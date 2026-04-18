Con l’1-1 dell’Olimpico la Roma aggancia il Como al quinto posto e non la Juventus. L’Atalanta resta ancora in corsa per un piazzamento ma la situazione si complica. Krstovic porta in vantaggio la squadra di Palladino ma al 46’ Hermoso fa 1-1. Nella ripresa, la formazione di Gasperini spinge e si fa pericolosa con Malen. La traversa ferma Hermoso. Poi vince l’equilibrio e finisce 1-1

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