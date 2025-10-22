• Vuoi vedere le partite di Serie A? Su Sky hai 3 partite su 10 a giornata.
Gasp rilancia Ferguson dal 1', con Dybala e Soulé alle sue spalle. Novità anche con Hermoso in difesa insieme a Mancini e Ndicka, e con Celik alzato largo a destra. Nel Parma 442: Cutrone-Pellegrino la coppia in avanti.
Nahuel Estévez raggiunge le 100 presenze in tutte le competizioni con il Parma; il classe 1995, inoltre, parte titolare per tre partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso marzo.
Il CEO del Parma prima del match: "Stiamo seguendo una politica di giovani, è normale che ci voglia tempo ma siamo soddisfatti del percorso fatto fin qui. Cuesta? Conoscevo Carlos da qualche anno e aveva già una grande attenzione alla cultura del calcio italiano e ai suoi sistemi di gioco. Quando torna Ondrejka? Speriamo dopo la sosta di novembre".
"Ferguson? Non dimentichiamoci che è un ragazzo giovane e il campionato italiano è molto difficile, siamo fiduciosi - dice il ds della Roma -. Lavorare con Gasp e Ranieri è una grande cosa, hanno scritto pagine di storia, c'è grande confronto e rispetto reciproco tra tutti". Pensando già al mercato di gennaio per rinforzare una squadra in alta classifica: "Fare un grande colpo è gennaio è sempre complesso, non è neanche semplice rapportarci al Fair Play Finanziario, ma da qui a gennaio ci sono tante partite e trarremo indicazioni sul come e se intervenire. Friedkin? È una proprietà estremamente vicina, sono molto coinvolti. Quest'anno si è puntato sull'allenatore con un progetto di giocatori meno affermati, sappiamo sarà una strada laboriosa e che ci vorrà tempo, ma Gasp sta lavorando talmente bene da riuscire ad avere immediatezza nei risultati".
• A disposizione della Roma: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Pellegrini, El Aynaoui, Psilli, Dovbyk, Bailey, Baldanzi ed El Shaarawy
• A disposizione del Parma: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Lovik, Troilo, Trabucchi, Hernani, Cremashi, Plicco, Ciardi, Benedyczak, Almqvist, Begic, Djuric e Cardinali
• ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson
• Gasp rilancia Ferguson dal 1' e cambia diversi uomini rispetto all'ultima vittoria del Sassuolo. Bailey non parte titolare, con Dybala e Soulé dall'inizio alle spalle di Ferguson. Novità anche con Hermoso in difesa insieme a Mancini e Ndicka, e con Celik alzato largo a destra
• PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Estevez, Bernabé, Ordonez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino
• Dopo due 0-0 di fila Cuesta cambia sistema e passa a quattro dietro: 442 con Cutrone-Pellegrino in avanti. La novità rispetto al match col Como è Sorensen e non Keita
Ex anche e soprattutto della Roma, oltre che del Napoli e della Nazionale: Spalletti è pronto a tornare e a guidare la Juventus? Qui tutte le notizie di giornata live
A margine di un evento a Milano Francesco Totti ha parlato a Sky sul tema Spalletti-Juve, sul suo rapporto con l'ex allenatore e ovviamente sulla sua Roma: "Spalletti? C'è stata una grande amicizia, è un piacere essersi ritrovati. Chiarito? Ancora no, ma sono passati tanti anni, certe cose vanno messe da parte". Sul suo possibile incarico alla Juve dell'ex Ct: "Un allenatore forte, presente, che vuol far bene ovunque. La Juve farebbe un affare. Roma? L'obiettivo è il ritorno in Champions, poi se verso fine campionato sono lì in alto…"
A che punto siamo in attesa dei match del mercoledì: la Roma può agganciare il Napoli in vetta. LA CLASSIFICA
La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 35 su 56, completano 10 pareggi e 11 successi degli emiliani; quella giallorossa è anche la compagine che ha realizzato più gol contro i Crociati nel massimo campionato (100 reti).
Roma e Parma hanno pareggiato solo una delle ultime 16 partite di Serie A: 0-0 il 15 febbraio 2015 all'Olimpico; nel periodo, ci sono stati 12 successi dei capitolini e tre vittorie degli emiliani.
La Roma è rimasta imbattuta in 27 (21 vittorie, 6 pareggi) delle 28 gare casalinghe contro il Parma in Serie A; l'unico successo dei gialloblù in trasferta contro i capitolini nel torneo risale al 13 aprile 1997 (1-0 con gol di Hernán Crespo, con Carlo Ancelotti allenatore).
La Roma ha perso tre partite casalinghe di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dall'aprile 2011 con Vincenzo Montella allenatore; solo una volta i giallorossi hanno registrato quattro sconfitte interne consecutive in gare ufficiali dal 1929/30: tra marzo e aprile 2005.
La Roma ha subito al massimo tre gol nelle prime otto partite stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2013/14 (soltanto una rete concessa) e il 2003/04 (tre) - in entrambi i casi i giallorossi non subirono gol anche alla nona gara e terminarono poi la stagione al 2° posto in classifica.
Il Parma è l'unica squadra a non avere ancora segnato in trasferta in questa stagione nei Big-5 campionati europei (su quattro gare esterne); solo una volta nella loro storia in Serie A, i Ducali sono rimasti a secco di gol in cinque match consecutivi fuori casa: tra marzo e maggio 1992.
Il Parma ha pareggiato per 0-0 le ultime due partite di campionato, contro Genoa e Como e potrebbe chiudere sullo 0-0 tre match consecutivi in Serie A per la prima volta nella sua storia.
Il Parma ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide di campionato e potrebbe non subire gol per tre incontri consecutivi in Serie A per la prima volta da gennaio-febbraio 2014, con Roberto Donadoni in panchina.
L'ultima marcatura multipla di Paulo Dybala in Serie A è arrivata proprio contro il Parma, all'Olimpico, il 22 dicembre 2024: doppietta per il successo dei capitolini per 5-0 sugli emiliani. Quella è stata anche l'ultima delle due volte in cui la Joya ha preso parte a tre reti in un match con la maglia della Roma in campionato (due reti e un assist), dopo il 26 febbraio 2024 contro il Torino (tripletta in quel caso).
Patrick Cutrone è l'unico giocatore attualmente nella rosa del Parma ad avere segnato allo Stadio Olimpico contro entrambe le squadre della Capitale in Serie A: un gol, il 25 febbraio 2018, contro la Roma, quando vestiva la maglia del Milan (2-0 per i rossoneri), e una rete, lo scorso 10 gennaio, contro la Lazio, quando era in forza al Como (1-1 il finale).