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Serie AGiornata 34 - domenica 26 aprile 2026Giornata 34 - dom 26 apr
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Genoa
0 - 2
Como
Douvikas T. 10'Diao A. 68'
Genoa0 - 2 Como
Douvikas T. 10'Diao A. 68'
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Genoa-Como 0-2: gol di Douvikas e Diao, Fabregas a -2 dalla Juve (con la Roma)

Il Como conquista tre punti che rendono vivissima la volata Champions. Genoa ko: Fabregas aggancia la Roma a quota 61, entrambe a -2 dalla Juve quarta impegnata stasera contro il Milan. Al 10' subito avanti il Como: cross di Da Cunha e colpo di testa vincente di Douvikas. Al 28' rischio di papera di Butez, ma Vitinha spreca il pari. Al 34' palo di Nico Paz. Frendrup va vicino all'1-1 al 63', ma nel miglior momento del Genoa arriva il bis di Diao

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