Un punto a testa per Bologna e Cagliari nella 35^ giornata di Serie A. Poche emozioni al "Dall'Ara", con il risultato che resta sullo 0-0. La squadra di Pisacane era riuscita a trovare il gol al 3' con Deiola, partito in evidente posizione di fuorigioco con il Var che ha annullato la rete. I ragazzi di Italiano non sfruttano l'occasione per accorciare sul 7° posto occupato dall'Atalanta, mentre i sardi compiono un altro passo verso la salvezza

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