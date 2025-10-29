L'obiettivo era riscattare la sconfitta di Napoli e l'Inter lo ha pienamente centrato dominando e vincendo 3-0 il match contro una Fiorentina capace di resistere oltre 45' soprattutto grazie alle parate di De Gea che nulla ha potuto sulla conclusione da fuori di Calhanoglu e 5' più tardi sulla serpentina di Sucic. Nel finale 3-0 nerazzurro firmato ancora dal turco su rigore. L'Inter sale a 18 e aggancia il Milan

