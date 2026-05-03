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Serie AGiornata 35 - domenica 3 maggio 2026Giornata 35 - dom 3 mag
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Bologna
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Bologna0 - 0 Cagliari
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Bologna-Cagliari 0-0: un punto a testa nella gara del "Dall'Ara"

Un punto a testa per Bologna e Cagliari nella 35^ giornata di Serie A. Poche emozioni al "Dall'Ara", con il risultato che resta sullo 0-0. La squadra di Pisacane era riuscita a trovare il gol al 3' con Deiola, partito in evidente posizione di fuorigioco con il Var che ha annullato la rete. I ragazzi di Italiano non sfruttano l'occasione per accorciare sul 7° posto occupato dall'Atalanta, mentre i sardi compiono un altro passo verso la salvezza

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