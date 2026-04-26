L’Inter ha segnato 17 gol su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A, nessuna squadra ha fatto meglio in una singola stagione da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05) - eguagliato il Napoli 2022/23.
Torino-Inter 2-2, gol e highlights: Simeone e Vlasic rimontano Thuram e Bisseck
La squadra di Chivu si avvicina alla conquista del Tricolore nonostante il pareggio subito in rimonta, 2-2, col Torino. L’Inter gioca 60’ di personalità, concede qualcosa ai granata in avvio ma poi sblocca il match con Thuram al 23’. Nella ripresa il raddoppio lo segna Bisseck ma poi Simeone accorcia. Una manciata di minuti più tardi arriva il 2-2 di Vlasic su rigore. Termina pari: un successo con il Parma nella prossima e sarà Scudetto
Inter, il primo match point scudetto alla 35^ giornata: le combinazioni e gli scenari
Dopo il poker del Napoli sulla Cremonese, nell'anticipo della 34^ giornata, l'Inter pareggia con il Torino in trasferta e si porta a +10 sugli azzurri e a +13 sul Milan in campo contro la Juve: ai nerazzurri manca una vittoria per arrivare all'aritmetica certezza dello Scudetto. Ecco tutte le combinazioni per farcela nella prossima giornata
Inter, rimandato il match point scudettoVai al contenuto
Gli highlights di Torino-Inter 2-2
Le pagelle di Torino-Inter 2-2
Finisce 2-2 tra Torino e Inter. Il migliore in campo è Dimarco, autore del cross perfetto per il vantaggio di Thuram. Nella squadra di Chivu il peggiore è Bonny, sotto il 6 anche Carlos Augusto. Nella squadra di D’Aversa meglio di tutti gli autori dei due gol, Simeone e Vlasic, e poi Ismajli. Insufficienti Coco, Lazaro, Gineitis e Adams. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Stefano Borghi
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Giovanni Simeone è andato in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A per la quinta volta nella competizione e con la quinta maglia differente - la prima dal 2021/22, con l'Hellas Verona.
Marcus Thuram ha segnato il suo settimo gol di testa in questa stagione considerando tutte le competizioni, tra i giocatori di Serie A solo Mateo Pellegrino (otto) ne conta di più.
Yann Bisseck ha segnato il suo terzo gol in questo campionato (tutti in trasferta), tanti quanti in tutta la scorsa Serie A, ma con sette presenze in meno (20 vs 27).
Federico Dimarco (17) è il terzo giocatore che ha servito più di 15 assist in questa stagione nei cinque grandi campionati europei, dopo Bruno Fernandes (18) e Michael Olise (18).
Matteo Darmian ha collezionato la sua 300ª presenza in Serie A, scendendo in campo da titolare in campionato per la prima volta dal 23 maggio 2025, contro il Como.
Torino-Inter 2-2
90' - Cinque minuti di recupero
90' - Esce Simeone, entra Tameze
87' - Esce Bisseck, entra Frattesi
86' - Collezione di cartellini, giallo anche a Barella
85' - Giallo anche a Ebosse
84' - Ammonito Diouf
80' - Entrano Diouf, Mkhitaryan e Dumfries, escono Sucic, Dimarco e Darmian
79' - Vlasic contro Sommer: il Torino pareggia
78' - Calcio di rigore per il Torino: mani di Carlos Augusto
76' - Il Torino protesta per un fallo di mano in area di Carlos Augusto, l'arbitro la va a rivedere
Emirhan İlkhan ha fornito il suo secondo assist in questa stagione di Serie A.
Giovanni Simeone ha segnato il suo 10° gol in questa stagione, più di qualsiasi altro giocatore del Torino in Serie A.
70' - Accorcia il Torino: segna Simeone
Percussione centrale del Torino con Ilkhan che regala una gran palla a Simeone che batte con un colpo sotto Sommer
66' - Entrano Zapata e Casadei, escono Adams e Gineitis
Federico Dimarco ha servito 17 assist nel campionato in corso, superando Alejandro Gómez (16 nel 2019/20) e diventando il giocatore con più passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).
Federico Dimarco ha fornito il suo 17° assist in questa stagione, più di qualsiasi altro giocatore dell'Inter in Serie A.
