai al contenuto
Fischi per il Milan a San Siro
Il Milan esce tra i fischi degli spettatori rimasti fino all'ultimo. In precedenza una bordata di fischi aveva accompagnato anche Leao fuori dal campo (sostituito al 77')
90' - Tre minuti di recupero, mentre San Siro ha iniziato a svuotarsi già da un po'
85' - Doppio cambio Udinese, fuori i due marcatori: Zarraga per Atta e Miller per Ekkelenkamp
Leao fischiatissimo
77' - Dentro Loftus-Cheek. Fuori Leao, sommerso dai fischi di San Siro
Problema muscolare per Davis
75' - Davis a terra dolorante! Mani sul volto, poi si tocca la coscia destra. Immediato il cambio con Gueye, problema muscolare per l'attaccante dell'Udinese che era al rientro oggi dopo la squalifica ed esce dal campo zoppicando
73' - Il Milan rischia ancora! Maignan lo salva sul sinistro di Davis
73' - Allegri cambia ancora: fuori Pulisic e Modric, entrano Nkunku e Jashari
Segna Atta, 0-3 Udinese!
71' - Ancora Atta! Dopo aver causato l'autogol di Bartesaghi segna il terzo gol per l'Udinese. Rasoiata dopo essere entrato in area e palla alla destra di Maignan chiudendo col destro sul primo palo
66' - Piotrowski per Zaniolo nell'Udinese
61' - Sostituzione anche... per il pallone. Sgonfio, i giocatori lo segnalano e si provvede al cambio
60' - Fofana per Ricci, Allegri cambia a centrocampo
Fullkrug alto di testa
56' - Leao a sinistra si invola e arriva sul fondo, poi crossa in mezzo: Fullkrug gira di testa, alto sopra alla traversa. Runjaic basito: non riesce a spiegarsi come la sua squadra, che in contropiede dovrebbe sorprendere il Milan, si sia fatta a sua volta beffare con una ripartenza
Paratona di Okoye!
51' - Sugli sviluppi del corner la palla finisce al limite dell'area sul destro di Saelemaekers che calcia forte in porta. Okoye va ancora alla sua destra e con la manona aperta riesce in una deviazione super, con palla che poi schizza sulla traversa
50' - Modric prova il destro dalla lunga distanza, Okoye si allunga alla sua destra e devia in corner
46' - Kristensen trattiene Rabiot che gli era scappato via: giallo
Milan super offensivo nella ripresa!
Entra Fullkrug, esce... Athekame! Dunque Saelemaekers va a fare il terzino. Fullkrug al centro del tridente con Leao a sinistra e Pulisic a destra
Nell'intervallo si è preparato Fullkrug, pronto a entrare nella ripresa
Milan sotto 0-2 per la seconda volta in stagione. La precedente contro il Torino (a Torino), lo scorso 8 dicembre: i rossoneri la ribaltarono vincendo 2-3. In quel caso però chiuserò il primo tempo sotto 2-1
Cosa è successo nel primo tempo
Udinese avanti a San Siro su un Milan che per la prima volta in stagione è partito con il 4-3-3 (e Leao centravanti con Pulisic e Saelemaekers a completare il tridente). Sblocca al 27’ Atta (con deviazione decisiva di Bartesaghi) chiudendo una ripartenza di Zaniolo, che 10’ serve sulla testa di Ekkelenkamp la palla del 2-0. Tra i due gol Leao spreca la palla del possibile pareggio, poi Davis scheggia la traversa. Nel recupero l’Udinese sfiora anche il terzo gol, con una super occasione sul piede di Kristensen
Milan sotto 0-2 a San Siro contro l'Udinese. I rossoneri escono tra i fischi
Kristensen si divora lo 0-3!
