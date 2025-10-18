Il Milan va verso tante novità, soprattutto a causa degli infortuni della sosta che hanno messo ko sia Pulisic che Rabiot. Saelemaekers è recuperato, ma non è ancora al top, ecco perché Allegri potrebbe scegliere la mossa a sorpresa Athekame. Leao dal 1'. Nella Fiorentina difficile (ma non impossibile) che Kean possa esserci, in alternativa pronto Piccoli, con Fazzini e Gudmundsson alle spalle. Partita live domenica alle 20.45
La probabile formazione di Allegri
MILAN (3‑5‑1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao
- La sosta ha messo ko e cambiato decisamente le scelte di Allegri: Pulisic e Rabiot sono out
- Si va quindi verso tanti cambi rispetto all'ultimo Milan pre sosta: in attacco Loftus-Cheek con Leao, visto che Gimenez è reduce da un volo transoceanico
- Ricci per Rabiot a centrocampo, mentre Saelemaekers è recuperato, ma non è ancora al 100%, ecco perché Allegri potrebbe scegliere la mossa a sorpresa Athekame
- Non è al meglio nemmeno Estupiñan
La probabile formazione di Pioli
FIORENTINA (3‑4‑2-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson, Piccoli
- Nella Fiorentina difficile (ma non impossibile) che Kean possa esserci, in alternativa pronto Piccoli, con Fazzini e Gudmundsson alle spalle
- Dodò e lo stesso Fazzini sono recuperati
- L'acciaccato Pongracic potrebbe esserci ed è pronto a prendere posto nella linea a tre che sarà completata da Marì e Ranieri