61' - Raddoppia l'Inter: segna Bisseck
L'Inter raddoppia ancora una volta dagli sviluppi di un angolo calciato da Dimarco, Bisseck irrompe e batte ancora Paleari
61' - Esce Bonny, entra Pio Esposito
59' - Inevitabilmente, il Torino si sbilancia e concede all'Inter molto spazio per attaccare ma in questo frangente la squadra di Chivu sembra essere un po' meno lucida in fase di finalizzazione
55' - Con generosità adesso il Torino prova in qualche modo a impensierire l'Inter che ora sta più che altro provando a gestire il risultato
53' - Entrano Marianucci e Njie, escono Lazaro e Coco
47' - Inter vicinissima al raddoppio con l'inserimento di Dimarco che calcia di esterno in diagonale, gran parata di Paleari
Non ci sono stati cambi nell'intervallo
Torino-Inter 0-1
Si riparte al Grande Torino
Federico Dimarco (16) è il terzo giocatore che ha servito più di 15 assist in questa stagione nei cinque grandi campionati europei, dopo Bruno Fernandes (18) e Michael Olise (18)
Il Torino non ha ancora effettuato un tiro nello specchio in questa partita.
Torino-Inter 0-1
45' - Un minuto di recupero
43' - Chance per Zielinski ancora dagli sviluppi di un angolo, conclusione al volo del polacco, la palla esce non di molto
41' - Sembra aver un po' allentato la morsa della pressione l'Inter e adesso il Torino trova qualche spazio in più ma senza riuscire a rendersi pericoloso dalle parti di Sommer
L'Inter ha effettuato gli ultimi 5 tiri della partita; l'ultimo tiro del Torino è stato fatto da Saúl Coco al ottavo minuto
31' - Adesso il Torino sembra aver accusato un po' il colpo e non riecse più ad alzare il proprio baricentro per tenere lontana l'Inter dalla propria metà campo
Marcus Thuram ha segnato oggi il suo 50° gol con la maglia dell'Inter considerando tutte le competizioni, la 17ª nella stagione in corso.
Marcus Thuram ha segnato sette gol in Serie A contro il Torino, più di ogni altro giocatore contro una singola avversaria dal suo esordio nella competizione nel 2023/24.
Il Torino ha subito 27 gol nel primo tempo, in 34 partite, nessuna squadra ne conta di più in questa stagione di Serie A.
L'Inter ha segnato 33 gol nel primo tempo, in 34 partite, più di qualsiasi altra squadra in questa stagione di Serie A.
Federico Dimarco ha servito 16 assist nel campionato in corso edeguagliato Alejandro Gómez (16 nel 2019/20) come miglior assistman in una singola stagione di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05):.
23' - Inter in vantaggio: segna Thuram
L'Inter va da destra verso sinistra, la palla a Dimarco che la mette morbida per il terzo tempo perfetto di Thuram che batte Paleari
20' - Prima chance anche per Bonny che si libera bene ai 20 metri poi calcia con il destro, conclusione non particolarmente potente, netraulizzata da Paleari
Federico Dimarco ha creato 87 occasioni in questa stagione, più di ogni altro giocatore in Serie A.
14' - Altra palla in mezzo messa dall'Inter con Dimarco, questa volta a saltare ci va Bisseck che schiaccia troppo, Paleari controlla senza grosse difficoltà
12' - Ancora Inter pericolosa dagli sviluppi di un angolo, colpo di testa di Carlos Augusto che poi protesta per un fallo di mano in area di rigore
8' - Altra palla persa in costruzione dall'Inter, Simeone appoggia all'indietro per Coco che da buona posizione conclude alto
7' - Occasione per l'Inter, dagli sviluppi di un corner palla morbida di Sucic sul secondo palo per Akanji che non riesce a indirizzare perfettamente, pallone sul fondo
5' - Adesso l'Inter sembra avere preso in mano le redini del confronto anche se il Torino difende con ordine ed attenzione
1' - Primo tentativo per il Torino che recupera palla con una pressione alta, conclusione di Simeone smorzata in angolo
Torino-Inter 0-0
Si parte allo stadio Grande Torino
Le formazioni entrano in campo, poi l'inno della Serie A
Squadre nel tunnel, tra poco Torino-Inter
Matteo Darmian colleziona la sua 300^ presenza in Serie A; per lui è la prima presenza da titolare in campionato dal 23 maggio 2025, contro il Como.
