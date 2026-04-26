Serie AGiornata 34 - domenica 26 aprile 2026Giornata 34 - dom 26 apr
Fine
0 - 2
0 - 2
Genoa-Como 0-2: gol di Douvikas e Diao, Fabregas a -2 dalla Juve (con la Roma)
Il Como conquista tre punti che rendono vivissima la volata Champions. Genoa ko: Fabregas aggancia la Roma a quota 61, entrambe a -2 dalla Juve quarta impegnata stasera contro il Milan. Al 10' subito avanti il Como: cross di Da Cunha e colpo di testa vincente di Douvikas. Al 28' rischio di papera di Butez, ma Vitinha spreca il pari. Al 34' palo di Nico Paz. Frendrup va vicino all'1-1 al 63', ma nel miglior momento del Genoa arriva il bis di Diao