Non sono escluse soluzioni a sorpresa

Ogni decisione è in mano a Comolli, la cui strategia ad ora è difficile da decifrare, anche perché il metodo di lavoro del manager francese è piuttosto nuovo per il nostro calcio, dunque non sono escluse soluzioni a sorpresa. In ogni caso non risultano al momento contatti diretti con allenatori come Spalletti e Palladino, e in generale l'eventuale piano post Tudor non è pronto. Quello che è certo è che una riflessione su Tudor è aperta e, da oggi, anche la ricerca di un eventuale sostituto, con la decisione finale che sarà di Comolli. Come detto le prossime partite saranno decisive: non tanto la prossima a Madrid contro il Real, che la Juventus si aspetta ovviamente come un test difficilissimo, ma le prossime due di campionato contro Lazio e Udinese, molto probabilmente sì.