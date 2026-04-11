Anche Runjaic commenta il 4-3-3 del Milan: "Contro il Como abbiamo fatto una bella partita, oggi è differente. Dobbiamo fare più punti possibili, questo è il nostro obiettivo. Non abbiamo niente da perdere, dobbiamo godercela. Milan col 4-3-3? Non è importante, conta il nostro modo di giocare. Il ritorno di Davis è molto importante per noi, sta bene, lo vedo anche in allenamento: terrà la difesa del Milan occupata e questo può aiutare i compagni"