45' +1 - Udinese a un passo dal terzo gol! Leao perde palla e l'Udinese riparte ancora, con un altro contropiede letale. Palla messa in mezzo da sinistra per Davis, che davanti alla porta è anticipato da Pavlovic con un intervento disperato. La palla finisce però sul piede di Kristensen, che ha seguito l'azione e calcia a botta sicura, colpendo però in pieno Davis
Raddoppia l'Udinese! Segna Ekkelenkamp
37' - Pennellata di Zaniolo che da detsra crossa col mancino verso il centro: Ekkelenkamp salta più di De Winter e spizza in rete: 0-2 a San Siro
Traversa di Davis!
36' - Davis sfonda a sinistra saltando Pavlovic e poi scarica una gran botta mancina verso la porta. Deviazione di Maignan e palla che si alza colpendo la traversa
Pulisic sfiora il palo
34' - Stavolta Pulisic si mette in proprio: gran destro potente ma palla a lato che sfiora il palo
Leao spreca (anticipando Saelemaekers)
32' - Pulisic da sinistra scodella al centro col destro un pallone morbido. Leao davanti alla porta prova ad andarci in spaccata anziché di testa, ma anticipa Saelemaekers che sarebbe arrivato comodamente sul secondo palo per la deviazione. Il belga per l stizza calcia via una bottiglietta d'acqua
Terzo gol in campionato per Atta, il secondo a San Siro: aveva segnato anche all'Inter alla seconda giornata
Udinese in vantaggio! Atta con deviazione di Bartesaghi
27' - Zaniolo scappa via centralmente in contropiede, poi giunto al limite dell'area del Milan sterza, si ferma a ragionare un attimo e serve a destra Atta: sul suo pallone messo al centro c'è la netta deviazione di Bartesaghi
25' - Prove di scambi sulla fascia tra Saelemaekers e Athekame, come vorrebbe Allegri. Athekame serve il belga che gli restituisce il pallone di tacco sulla corsa, favorendone la sovrapposizione interna. Il terzino poi perde l'attimo e l'azione sfuma ma abbiamo avuto un'idea dei movimenti che Allegri si aspetta dal 4-3-3
16' - Leao cerca ancora la profondità con i tempi giusti, attaccando lo spazio sul passaggio in verticale. Kabasele lo segue, i due si agganciano e Leao cerca di liberarsi con una sbracciata, punita da Marchetti. Poi l'attaccante del Milan reagisce protestando e con un applauso ironico all'arbitro che gli vale il giallo
Ci prova Leao: gran botta alta
12' - Davis a centrocampo sbaglia l'appoggio all'indietro, Saelemaekers recupera, alza la testa e verticalizza per Leao che detta il passaggio in profondità. Il portoghese scarica immediatamente il destro, potente ma alto
Numero di Pulisic!
9' - Grande slalom in area di Pulisic! Partendo dal lato sinistro dell'area si accentra passando in mezzo a tre avversari, ma quando "vede" la porta e calcia col destro viene chiuso dalla scivolata di Solet
Tentativo di Zaniolo
3' - Il primo tiro in porta è di Zaniolo. Davis recupera palla al limite della sua area e fa ripartire il contropiede dell'Udinese, con Zaniolo che porta palla nel corridoio centrale e poi dal limite cerca il sinistro: palla centrale bloccata da Maignan senza problemi
Marchetti è l'arbitro del match. Maignan e Karlstrom i capitani. Scambio dei gagliardetti e si parte
Squadre in campo!
- MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. All. Allegri.
- UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.
Il Milan sarà puntuale o entrerà ancora in ritardo?