Ci siamo quasi, manca poco all'inizio della sfida dell'Olimpico tra Torino e Inter
Giovanni Simeone e Cesare Casadei hanno realizzato esattamente il 50% dei gol messi a segno dal Torino in questo 2026 (10 su 20, cinque a testa). In particolare, tutte e cinque le marcature del centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Inter sono arrivate proprio nel nuovo anno solare.
L’Inter è la squadra che ha trovato più gol dalla panchina in questa Serie A: 12 – incluso quello del definitivo 5-0 di Ange-Yoann Bonny all’andata – il doppio rispetto al Torino avversario di giornata, a quota sei in questa speciale classifica.
L’Inter è la squadra più prolifica in ogni quarto d’ora di gioco in questa Serie A. In particolare però tra il 16° e il 30° e tra il 46° e il 60° il Torino, avversario di giornata, è la formazione che ha subito più reti (rispettivamente 11 e nove) nel torneo in corso. Nel match di andata il gol che aprì le marcature nerazzurre di Alessandro Bastoni arrivò al 18°.
Rocchi autosospeso: le news sulle indagini per frode sportiva in diretta
Gianluca Rocchi si è autosospeso da designatore degli arbitri di A e B. Nell’inchiesta della Procura di Milano è accusato di concorso in frode sportiva. Avrebbe scelto arbitri graditi all’Inter e violato il protocollo Var. Il presidente nerazzurro Marotta: "Agito nella massima correttezza. Inter estranea e lo sarà anche in futuro". Il procuratore Figc Chinè: "Ricostruzioni fantasiose, ho agito nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva"
Indagine arbitri: Rocchi si autosospende. Tutti gli aggiornamenti LIVEVai al contenuto
Marotta: "Inter estranea, non ci sono arbitri graditi o meno"
"Noi apprendiamo tutto dalla stampa. Le dichiarazioni fatte ci meravigliano. Perché innanzitutto non abbiamo arbitri graditi e non graditi e sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti. Questo è il dato più importante. Dopodiché è chiaro che l'anno scorso oggettivamente abbiamo avuto, e non è per lamentarci, decisioni avverse, direi anche acclarate successivamente dai vertici arbitrali, come il rigore non dato in Inter-Roma. Noi oggi siamo qua a pensare a questa partita, a questo campionato, a questo scudetto che vogliamo portare a casa. Sono tranquillo che l'Inter sia estranea e sarà estranea anche in futuro"
Inchiesta arbitri, la posizione dell'Inter e le parole di Marotta a Sky SportVai al contenuto
L’Inter, miglior attacco della Serie A 2025/26 con 78 reti, è la squadra con il maggior numero di reti sia da dentro (66) che da fuori l’area di rigore (12). Dall’altra parte il Torino, terza peggiore difesa del campionato con 54 reti incassate, è la formazione che in particolare ha subito più gol dall’esterno dell’area (10) in questo campionato
L’1-0 in favore dell’Inter è il punteggio più frequente tra i nerazzurri e il Torino in Serie A, risultato di ben 24 precedenti. Il più recente risale proprio a una gara di ritorno disputata all’Olimpico Grande Torino, il 3 giugno 2023, decisa dalla rete di Marcelo Brozovic.
La formazione del Torino in grafica
La formazione dell'Inter in grafica
Torino, le scelte di formazione
D'Aversa con la solita coppia d'attacco Adams-Simeone. A centrocampo c'è Ilkhan insieme a Gineitis, Vlasic da trequartista. Lazaro e Obrador sulle corsie
Inter, le scelte di formazione
Chivu mescola un po' le carte per la sfida con il Torino. Non c'è Luis Henrique, gioca Darmian a destra, lasciato a riposo anche Calhanoglu, c'è Sucic. Bastoni ancora in panchina, lo sostituisce Carlos Augusto. Bonny accanto a Thuram
L’Inter ha vinto tutte le ultime sette sfide contro i granata nel torneo, con un punteggio aggregato di 17-2; il Biscione non ha mai vinto più match di fila contro il Torino nella sua storia in massima serie (sette anche tra settembre 2002 e settembre 2008
L’Inter detiene il record di clean sheet per una squadra contro una singola avversaria nella storia della Serie A: ben 74, proprio contro il Torino, incluse sei delle ultime sette sfide.
