3 - 1
Juventus-Udinese 3-1: video, gol e highlights
La squadra bianconera, guidata da Brambilla dopo l'esonero di Tudor, torna alla vittoria dopo 8 partite: allo Stadium termina 3-1 contro l'Udinese. Match sbloccato al 5' da un calcio di rigore di Vlahovic, con Zaniolo che riporta tutto in parità nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa attaccano a testa bassa e tornano in vantaggio con un colpo di testa di Gatti al 67'. Il tris porta la firma di Yildiz, che su rigore spiazza Okoye al 96'