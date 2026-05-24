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Serie AGiornata 38 - domenica 24 maggio 2026Giornata 38 - dom 24 mag
Fine
Parma
Pellegrino M. 80'
1 - 0
Sassuolo
©Ansa
Parma
Pellegrino M. 80'
1 - 0 Sassuolo
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Il Parma chiude con 3 punti: 1-0 al Sassuolo

Il Parma chiude in bellezza la stagione 2025/2026 di Serie A battendo il Sassuolo al Tardini. Decide un gol all'80' di Mateo Pellegrino, che si conferma il miglior marcatore stagionale dei gialloblù. Cuesta termina il suo primo campionato di Serie A con 45 punti all'attivo. Grosso chiude un'ottima stagione, ma non riesce a portare il Sassuolo tra le prime dieci della classe

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