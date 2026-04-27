La Juventus è la squadra che ha subito in percentuale meno gol su sviluppi di palla inattiva (17% - 5/29), mentre sul fronte opposto, solo il Genoa ne ha incassati di più (20) dei veneti (19, al pari della Fiorentina) da questa situazione di gioco.
Juventus-Verona, il risultato in diretta LIVE
La Juventus vuole blindare quantomeno il quarto posto in classifica che vale la Champions League e affronta allo Stadium il Verona e prova anche ad agganciare il Milan a 67. Spalletti ritrova dal 1' Yildiz, David riferimento più avanzato. Sammarco gioca con la formazione tipo: Suslov-Bowie davanti. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Spalletti
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov; Bowie. All. Sammarco
Le squadre stanno entrando in campo, poi inno della Serie A
Proposta di matrimonio allo Stadium
Spalletti: "In queste partite bisogna essere squadra"
"Noi siamo convinti di vivere di prestazioni e analizziamo quelle non il risultato. Vogliamo diventare qualcosa di diverse rispetto a ciò che abbiamo fatto, per noi è una competizione giornaliera. Si prova a diventare cià che vogliamo diventare. In queste gare bisogna rafforzare il concetto di squadra e per questo ci vuole attenzione e disponibilità"
Di fronte si troveranno la squadra che ha segnato meno gol di testa in questo campionato (l’Hellas Verona con solo uno) e quella che dopo l’Inter (19) ne conta di più con questo fondamentale (la Juventus con 13).
L’Hellas Verona è penultimo nella classifica di conversione in gol delle grandi occasioni da rete (27%, più solo del 25% del Pisa); di contro, la Juventus crea tanto (seconda per numero totale di grandi occasioni con 97, meno solo delle 134 dell’Inter), ma conclude poco: solo il 39% (ottavo posto in questa graduatoria)
Sinner-Zverev, la finale di Madrid LIVE
Jannik Sinner va a caccia del quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno: l'ultimo ostacolo è Sascha Zverev, già campione alla Caja Magica nel 2018 e nel 2021. La finale è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Sinner-Zverev LIVE su Sky Sport UnoVai al contenuto
La Juventus è una delle tre squadre con più giocatori in gol in questo torneo (18, come il Cagliari e meno solo dei 19 del Napoli); l’Hellas Verona invece una delle due con meno (10, al pari del Torino); nel dettaglio, solo una volta i bianconeri hanno contato più marcatori differenti in una singola stagione di Serie A: nel 2011/12 quando raggiunsero quota 20
Squadre in campo per il riscaldamento
Sammarco: "Non è facile, vogliamo fare bella figura"
"Non è stato facile dopo l'ufficialità della retrocessione, siamo dei professionisti, andiamo avanti e cerchiamo di onorare questa maglia e fare questa partita al massimo. In questi momenti ci si automotiva, i ragazzi sanno che devono dare tutto a loro ho detto di stare compatti e aggressivi perché conosciamo la forza dell'avversario ma noi vogliamo fare un'ottima figura"
Nessuna squadra ha colpito più legni della Juventus in questo campionato: 19, come l’Inter; di questi, cinque sono stati colpiti da Kenan Yildiz: meno solo degli otto legni collezionati da Riccardo Orsolini in questa Serie A.
Sassuolo-Milan 2-0, cronaca e tabellino
Frenata Champions per la squadra di Allegri, che inciampa al Mapei Stadium e resta provvisoriamente a +5 sul 5° posto aspettando Roma-Fiorentina. In avvio la sblocca Berardi, che segna il suo 12° gol in carriera ai rossoneri. Maignan salva su Nzola, Leao vicino all'1-1. Milan in dieci dal 24' per l'espulsione di Tomori. Dopo l'intervallo raddoppia Laurienté, Thorstvedt e Nzola a un passo dal tris
Il Milan in 10 cade al Mapei: 2-0 del SassuoloVai al contenuto
Si affrontano la seconda difesa più solida in casa in questo torneo (la Juventus con 13 reti subite, dietro solo alla Roma con 10) e il secondo attacco più sterile in trasferta nella Serie A 2025/26: quello dell’Hellas Verona con 11 gol segnati, più solo del Lecce (10).
La formazione del Verona in grafica
La formazione della Juve in grafica
Verona, le scelte di formazione
Sammarco gioca con la formazione tipo e sceglie Suslov e Bowie per l'attacco. Confermati Akpa Akpro e Bernede a centrocampo. Belghali e Bradaric sugli esterni
Juve, le scelte di formazione
Spalletti ritrova Yildiz dal 1' con Conceiçao alle spalle di David. McKennie e Cambiaso suli esterni, Locatelli e Thuram diga in mezzo al campo. C'è Bremer in difesa con Kalulu e Kelly
Rispetto alla scorsa stagione, la Juventus ha, a quattro partite dalla fine del campionato, 2 punti in più (64 vs 62), 6 gol in più all’attivo (57 vs 51), 2 reti subite in meno (29 vs 31) e la stessa posizione di classifica (quarto posto, mantenuto poi fino al termine).
