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Serie AGiornata 38 - domenica 24 maggio 2026Giornata 38 - dom 24 mag
Fine
Lecce
Banda L. 6'
1 - 0
Genoa
Lecce
Banda L. 6'
1 - 0 Genoa
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Lecce-Genoa: video, gol e highlights

Missione compiuta per la squadra di Eusebio Di Francesco, che centra la quarta salvezza di fila (record del club) e chiude al quartultimo posto davanti alla Cremonese retrocessa. Pronti-via e Banda segna il vantaggio sotto la traversa. Marcandalli sfiora il pareggio, Frendrup lo trova ma non vale per fuorigioco. Ancora Banda pericoloso, decisivo Falcone su Masini prima del palo di Pierotti. Al fischio finale la festa al Via del Mare

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