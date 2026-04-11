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Serie AGiornata 32 - sabato 11 aprile 2026Giornata 32 - sab 11 apr
Fine
Milan
0 - 3
Udinese
Bartesaghi D. 27' (Aut.)Ekkelenkamp J. 37'Atta A. 71'
Milan0 - 3 Udinese
Bartesaghi D. 27' (Aut.)Ekkelenkamp J. 37'Atta A. 71'
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Milan-Udinese 0-3, gol e highlights: Leao e i rossoneri fischiati a San Siro

Dopo il ko contro il Napoli, il Milan perde ancora, e male. Allegri parte per la prima volta in stagione con il 4-3-3, l’Udinese lo punisce in contropiede: al 27’ con Atta (e deviazione decisiva di Bartesaghi), chiudendo una ripartenza di Zaniolo, che 10’ dopo serve Ekkelenkamp per il 2-0. Nella ripresa Atta la chiude. Leao sostituito tra i fischi, il Milan non riesce a riprendersi (nemmeno provvisoriamente) il secondo posto e resta alle spalle del Napoli

CLASSIFICA - PAGELLE - L'ANALISI DEL MOMENTO MILAN

LIVE

Leao, fischi e flop: le pagelle

Leao, uscito tra i fischi, è tra i peggiori. Male anche Pavlovic e De Winter. Tra gli ospiti, Atta si aggiudica il titolo di MVP

Le pagelle di Milan-Udinese 0-3

Le pagelle di Milan-Udinese 0-3

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Il Milan resta terzo e ora rischia

Il Milan non riesce nemmeno provvisoriamente a riprendersi il secondo posto e resta alle spalle del Napoli (che domani può allungare ulteriormente)

La classifica della Serie A

La classifica della Serie A

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Fischi per il Milan a San Siro

Il Milan esce tra i fischi degli spettatori rimasti fino all'ultimo. In precedenza una bordata di fischi aveva accompagnato anche Leao fuori dal campo (sostituito al 77')

finisce qui!

Crolla il Milan a San Siro: l'Udinese vince 3-0

90' - Tre minuti di recupero, mentre San Siro ha iniziato a svuotarsi già da un po'

sostituzione

85' - Doppio cambio Udinese, fuori i due marcatori: Zarraga per Atta e Miller per Ekkelenkamp

sostituzione

Leao fischiatissimo

77' - Dentro Loftus-Cheek. Fuori Leao, sommerso dai fischi di San Siro

sostituzione

Problema muscolare per Davis

75' - Davis a terra dolorante! Mani sul volto, poi si tocca la coscia destra. Immediato il cambio con Gueye, problema muscolare per l'attaccante dell'Udinese che era al rientro oggi dopo la squalifica ed esce dal campo zoppicando

73' - Il Milan rischia ancora! Maignan lo salva sul sinistro di Davis

sostituzione

73' - Allegri cambia ancora: fuori Pulisic e Modric, entrano Nkunku e Jashari

GOL!

Segna Atta, 0-3 Udinese!

71' - Ancora Atta! Dopo aver causato l'autogol di Bartesaghi segna il terzo gol per l'Udinese. Rasoiata dopo essere entrato in area e palla alla destra di Maignan chiudendo col destro sul primo palo

sostituzione

66' - Piotrowski per Zaniolo nell'Udinese

61' - Sostituzione anche... per il pallone. Sgonfio, i giocatori lo segnalano e si provvede al cambio

sostituzione

60' - Fofana per Ricci, Allegri cambia a centrocampo

Fullkrug alto di testa

56' - Leao a sinistra si invola e arriva sul fondo, poi crossa in mezzo: Fullkrug gira di testa, alto sopra alla traversa. Runjaic basito: non riesce a spiegarsi come la sua squadra, che in contropiede dovrebbe sorprendere il Milan, si sia fatta a sua volta beffare con una ripartenza

Paratona di Okoye!

51' - Sugli sviluppi del corner la palla finisce al limite dell'area sul destro di Saelemaekers che calcia forte in porta. Okoye va ancora alla sua destra e con la manona aperta riesce in una deviazione super, con palla che poi schizza sulla traversa

50' - Modric prova il destro dalla lunga distanza, Okoye si allunga alla sua destra e devia in corner

ammonizione!

46' - Kristensen trattiene Rabiot che gli era scappato via: giallo

inizia il secondo tempo!

sostituzione

Milan super offensivo nella ripresa!

