Il derby di Torino si chiude con un pareggio ricco di gol. Finisce 2-2 una partita in parte condizionata dallo slittamento di un'ora del via per il ferimento di un tifoso bianconero nel pre partita durante alcuni scontri con la Polizia. Doppietta di Vlahovic per la Juventus con un gol per tempo. La rimonta torinista è firmata daiu subentrati dalla panchina Casadei e Adams. La Juventus chiude sesta e giocherà la prossima Europa League. Il Torino chiude il campionato al 13° posto

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