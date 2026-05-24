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Serie AGiornata 38 - domenica 24 maggio 2026Giornata 38 - dom 24 mag
Fine
Verona
0 - 2
Roma
Malen D. 56'El Shaarawy S. 90' + 3'
Verona0 - 2 Roma
Malen D. 56'El Shaarawy S. 90' + 3'
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Verona-Roma 0-2: video, gol e highlights

La Roma chiude il campionato al terzo posto e nella prossima stagione giocherà in Champions. Decidono i gol di Malen e El Sharaawy (all’ultima in giallorosso) ma il protagonista assoluto della serata è Dybala, ispiratissimo. Imprendibile per Valentini, espulso per doppio giallo (entrambi i falli sull’argentino), è decisivo con due assist: il primo per Malen, rimettendo al centro il pallone dopo che l’olandese aveva sbagliato un rigore, il secondo di tacco per El Shaarawy

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