Torino, tutto pronto per la sfida con l'Inter
Lo spogliatoio dell'Inter all'Olimpico di Torino
Le formazioni ufficiali
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. All. D'Aversa
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu
Statistiche e curiosità
L'Inter è la squadra che ha registrato il maggior numero di match senza sconfitte contro il Torino in Serie A: 127, su 163 confronti totali con i granata nel torneo (77 vittorie, 50 pareggi, 36 sconfitte). In particolare, con un successo i nerazzurri diventerebbero una delle due squadre con più successi contro il Toro nel massimo campionato, agganciando la Juventus a quota 78.
Inter sempre vittoriosa nelle ultime tre trasferte contro il Torino
L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime tre trasferte in campionato contro il Torino con un punteggio complessivo di 6-0 e potrebbe registrare più successi di fila in casa dei granata con annesso clean sheet per la prima volta dal periodo tra settembre 1994 e febbraio 2003 (serie di cinque in quell'occasione).
Il Toro non perde da tre match di fila in Serie A
Il Torino non perde da tre match di fila in Serie A (2 vittorie, 1 pareggio) e potrebbe registrare quattro risultati utili consecutivi dalla serie di sei registrata tra ottobre e novembre 2025, quando sulla panchina granata sedeva ancora Marco Baroni (2 vittorie, 4 pareggi).
Dall'arrivo di D'Aversa, Torino sempre vittorioso in casa
Dall'arrivo di Roberto D'Aversa, il Torino ha vinto ciascuno dei tre match di campionato disputati in casa in Serie A e non fa meglio in un singolo campionato dalla serie di cinque registrata tra dicembre 2018 e marzo 2019, con Walter Mazarri in panchina (incluso un 1-0 contro l'Inter). Inoltre, l'ultimo allenatore capace di vincere tutti i primi quattro match casalinghi alla guida del Toro nel massimo campionato è stato Luigi , tra ottobre e dicembre 1975 (tra cui un 2-1 contro i nerazzurri).
Inter vittoriosa negli ultimi tre match di Serie A
L'Inter ha vinto gli ultimi tre match giocati in Serie A, segnando sempre almeno tre gol, e potrebbe mettere in fila più successi consecutivi con più di due reti all'attivo per la prima volta dalla serie di quattro registrata a febbraio 2024, con Simone Inzaghi in panchina.
Inter vittoriosa in 12 delle 16 trasferte in questa stagione
L'Inter ha vinto 12 delle 16 trasferte giocate finora nella Serie A 2025/26 e solo tre volte nella propria storia ha chiuso un campionato con più successi esterni: 15 nel 2023/24 e nel 2006/07 e 13 nel 2019/20.
Inter seconda per percentuale sul possesso palla
Considerando le 17 squadre attualmente fuori dalla zona retrocessione, da un lato l'Inter è seconda per possesso palla in media a partita in questa Serie A (59.4%, meno solo del 61.7% del Como), mentre dall'altro il Torino è ultimo (43.5%). I nerazzurri sono - sempre al pari dei lariani - anche una delle due squadre con più gol segnati al termine di sequenze su azione da almeno 10 passaggi nel torneo in corso (sette).
Giovanni Simeone a caccia del gol numero 10 in questa Serie A
Giovanni Simeone - un gol e un assist contro l'Inter in Serie A - ha realizzato nove reti in questo campionato e potrebbe andare in doppia cifra di marcature nel torneo per la prima volta dal 2021/22 (17 con l'Hellas Verona in quel caso). L'attaccante argentino è andato a bersaglio in ciascuna delle ultime tre presenze casalinghe in massima serie, segnando esattamente tre gol: tanti centri quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 33 partite interne nella competizione.
Thuram, il Torino la squadra contro cui ha segnato di più in A
Il Torino è la squadra contro cui Marcus Thuram ha segnato più gol in Serie A: sei in quattro presenze, inclusa la sua unica tripletta in carriera nei maggiori cinque campionati europei (il 5 ottobre 2024 al Meazza). In questo campionato, il francese vanta già 11 centri ed è diventato solo il terzo giocatore straniero dell'Inter ad aver superato quota 10 gol in ciascuna delle sue prime tre stagioni con il club nel torneo, dopo Zlatan Ibrahimovic e Stefano Nyers (quest'ultimo, in ciascuna delle prime cinque).