Prima sconfitta stagionale per la squadra di Tudor dopo cinque pareggi di fila tra campionato e Champions. Assist e gol per uno strepitoso Nico Paz, che regala l'aggancio in classifica proprio ai bianconeri. La sblocca subito Kempf, che non sbaglia su assist dell'argentino. Chance per Yildiz, Moreno e Thuram, la pareggia David ma non vale per il fuorigioco di Koopmeiners. Dopo l'intervallo Caqueret vicino al 2-0, lo trova il solito Nico Paz con una magia

