La Roma chiude il campionato al terzo posto e nella prossima stagione giocherà in Champions. Decidono i gol di Malen e El Sharaawy (all’ultima in giallorosso) ma il protagonista assoluto della serata è Dybala, ispiratissimo. Imprendibile per Valentini, espulso per doppio giallo (entrambi i falli sull’argentino), è decisivo con due assist: il primo per Malen, rimettendo al centro il pallone dopo che l’olandese aveva sbagliato un rigore, il secondo di tacco per El Shaarawy

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