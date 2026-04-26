Luciano Spalletti a mezz'ora dal via: "Ci aspettavamo che dietro Roma e Como spingessero ma per noi è normale avere responsabilità. Oggi dobbiamo far vedere cosa siamo capaci di fare. Dovremo avere i droni per vedere dove si posizionano altrimenti si subisce il loro calcio. Yildiz sta bene, si sta allenando non sul campo ed è rientrato solo nell'ultimo allenamento. Anche per rispetto per il gruppo, e lui è d'accordo, sa di avere qualcosa in meno a chi si allena con continuità. Ma è pronto a entrare in qualsiasi momento. David sta crescendo soprattutto sotto l'aspetto relazionale. Non se ne parla mai ma è importante per una squadra"