15' al momento dell'ingresso in campo e c'è curiosità per... l'ingresso in campo del Milan: entrerà ancora in ritardo? E perché accade così spesso? I rossoneri infatti in questa stagione hanno già accumulato 132mila euro di multe per gli ingressi in campo in ritardo
Milan la squadra più multata in A. Ma è tutta 'colpa' degli ingressi in ritardoVai al contenuto
Runjaic: "Milan col 4-3-3? Conta il nostro sistema, non il loro"
Anche Runjaic commenta il 4-3-3 del Milan: "Contro il Como abbiamo fatto una bella partita, oggi è differente. Dobbiamo fare più punti possibili, questo è il nostro obiettivo. Non abbiamo niente da perdere, dobbiamo godercela. Milan col 4-3-3? Non è importante, conta il nostro modo di giocare. Il ritorno di Davis è molto importante per noi, sta bene, lo vedo anche in allenamento: terrà la difesa del Milan occupata e questo può aiutare i compagni"
Allegri: "Leao da centravanti fa sempre ottimi movimenti"
Allegri a mezz'ora dal fischio d'inizio: "Dopo le sconfitte non bisogna farsi travolgere dagli eventi, a Napoli abbiamo fatto una buona partita. L'Udinese può far male, bisogna sbagliare poco sotto il punto di vista tecnico. Athekame perché c'è biosgno di spingere un po' di più, Saelemaekers è molto importante per noi perché dà equilibrio alla squadra. Leao sta crescendo nella condizione, da centravanti fa sempre ottimi movimenti, poi sta a noi mettere la palla davanti al portiere per favorirlo"
Vincono Cagliari e Torino
Il sabato della 32^ giornata di Serie A è stato aperto dalle vittorie casalinghe di Cagliari e Torino su Cremonese e Verona. Successo pesante dei sardi nello scontro diretto contro i grigiorossi, decisivo un colpo di testa di Esposito. I granata ipotecano la salvezza con i gol di Simeone e Casadei, inutile la rete di Bowie per un volenteroso Verona.
Milan col 4-3-3: Athekame pronto a spingere
Come cambia il Milan con il 4-3-3? Ha dato qualche indizio Saelemekers parlando a Dazn prima della partita: "Per me non cambia tanto, difendo e attacco tanto fin dall'inizio della stagione; cambia per il giocatore che gioca dietro di me, Athekame. In fase difensiva io dovrò fare il mio lavoro come sempre, in fase offensiva giocherò un po' più dentro e mi alternerò con Athekame". Ecco dunque spiegata la scelta di Athekame dal 1' sulla destra, più propenso alla spinta rispetto a Tomori
Il "nuovo" Milan di Allegri per blindare la Champions
Come ci aveva preannunciato Peppe Di Stefano, in settimana Allegri ha provato un nuovo vestito tattico al Milan, ed è quello che indosserà alle 18 contro l'Udinese: difesa a 4 e tridente d'attacco
Allegri cambia: 4-3-3!
Dopo averlo provato in settimana, Allegri schiera il 4-3-3 con tridente d’attacco composto da Pulisic, Leao e Saelemaekers: i primi due tornano titolari dopo essere partiti dalla panchina contro il Napoli. Nella linea a 4 di difesa c’è Athekame dal 1’ come terzino destro, sulla corsia opposta arretra Bartesaghi. Centrali De Winter-Pavlovic. A centrocampo, con gli insostituibili Modric e Rabiot, gioca Ricci
- MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. All. Allegri
Le scelte di Runjaic
Davis ha scontato la squalifica e torna titolare in attacco, ricomponendo il tandem con Zaniolo. È l’unico cambio di Runjiac rispetto alla gara con il Como (in attacco aveva giocato Piotrowski): quindi difesa a 3 con Kristensen-Kabasele-Solet davanti a Okoye, Ehizibue e Kamara esterni, Karlstrom regista con Ekkelenkamp e Atta ai suoi fianchi
- UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
Corsa scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan a confronto
Sette giornate (compresa questa) alla fine del campionato: quanto è ancora aperta la corsa scudetto? Per rispondere a questa domanda conviene innanzitutto avere un'idea degli impegni che attendono Inter, Napoli e Milan. In pratica, chi ha il "calendario migliore"? Qui l'analisi degli impegni delle prime tre in classifica da qui a fine stagione
Lotta scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan a confrontoVai al contenuto
La situazione in classifica
Dopo aver perso lo scontro diretto con il Napoli, il Milan è stato scavalcato in classifica dalla squadra di Conte e adesso è a -9 dalla vetta. Conserva un buon margine (+5) sul Como, quarto e alle sue spalle, che nell’ultimo turno è stato fermato sullo 0-0 proprio dall’Udinese
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Il Milan ha vinto le ultime quattro sfide contro l'Udinese in Serie A e solo una volta ha registrato una serie di successi più lunga contro i friulani nella massima serie: sette tra il 1998 e il 2001; in particolare, il Diavolo potrebbe battere questa avversaria quattro volte di fila senza mai subire gol per la prima volta nella competizione.
