Dopo la sconfitta contro il Como aumenta la preoccupazione in casa Juventus e la posizione di Tudor comincia a essere in discussione. Non sono previste decisioni a breve, ma la situazione dell'allenatore è sotto esame. Tutti gli aggiornamenti nel post partita di Milan-Fiorentina con Sky Calcio Club LIVE su Sky Sport 24
COMO-JUVENTUS 2-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE
Dopo la sconfitta contro il Como, che allunga la serie di partite senza vittorie per i bianconeri, aumenta la preoccupazione in casa Juventus. La posizione di Tudor, a questo punto, inizia a essere in discussione. Nessuna decisione, a quanto risulta, verrà presa nell’immediato. Tuttavia l’allarme è scattato e ora l’allenatore è sotto esame. Il club comincerà a pensare a un futuro senza l'allenatore croato, se a partire dalle prossime partite non dovesse arrivare un evidente cambio di rotta.
Non sono escluse soluzioni a sorpresa
Ogni decisione è in mano a Comolli, la cui strategia ad ora è difficile da decifrare, anche perché il metodo di lavoro del manager francese è piuttosto nuovo per il nostro calcio, dunque non sono escluse soluzioni a sorpresa. In ogni caso non risultano al momento contatti diretti con allenatori come Spalletti e Palladino, e in generale l'eventuale piano post Tudor non è pronto. Quello che è certo è che una riflessione su Tudor è aperta e, da oggi, anche la ricerca di un eventuale sostituto, con la decisione finale che sarà di Comolli. Come detto le prossime partite saranno decisive: non tanto la prossima a Madrid contro il Real, che la Juventus si aspetta ovviamente come un test difficilissimo, ma le prossime due di campionato contro Lazio e Udinese, molto probabilmente sì.