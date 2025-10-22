"Ferguson? Non dimentichiamoci che è un ragazzo giovane e il campionato italiano è molto difficile, siamo fiduciosi - dice il ds della Roma -. Lavorare con Gasp e Ranieri è una grande cosa, hanno scritto pagine di storia, c'è grande confronto e rispetto reciproco tra tutti". Pensando già al mercato di gennaio per rinforzare una squadra in alta classifica: "Fare un grande colpo è gennaio è sempre complesso, non è neanche semplice rapportarci al Fair Play Finanziario, ma da qui a gennaio ci sono tante partite e trarremo indicazioni sul come e se intervenire. Friedkin? È una proprietà estremamente vicina, sono molto coinvolti. Quest'anno si è puntato sull'allenatore con un progetto di giocatori meno affermati, sappiamo sarà una strada laboriosa e che ci vorrà tempo, ma Gasp sta lavorando talmente bene da riuscire ad avere immediatezza nei risultati".