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Serie AGiornata 34 - domenica 26 aprile 2026Giornata 34 - dom 26 apr
Fine
Torino
Simeone G. 70'Vlasic N. 79' (Rig.)
2 - 2
Inter
Thuram M. 23'Bisseck Y. 61'
Torino
Simeone G. 70'Vlasic N. 79' (Rig.)
2 - 2 Inter
Thuram M. 23'Bisseck Y. 61'
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Torino-Inter 2-2: video, gol e highlights

Nonostante il pareggio subito in rimonta contro il Torino nel 2-2 dell'Olimpico, all'Inter basta una vittoria per assicurarsi lo Scudetto nella prossima giornata. I nerazzurri giocano una gara di dominio per 60', segnano con Thuram nel primo tempo e con Bisseck nella ripresa ma si fanno raggiungere dai gol di Simeone e dal rigore segnato da Vlasic. Toro aritmeticamente salvo con questo punto

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