Entra Fullkrug, esce... Athekame! Dunque Saelemaekers va a fare il terzino. Fullkrug al centro del tridente con Leao a sinistra e Pulisic a destra

Nell'intervallo si è preparato Fullkrug, pronto a entrare nella ripresa

statistiche

Milan sotto 0-2 per la seconda volta in stagione. La precedente contro il Torino (a Torino), lo scorso 8 dicembre: i rossoneri la ribaltarono vincendo 2-3. In quel caso però chiuserò il primo tempo sotto 2-1

Cosa è successo nel primo tempo

Udinese avanti a San Siro su un Milan che per la prima volta in stagione è partito con il 4-3-3 (e Leao centravanti con Pulisic e Saelemaekers a completare il tridente). Sblocca al 27’ Atta (con deviazione decisiva di Bartesaghi) chiudendo una ripartenza di Zaniolo, che 10’ serve sulla testa di Ekkelenkamp la palla del 2-0. Tra i due gol Leao spreca la palla del possibile pareggio, poi Davis scheggia la traversa. Nel recupero l’Udinese sfiora anche il terzo gol, con una super occasione sul piede di Kristensen

intervallo!

Milan sotto 0-2 a San Siro contro l'Udinese. I rossoneri escono tra i fischi 

Kristensen si divora lo 0-3!

45' +1 - Udinese a un passo dal terzo gol! Leao perde palla e l'Udinese riparte ancora, con un altro contropiede letale. Palla messa in mezzo da sinistra per Davis, che davanti alla porta è anticipato da Pavlovic con un intervento disperato. La palla finisce però sul piede di Kristensen, che ha seguito l'azione e calcia a botta sicura, colpendo però in pieno Davis

GOL!

Raddoppia l'Udinese! Segna Ekkelenkamp

37' - Pennellata di Zaniolo che da detsra crossa col mancino verso il centro: Ekkelenkamp salta più di De Winter e spizza in rete: 0-2 a San Siro

Traversa di Davis!

36' - Davis sfonda a sinistra saltando Pavlovic e poi scarica una gran botta mancina verso la porta. Deviazione di Maignan e palla che si alza colpendo la traversa

Pulisic sfiora il palo

34' - Stavolta Pulisic si mette in proprio: gran destro potente ma palla a lato che sfiora il palo

Leao spreca (anticipando Saelemaekers)

32' - Pulisic da sinistra scodella al centro col destro un pallone morbido. Leao davanti alla porta prova ad andarci in spaccata anziché di testa, ma anticipa Saelemaekers che sarebbe arrivato comodamente sul secondo palo per la deviazione. Il belga per l stizza calcia via una bottiglietta d'acqua

statistiche

Terzo gol in campionato per Atta, il secondo a San Siro: aveva segnato anche all'Inter alla seconda giornata

autogoal!

Udinese in vantaggio! Atta con deviazione di Bartesaghi

27' - Zaniolo scappa via centralmente in contropiede, poi giunto al limite dell'area del Milan sterza, si ferma a ragionare un attimo e serve a destra Atta: sul suo pallone messo al centro c'è la netta deviazione di Bartesaghi

25' - Prove di scambi sulla fascia tra Saelemaekers e Athekame, come vorrebbe Allegri. Athekame serve il belga che gli restituisce il pallone di tacco sulla corsa, favorendone la sovrapposizione interna. Il terzino poi perde l'attimo e l'azione sfuma ma abbiamo avuto un'idea dei movimenti che Allegri si aspetta dal 4-3-3

ammonizione!

16' - Leao cerca ancora la profondità con i tempi giusti, attaccando lo spazio sul passaggio in verticale. Kabasele lo segue, i due si agganciano e Leao cerca di liberarsi con una sbracciata, punita da Marchetti. Poi l'attaccante del Milan reagisce protestando e con un applauso ironico all'arbitro che gli vale il giallo

Ci prova Leao: gran botta alta

12' - Davis a centrocampo sbaglia l'appoggio all'indietro, Saelemaekers recupera, alza la testa e verticalizza per Leao che detta il passaggio in profondità. Il portoghese scarica immediatamente il destro, potente ma alto

Numero di Pulisic!

9' - Grande slalom in area di Pulisic! Partendo dal lato sinistro dell'area si accentra passando in mezzo a tre avversari, ma quando "vede" la porta e calcia col destro viene chiuso dalla scivolata di Solet

Tentativo di Zaniolo

3' - Il primo tiro in porta è di Zaniolo. Davis recupera palla al limite della sua area e fa ripartire il contropiede dell'Udinese, con Zaniolo che porta palla nel corridoio centrale e poi dal limite cerca il sinistro: palla centrale bloccata da Maignan senza problemi

calcio d'inizio!

