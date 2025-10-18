Esplora tutte le offerte Sky
Il Milan va verso tante novità, soprattutto a causa degli infortuni della sosta che hanno messo ko sia Pulisic che Rabiot. Saelemaekers è recuperato, ma non è ancora al top, ecco perché Allegri potrebbe scegliere la mossa a sorpresa Athekame. Leao dal 1'. Nella Fiorentina difficile (ma non impossibile) che Kean possa esserci, in alternativa pronto Piccoli, con Fazzini e Gudmundsson alle spalle. Partita live domenica alle 20.45

Milan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Difensore centrale di destra
Milan
Matteo Gabbia
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Difensore centrale di sinistra
Milan
Zachary Athekame
Esterno destro
Milan
Samuele Ricci
Mezzala destra
Milan
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Youssouf Fofana
Mezzala sinistra
Milan
Davide Bartesaghi
Esterno sinistro
Milan
Ruben Loftus-Cheek
Attaccante
Milan
Rafael Leão
Attaccante

La probabile formazione di Allegri

MILAN (3‑5‑1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao

  • La sosta ha messo ko e cambiato decisamente le scelte di Allegri: Pulisic e Rabiot sono out
  • Si va quindi verso tanti cambi rispetto all'ultimo Milan pre sosta: in attacco Loftus-Cheek con Leao, visto che Gimenez è reduce da un volo transoceanico
  • Ricci per Rabiot a centrocampo, mentre Saelemaekers è recuperato, ma non è ancora al 100%, ecco perché Allegri potrebbe scegliere la mossa a sorpresa Athekame 
  • Non è al meglio nemmeno Estupiñan
Fiorentina
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Marin Pongracic
Difensore centrale di destra
Fiorentina
Pablo Marí
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Difensore centrale di sinistra
Fiorentina
Dodô
Esterno destro
Fiorentina
Rolando Mandragora
Centrocampista centrale
Fiorentina
Hans Nicolussi Caviglia
Centrocampista centrale
Fiorentina
Robin Gosens
Esterno sinistro
Fiorentina
Jacopo Fazzini
Trequartista
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Trequartista
Fiorentina
Roberto Piccoli
Attaccante

La probabile formazione di Pioli

FIORENTINA (3‑4‑2-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson, Piccoli

  • Nella Fiorentina difficile (ma non impossibile) che Kean possa esserci, in alternativa pronto Piccoli, con Fazzini e Gudmundsson alle spalle
  • Dodò e lo stesso Fazzini sono recuperati
  • L'acciaccato Pongracic potrebbe esserci ed è pronto a prendere posto nella linea a tre che sarà completata da Marì e Ranieri

    

