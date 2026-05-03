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Sinner-Zverev all'Atp Madrid, il risultato in diretta live della partita

live madrid open

Jannik Sinner va a caccia del quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno: l'ultimo ostacolo è Sascha Zverev, già campione alla Caja Magica nel 2018 e nel 2021. La finale in diretta alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

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SINNER-ZVEREV LIVE ALLE 17 SU SKY SPORT UNO

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LIVE

Zverev: "Contro Sinner dovrò giocare il mio miglior tennis"

Il cammino di Zverev

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Navone 6-1, 3-6, 6-3
  • 3° turno: vs Atmane 6-3, 7-6
  • Ottavi: vs Mensik 6-4, 6-7, 6-3
  • Quarti: vs Cobolli 6-1, 6-4
  • Semifinale: vs Blockx 6-2, 7-5

Sinner: "Andando avanti nel torneo mi sento sempre meglio"

Il cammino di Sinner

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Bonzi 6-7, 6-1, 6-4
  • 3° turno: vs Moller 6-2, 6-3
  • Ottavi: vs Norrie 6-2, 7-5
  • Quarti: vs Jodar 6-2, 7-6
  • Semifinale: vs Fils 6-2, 6-4

Sinner-Zverev, atto XIV

Tra Sinner e Zverev sarà il 14° confronto nel circuito maggiore. L'azzurro è avanti 9-4 nei precedenti e ha vinto 9 degli ultimi 10 match giocati con il tennista tedesco. L'ultima vittoria di Zverev sulla terra rossa contro Jannik risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2022

Tutti i precedenti tra Sinner e Zverev

Tutti i precedenti tra Sinner e Zverev

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Sinner-Zverev per il quinto Masters 1000 di fila: è record

Sinner e Zverev si affronteranno per il quinto Masters 1000 di fila dopo le semifinali a Parigi, Indian Wells, Miami e Monte-Carlo. Stavolta, però,  ci sarà in palio il titolo. Si tratta di un record: mai prima di oggi due giocatori si erano affrontati per cinque Masters 1000 consecutivi

Sinner Zverev

La finale sarà in diretta alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

È il giorno della finale maschile al Madrid Open. Sul Manolo Santana si affronteranno per il titolo Jannik Sinner e Sascha Zverev

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