Marchetti è l'arbitro del match. Maignan e Karlstrom i capitani. Scambio dei gagliardetti e si parte

Squadre in campo!

  • MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. All. Allegri.
  • UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

Il Milan sarà puntuale o entrerà ancora in ritardo?

15' al momento dell'ingresso in campo e c'è curiosità per... l'ingresso in campo del Milan: entrerà ancora in ritardo? E perché accade così spesso? I rossoneri infatti in questa stagione hanno già accumulato 132mila euro di multe per gli ingressi in campo in ritardo

Milan la squadra più multata in A. Ma è tutta 'colpa' degli ingressi in ritardo

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Runjaic: "Milan col 4-3-3? Conta il nostro sistema, non il loro"

Anche Runjaic commenta il 4-3-3 del Milan: "Contro il Como abbiamo fatto una bella partita, oggi è differente. Dobbiamo fare più punti possibili, questo è il nostro obiettivo. Non abbiamo niente da perdere, dobbiamo godercela. Milan col 4-3-3? Non è importante, conta il nostro modo di giocare. Il ritorno di Davis è molto importante per noi, sta bene, lo vedo anche in allenamento: terrà la difesa del Milan occupata e questo può aiutare i compagni"

Allegri: "Leao da centravanti fa sempre ottimi movimenti"

Allegri a mezz'ora dal fischio d'inizio: "Dopo le sconfitte non bisogna farsi travolgere dagli eventi, a Napoli abbiamo fatto una buona partita. L'Udinese può far male, bisogna sbagliare poco sotto il punto di vista tecnico. Athekame perché c'è biosgno di spingere un po' di più, Saelemaekers è molto importante per noi perché dà equilibrio alla squadra. Leao sta crescendo nella condizione, da centravanti fa sempre ottimi movimenti, poi sta a noi mettere la palla davanti al portiere per favorirlo"

Vincono Cagliari e Torino

Il sabato della 32^ giornata di Serie A è stato aperto dalle vittorie casalinghe di Cagliari e Torino su Cremonese e Verona. Successo pesante dei sardi nello scontro diretto contro i grigiorossi, decisivo un colpo  di testa di Esposito. I granata ipotecano la salvezza con i gol di  Simeone e Casadei, inutile la rete di Bowie per un volenteroso Verona.

Milan col 4-3-3: Athekame pronto a spingere

Come cambia il Milan con il 4-3-3? Ha dato qualche indizio Saelemekers parlando a Dazn prima della partita: "Per me non cambia tanto, difendo e attacco tanto fin dall'inizio della stagione; cambia per il giocatore che gioca dietro di me, Athekame. In fase difensiva io dovrò fare il mio lavoro come sempre, in fase offensiva giocherò un po' più dentro e mi alternerò con Athekame". Ecco dunque spiegata la scelta di Athekame dal 1' sulla destra, più propenso alla spinta rispetto a Tomori

Il "nuovo" Milan di Allegri per blindare la Champions

Come ci aveva preannunciato Peppe Di Stefano, in settimana Allegri ha provato un nuovo vestito tattico al Milan, ed è quello che indosserà alle 18 contro l'Udinese: difesa a 4 e tridente d'attacco

Allegri cambia: 4-3-3!

Dopo averlo provato in settimana, Allegri schiera il 4-3-3 con tridente d’attacco composto da Pulisic, Leao e Saelemaekers: i primi due tornano titolari dopo essere partiti dalla panchina contro il Napoli. Nella linea a 4 di difesa c’è Athekame dal 1’ come terzino destro, sulla corsia opposta arretra Bartesaghi. Centrali De Winter-Pavlovic. A centrocampo, con gli insostituibili Modric e Rabiot, gioca Ricci

  • MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. All. Allegri

Le scelte di Runjaic

Davis ha scontato la squalifica e torna titolare in attacco, ricomponendo il tandem con Zaniolo. È l’unico cambio di Runjiac rispetto alla gara con il Como (in attacco aveva giocato Piotrowski): quindi difesa a 3 con Kristensen-Kabasele-Solet davanti a Okoye, Ehizibue e Kamara esterni, Karlstrom regista con Ekkelenkamp e Atta ai suoi fianchi

  • UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

Corsa scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan a confronto

Sette giornate (compresa questa) alla fine del campionato: quanto è ancora aperta la corsa scudetto? Per rispondere a questa domanda conviene innanzitutto avere un'idea degli impegni che attendono Inter, Napoli e Milan. In pratica, chi ha il "calendario migliore"? Qui l'analisi degli impegni delle prime tre in classifica da qui a fine stagione

Lotta scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan a confronto

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La situazione in classifica

Dopo aver perso lo scontro diretto con il Napoli, il Milan è stato scavalcato in classifica dalla squadra di Conte e adesso è a -9 dalla vetta. Conserva un buon margine (+5) sul Como, quarto e alle sue spalle, che nell’ultimo turno è stato fermato sullo 0-0 proprio dall’Udinese

La classifica della Serie A

La classifica della Serie A

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statistiche

Il Milan ha vinto le ultime quattro sfide contro l'Udinese in  Serie A e solo una volta ha registrato una serie di successi più lunga  contro i friulani nella massima serie: sette tra il 1998 e il 2001; in  particolare, il Diavolo potrebbe battere questa avversaria quattro volte  di fila senza mai subire gol per la prima volta nella competizione.

statistiche

Considerando solo le sfide del girone di ritorno, l'Udinese ha  perso le ultime due contro il Milan con un punteggio aggregato di 7-2 e  solo una volta ha perso tre gare di fila contro i rossoneri nella  seconda parte di stagione in Serie A, tra il 1999 e il 2001.

statistiche

Il Milan ha  vinto solo quattro delle ultime 10 sfide casalinghe contro l'Udinese in  Serie A (4 pareggi, 2 sconfitte), dopo una serie di tre successi interni di fila; in particolare, dopo la vittoria sui friulani  nell'ultimo precedente del genere (1-0, 19 ottobre 2024), il Diavolo  potrebbe collezionare due successi consecutivi per la prima volta dal  2014 (serie arrivata a tre).

statistiche

Il Milan ha  perso tre delle ultime sei gare in Serie A (3 vittorie), dopo che nel  quadruplo delle partite precedenti era sempre rimasto imbattuto (15  vittorie, 9 pareggi); i rossoneri, dopo il ko contro il Napoli,  potrebbero perdere due match di fila in campionato per la prima volta da  marzo 2025 (serie arrivata a tre, con Sérgio Conceição allenatore).

statistiche

L'Udinese non  ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime sei  gare in Serie A, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte; i  friulani arrivano da due clean sheet consecutivi e potrebbero arrivare a  tre per la seconda volta nella gestione Kosta Runjaic in campionato,  dopo il periodo febbraio-marzo 2025.

statistiche

Considerando solo il rendimento contro le squadre attualmente nella parte bassa della classifica di Serie A, il Milan sarebbe  7° in campionato con 34 punti, mentre - nonostante la sconfitta  nell'ultima giornata contro il Napoli - contro le formazioni della parte  alta della classifica i rossoneri hanno raccolto 29 punti, record al  pari dell'Inter.

statistiche

Milan e Udinese hanno  entrambi realizzato cinque gol dal dischetto in questo campionato, al  pari dell'Inter e meno soltato di Fiorentina e Pisa (entrambe sei); i friulani, tuttavia, sono anche tra le squadre che hanno incassato più  reti su rigore: sei, come Genoa e Napoli.

statistiche

La prossima sarà la presenza numero 300 per Mike Maignan nei  maggiori cinque campionati europei; da quando milita nel Milan  (2021/22) il portiere francese ha fornito tre assist in Serie A e nei  big-5 tornei continentali solo Ederson (cinque) ha fatto meglio nel  periodo tra i pari ruolo - tre anche per Pau López e Mark Flekken.

statistiche

Dopo aver segnato otto reti tra agosto e dicembre 2025, in questo anno solare Christian Pulisic non  ha ancora trovato la rete in campionato (13 presenze a secco, il suo  più lungo stop realizzativo in Serie A); nel 2026, inoltre, lo  statunitense ha tentato 12 tiri nello specchio senza successo, almeno il  doppio di qualsiasi altro giocatore tra chi non ha segnato in questo  anno solare nella competizione.

statistiche

Il Milan è una delle quattro squadre (assieme a Atalanta, Fiorentina e Torino)  contro cui Nicolò Zaniolo ha segnato più di un gol in Serie A (due reti  contro tutte); il classe '99 è uno dei soli tre giocatori italiani  (assieme a Federico Dimarco e Sebastiano Esposito) con almeno cinque gol  e almeno cinque assist all'attivo in questo campionato.