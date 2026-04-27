Serie AGiornata 35 - domenica 3 maggio 2026Giornata 35 - dom 3 mag
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Juventus-Verona 1-1: video, gol e highlights
La Juve spreca la chance per l’aggancio al terzo posto al Milan, impatta 1-1 con il Verona nel match dello Stadium. La squadra di Spalletti ci prova in tutti i modi, colpisce una traversa con Bremer ma va sotto (Bowie) prima del break. Nella ripresa entra Vlahovic che fa 1-1 su punizione. La Juve attacca con insistenza (palo di Zhegrova) ma il Verona resiste agli assalti bianconeri e porta a casa un pari di prestigio