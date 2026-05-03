SINNER-ZVEREV LIVE ALLE 17 SU SKY SPORT UNO

Sinner-Zverev all'Atp Madrid, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner va a caccia del quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno: l'ultimo ostacolo è Sascha Zverev, già campione alla Caja Magica nel 2018 e nel 2021. La finale in diretta alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
Zverev: "Contro Sinner dovrò giocare il mio miglior tennis"
Il cammino di Zverev
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Navone 6-1, 3-6, 6-3
- 3° turno: vs Atmane 6-3, 7-6
- Ottavi: vs Mensik 6-4, 6-7, 6-3
- Quarti: vs Cobolli 6-1, 6-4
- Semifinale: vs Blockx 6-2, 7-5
Sinner: "Andando avanti nel torneo mi sento sempre meglio"
Il cammino di Sinner
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Bonzi 6-7, 6-1, 6-4
- 3° turno: vs Moller 6-2, 6-3
- Ottavi: vs Norrie 6-2, 7-5
- Quarti: vs Jodar 6-2, 7-6
- Semifinale: vs Fils 6-2, 6-4
Sinner-Zverev, atto XIV
Tra Sinner e Zverev sarà il 14° confronto nel circuito maggiore. L'azzurro è avanti 9-4 nei precedenti e ha vinto 9 degli ultimi 10 match giocati con il tennista tedesco. L'ultima vittoria di Zverev sulla terra rossa contro Jannik risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2022
Tutti i precedenti tra Sinner e ZverevVai al contenuto
Sinner-Zverev per il quinto Masters 1000 di fila: è record
Sinner e Zverev si affronteranno per il quinto Masters 1000 di fila dopo le semifinali a Parigi, Indian Wells, Miami e Monte-Carlo. Stavolta, però, ci sarà in palio il titolo. Si tratta di un record: mai prima di oggi due giocatori si erano affrontati per cinque Masters 1000 consecutivi
La finale sarà in diretta alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
È il giorno della finale maschile al Madrid Open. Sul Manolo Santana si affronteranno per il titolo Jannik Sinner e Sascha Zverev