La Juventus va in gol da 25 partite di fila contro l’Hellas Verona in Serie A; soltanto contro due squadre i bianconeri hanno segnato per più match consecutivi nel torneo: il Cagliari (26, tra il 1968 e il 1990) e l’Atalanta (36, tra il 1997 e il 2020).
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Spalletti
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov; Bowie. All. Sammarco
Statistiche e curiosità
La Juventus ha vinto sei delle ultime otto partite (2 pareggi) di Serie A contro l'Hellas Verona, collezionando ben sei clean sheets nel parziale, e per un punteggio complessivo di 13-3.
Il Verona non ha mai vinto sul campo della Juventus
L'Hellas Verona non ha vinto nessuna di tutte le 34 sfide di Serie A giocate finora sul campo della Juventus - cinque pareggi e 29 sconfitte in totale; contro nessuna squadra i gialloblù hanno disputato più gare esterne senza mai vincere nel massimo campionato: 34 e nessun successo anche contro Inter e Milan.
Juve senza subire gol in sei delle ultime sette gare di Serie A
La Juventus non ha subito gol in sei delle ultime sette partite di campionato, comprese tutte le ultime quattro: record nel periodo (dalla 28^ giornata) nei Big-5 tornei europei (a 4 clean sheets Fiorentina, Barcellona e Lille); in generale, dall'arrivo di Luciano Spalletti, quella bianconera è la squadra che ha subito meno conclusioni nello specchio (64) e che ha registrato il valore più basso di Expected Goals contro (21.6) in Serie A.
Juve, solo un ko nelle ultime 21 gare all'Allianz
La Juventus ha subito soltanto una sconfitta nelle ultime 21 partite (14 vittorie, 6 pareggi) di Serie A giocate all'Allianz Stadium: quella per 0-2 contro il Como, il 21 febbraio scorso; in generale, i bianconeri non hanno mai perso in questo stadio contro un'avversaria che occupasse le ultime due posizioni di classifica a inizio giornata nel massimo torneo.
Verona, un solo successo in 36 gare contro le prime quattro del campionato
L'Hellas Verona ha vinto soltanto una delle ultime 36 partite (8 pareggi, 27 scofitte) giocate contro squadre che occupavano le prime quattro posizioni in classifica a inizio turno di campionato: quella per 2-0 in trasferta contro il Genoa (quarto) l'1 settembre 2024 (di Jackson Tchatchoua e Casper Tengstedt i gol); da allora, tre pareggi e ben 12 ko contro queste avversarie, compresi gli ultimi due contro Napoli e Milan a febbraio e aprile.
Sono 21 le sconfitte dell'Hellas in campionato
Sono 21 le sconfitte (3 vittorie, 10 pareggi) rimediate dall'Hellas Verona finora: record negativo in questa Serie A e meno soltanto di Burnley (22) e Wolverhampton (23) nei Big-5 tornei europei - a 21 anche il Metz; in generale, solo nel 2017/18, i veneti hanno subito più ko nella loro storia in un singolo massimo campionato: 27 (7 vittorie, 4 pareggi), anno della loro ultima retrocessione in Serie B.
Solo la Lazio ha segnato più gol della Juve dal 90' in avanti
Soltanto la Lazio ha segnato più gol (sette) dal 90' in avanti rispetto alla Juventus (sei) in questo campionato; sul fronte opposto, l'Hellas Verona è una delle quattro squadre ad aver subito più reti (sette, come Fiorentina, Genoa e Pisa) dall'ultimo minuto di gioco in poi nel torneo in corso.
I numeri della Juve con e senza Yildiz
Kenan Yildiz è subentrato nelle due partite più recenti della Juventus in Serie A (contro Milan e Bologna); nelle ultime due stagioni (dal 2024/25), considerando tutte le competizioni, senza il turco dal primo minuto in campo i bianconeri hanno vinto il 55% delle sfide, ovvero 44/80 (23 pareggi, 13 sconfitte), segnando una media gol di 1.8 a incontro; senza di lui titolare, la percentuale di successi crolla al 19% (4/21 - 11 pareggi, 6 sconfitte) e la media delle reti realizzate all'1.2.
Le statistiche sui tiri in porta del Verona
L'Hellas Verona è la squadra che annovera il maggior numero di giocatori che hanno tentato almeno una conclusione in questo campionato: 29 contro i 24 della Juventus; tuttavia, quello gialloblù è anche l'unico club a contare più di un attaccante con almeno 15 tiri effettuati senza avere ancora trovato la via del gol nel torneo in corso: Amin Sarr (17) e Daniel Mosquera (16).