Considerando solo le sfide del girone di ritorno, l'Udinese ha perso le ultime due contro il Milan con un punteggio aggregato di 7-2 e solo una volta ha perso tre gare di fila contro i rossoneri nella seconda parte di stagione in Serie A, tra il 1999 e il 2001.
Il Milan ha vinto solo quattro delle ultime 10 sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A (4 pareggi, 2 sconfitte), dopo una serie di tre successi interni di fila; in particolare, dopo la vittoria sui friulani nell'ultimo precedente del genere (1-0, 19 ottobre 2024), il Diavolo potrebbe collezionare due successi consecutivi per la prima volta dal 2014 (serie arrivata a tre).
Il Milan ha perso tre delle ultime sei gare in Serie A (3 vittorie), dopo che nel quadruplo delle partite precedenti era sempre rimasto imbattuto (15 vittorie, 9 pareggi); i rossoneri, dopo il ko contro il Napoli, potrebbero perdere due match di fila in campionato per la prima volta da marzo 2025 (serie arrivata a tre, con Sérgio Conceição allenatore).
L'Udinese non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime sei gare in Serie A, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte; i friulani arrivano da due clean sheet consecutivi e potrebbero arrivare a tre per la seconda volta nella gestione Kosta Runjaic in campionato, dopo il periodo febbraio-marzo 2025.
Considerando solo il rendimento contro le squadre attualmente nella parte bassa della classifica di Serie A, il Milan sarebbe 7° in campionato con 34 punti, mentre - nonostante la sconfitta nell'ultima giornata contro il Napoli - contro le formazioni della parte alta della classifica i rossoneri hanno raccolto 29 punti, record al pari dell'Inter.
Milan e Udinese hanno entrambi realizzato cinque gol dal dischetto in questo campionato, al pari dell'Inter e meno soltato di Fiorentina e Pisa (entrambe sei); i friulani, tuttavia, sono anche tra le squadre che hanno incassato più reti su rigore: sei, come Genoa e Napoli.
La prossima sarà la presenza numero 300 per Mike Maignan nei maggiori cinque campionati europei; da quando milita nel Milan (2021/22) il portiere francese ha fornito tre assist in Serie A e nei big-5 tornei continentali solo Ederson (cinque) ha fatto meglio nel periodo tra i pari ruolo - tre anche per Pau López e Mark Flekken.
Dopo aver segnato otto reti tra agosto e dicembre 2025, in questo anno solare Christian Pulisic non ha ancora trovato la rete in campionato (13 presenze a secco, il suo più lungo stop realizzativo in Serie A); nel 2026, inoltre, lo statunitense ha tentato 12 tiri nello specchio senza successo, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore tra chi non ha segnato in questo anno solare nella competizione.
Il Milan è una delle quattro squadre (assieme a Atalanta, Fiorentina e Torino) contro cui Nicolò Zaniolo ha segnato più di un gol in Serie A (due reti contro tutte); il classe '99 è uno dei soli tre giocatori italiani (assieme a Federico Dimarco e Sebastiano Esposito) con almeno cinque gol e almeno cinque assist all'attivo in questo campionato.