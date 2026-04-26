Nonostante il pareggio subito in rimonta contro il Torino nel 2-2 dell'Olimpico, all'Inter basta una vittoria per assicurarsi lo Scudetto nella prossima giornata. I nerazzurri giocano una gara di dominio per 60', segnano con Thuram nel primo tempo e con Bisseck nella ripresa ma si fanno raggiungere dai gol di Simeone e dal rigore segnato da Vlasic. Toro aritmeticamente salvo con questo punto

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