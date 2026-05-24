L'ultima giornata di campionato si trasforma in un incubo per il Milan: sconfitta col Cagliari e niente Champions League, sarà Europa League insieme alla Juventus. Saelemaekers sblocca pure la partita dopo appena due minuti, poi però arriva la rimonta firmata da Borrelli e Rodriguez. Fischi assordanti dallo stadio e contestazione. Il Milan chiude quinto (e con la combinazione finale di risultati sarebbe bastato anche il pari per la Champions)

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