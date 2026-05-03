SINNER-ZVEREV LIVE ALLE 17 SU SKY SPORT UNO

Tra Sinner e Zverev sarà il 14° confronto nel circuito maggiore. L'azzurro è avanti 9-4 nei precedenti e ha vinto 9 degli ultimi 10 match giocati con il tennista tedesco. L'ultima vittoria di Zverev sulla terra rossa contro Jannik risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2022