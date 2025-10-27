Offerte Sky
Serie A Giornata 9 - mercoledì 29 ottobre 2025
Fine
Juventus
Vlahovic D. 5' (Rig.) Gatti F. 67' Yildiz K. 90' + 6' (Rig.)
3 - 1
Udinese
Zaniolo N. 45' + 1'
Juventus
Vlahovic D. 5' (Rig.)Gatti F. 67'Yildiz K. 90' + 6' (Rig.)
3 - 1 Udinese
Zaniolo N. 45' + 1'
Juventus-Udinese 3-1: video, gol e highlights

La squadra bianconera, guidata da Brambilla dopo l'esonero di Tudor, torna alla vittoria dopo 8 partite: allo Stadium termina 3-1 contro l'Udinese. Match sbloccato al 5' da un calcio di rigore di Vlahovic, con Zaniolo che riporta tutto in parità nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa attaccano a testa bassa e tornano in vantaggio con un colpo di testa di Gatti al 67'. Il tris porta la firma di Yildiz, che su rigore spiazza Okoye al 96'

