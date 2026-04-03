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Serie AGiornata 35 - domenica 3 maggio 2026Giornata 35 - dom 3 mag
Fine
Sassuolo
Berardi D. 5'Laurienté A. 47'
2 - 0
Milan
Sassuolo
Berardi D. 5'Laurienté A. 47'
2 - 0 Milan
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Sassuolo-Milan: video, gol e highlights

Stop al Mapei Stadium della squadra di Allegri, che resta provvisoriamente a +5 sul 5° posto nella corsa Champions in attesa di Roma-Fiorentina. Emiliani avanti al 5' col 12° gol di Berardi in carriera contro il Milan. Maignan nega il raddoppio a Nzola, Leao sfiora l'1-1. Al 24' espulso Tomori per doppia ammonizione. Dopo l'intervallo raddoppia Laurienté, Thorstvedt e Nzola vicini al 3-0

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