Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
PAR1
SAS0
NAP1
UDI0
LEC1
GEN0
CRE1
COM4
MIL1
CAG2
VER0
ROM2
TOR2
JUV2
Serie AGiornata 38 - domenica 24 maggio 2026Giornata 38 - dom 24 mag
Fine
Milan
Saelemaekers A. 2'
1 - 2
Cagliari
Borrelli G. 20'Juan Rodríguez 57'
Milan
Saelemaekers A. 2'
1 - 2 Cagliari
Borrelli G. 20'Juan Rodríguez 57'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Milan-Cagliari 1-2: video, gol e highlights

L'ultima giornata di campionato si trasforma in un incubo per il Milan: sconfitta col Cagliari e niente Champions League, sarà Europa League insieme alla Juventus. Saelemaekers sblocca pure la partita dopo appena due minuti, poi però arriva la rimonta firmata da Borrelli e Rodriguez. Fischi assordanti dallo stadio e contestazione. Il Milan chiude quinto (e con la combinazione finale di risultati sarebbe bastato anche il pari per la Champions)

CLASSIFICA - PAGELLE