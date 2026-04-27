"Non è stato facile dopo l'ufficialità della retrocessione, siamo dei professionisti, andiamo avanti e cerchiamo di onorare questa maglia e fare questa partita al massimo. In questi momenti ci si automotiva, i ragazzi sanno che devono dare tutto a loro ho detto di stare compatti e aggressivi perché conosciamo la forza dell'avversario ma noi vogliamo fare un'ottima figura"