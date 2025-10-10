Esplora tutte le offerte Sky
Serie A Giornata 7 - domenica 19 ottobre 2025
Fine
Como
Kempf M. 4'Paz N. 79'
2 - 0
Juventus
Como
Kempf M. 4'Paz N. 79'
2 - 0 Juventus
Como-Juventus: video, gol e highlights

Prima sconfitta stagionale per la squadra di Tudor dopo cinque pareggi di fila tra campionato e Champions. Assist e gol per uno strepitoso Nico Paz, che regala l'aggancio in classifica proprio ai bianconeri. La sblocca subito Kempf, che non sbaglia su assist dell'argentino. Chance per Yildiz, Moreno e Thuram, la pareggia David ma non vale per il fuorigioco di Koopmeiners. Dopo l'intervallo Caqueret vicino al 2-0, lo trova il solito Nico Paz con una magia

