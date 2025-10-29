Serie AGiornata 9 - mercoledì 29 ottobre 2025Giornata 9 - mer 29 ott
Il Como batte il Verona 3-1 e torna alla vittoria dopo il pareggio contro il Parma. La squadra di Fabregas va in vantaggio al 9' con Douvikas. Il pareggio del Verona arriva al 22' con il capitano Serdar. Nel secondo tempo il Como prima trova il sorpasso con Posch, poi chiude la partita grazie a Vojvoda. Non basta al Verona il secondo gol in campionato di Serdar. Con questo successo il Como scavalca il bologna e sale al 5° posto in classifica